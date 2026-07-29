Meta: Liệu mảng quảng cáo có đủ sức tài trợ cho tham vọng AI?

Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Công ty bước vào mùa báo cáo lần này với kỳ vọng rất cao từ thị trường, nhưng đồng thời cũng chịu áp lực ngày càng lớn liên quan đến quy mô đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Cho đến nay, nhà đầu tư vẫn sẵn sàng chấp nhận tốc độ gia tăng chi tiêu mạnh mẽ vì AI đang hỗ trợ mảng kinh doanh quan trọng nhất của Meta: quảng cáo. Các hệ thống đề xuất tốt hơn, khả năng nhắm mục tiêu hiệu quả hơn và việc tự động hóa quá trình tạo chiến dịch có thể giúp tăng mức độ tương tác của người dùng, số lượng quảng cáo hiển thị và giá trị quảng cáo.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang kỳ vọng nhiều hơn. Meta cần chứng minh rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và phát triển các mô hình AI riêng có thể tạo ra những nguồn doanh thu mới trong tương lai.

Trong những tuần gần đây, sự chú ý đặc biệt tập trung vào các báo cáo liên quan đến khả năng Meta phát triển hạ tầng AI riêng và cung cấp năng lực tính toán cho các bên bên ngoài. Động thái này có thể mở ra một cơ hội kinh doanh mới tương tự các dịch vụ AI Cloud, đồng thời giúp Meta tận dụng tốt hơn cơ sở hạ tầng đang được xây dựng cho các mô hình và sản phẩm AI của chính mình.

Ngoài ra, cũng xuất hiện các thông tin về việc Meta đang nghiên cứu phát triển chip tính toán riêng. Về dài hạn, việc tự phát triển chip có thể giúp Meta giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và cải thiện hiệu quả chi phí của hạ tầng AI. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, thị trường sẽ cần những thông tin cụ thể hơn về thời gian triển khai, quy mô và ứng dụng thực tế của các giải pháp này. Chỉ những tuyên bố chung chung sẽ không đủ để thay đổi bài toán kinh tế của những khoản đầu tư khổng lồ như vậy.

Do đó, báo cáo hôm nay sẽ không chỉ là bài kiểm tra về hiệu suất quảng cáo mà còn là phép thử đối với mức độ đáng tin cậy trong chiến lược AI dài hạn của Meta.

Kỳ vọng tài chính

Doanh thu: 60,24 tỷ USD

Doanh thu quảng cáo: 59,07 tỷ USD Doanh thu mảng Family of Apps: 59,77 tỷ USD Doanh thu Reality Labs: 428,7 triệu USD Doanh thu khác: 863,3 triệu USD

Lợi nhuận hoạt động: 21,50 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động mảng Family of Apps: 26,11 tỷ USD

Khoản lỗ hoạt động của Reality Labs: 4,45 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động: 35,6%

EPS: 7,15 USD

Tăng trưởng số lượt hiển thị quảng cáo: khoảng 14,6% so với cùng kỳ năm trước

Tăng trưởng giá quảng cáo trung bình: khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm trước

Dự báo cho quý tiếp theo

Doanh thu quý III dự kiến: 63,17 tỷ USD

Chi tiêu vốn (CapEx) quý III ước tính: 38,88 tỷ USD

CapEx cả năm ước tính: 135,79 tỷ USD

Tổng chi phí cả năm dự kiến: 163,02 tỷ USD

Đồng thuận thị trường kỳ vọng một quý kinh doanh rất mạnh

Theo kỳ vọng của thị trường, Meta được dự báo sẽ tạo ra khoảng 60,2 tỷ USD doanh thu trong quý II, với EPS dự kiến đạt 7,15 USD. Phần lớn doanh thu vẫn sẽ đến từ hoạt động quảng cáo, với mức dự báo khoảng 59,1 tỷ USD. Điều này cho thấy dù AI ngày càng đóng vai trò quan trọng, nền tảng kinh doanh cốt lõi của Meta vẫn là quy mô các nền tảng mạng xã hội và khả năng khai thác hiệu quả lượng người dùng khổng lồ.

Thị trường cũng kỳ vọng số lượt hiển thị quảng cáo tiếp tục tăng trưởng cùng với mức giá quảng cáo trung bình cao hơn. Sự kết hợp giữa khối lượng quảng cáo lớn hơn và giá quảng cáo tăng có thể giúp doanh thu tăng trưởng rất mạnh.

Tuy nhiên, mức kỳ vọng cao đồng nghĩa với việc chỉ đạt đúng dự báo có thể vẫn chưa đủ. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm một mức vượt kỳ vọng rõ ràng, không chỉ ở doanh thu và EPS mà còn trong những bình luận của ban lãnh đạo về triển vọng các quý tiếp theo. Meta cần chứng minh rằng AI không chỉ đang hỗ trợ mô hình quảng cáo hiện tại mà còn có thể nâng cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.

Quảng cáo vẫn là nền tảng, AI phải nâng cao hiệu quả hoạt động

Nguồn doanh thu quan trọng nhất của Meta vẫn là mảng Family of Apps, bao gồm Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp.

Quy mô của hệ sinh thái này là vô cùng lớn. Theo ước tính đồng thuận của thị trường, số lượng người dùng trung bình hàng ngày trên toàn bộ các dịch vụ thuộc Family of Apps sẽ đạt khoảng 3,61 tỷ người. Lượng người dùng khổng lồ này mang lại cho Meta lợi thế độc nhất về dữ liệu, khả năng phân phối và triển khai các giải pháp AI.

Trí tuệ nhân tạo có thể gia tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh quảng cáo của Meta trên nhiều phương diện. Các mô hình AI có thể cải thiện hệ thống đề xuất nội dung, tăng thời gian người dùng ở lại trên nền tảng, hỗ trợ nhà quảng cáo tạo chiến dịch và tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo.

Do đó, kết quả kinh doanh quảng cáo sẽ là bài kiểm tra đầu tiên về giá trị kinh tế của AI. Nếu Meta cho thấy cả số lượng quảng cáo và giá quảng cáo trung bình đều tăng trưởng, thị trường có thể kết luận rằng các khoản đầu tư vào mô hình AI và hạ tầng đang bắt đầu tạo ra lợi ích rõ ràng cho mảng kinh doanh quan trọng nhất của công ty.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá liệu sự cải thiện trong hiệu quả quảng cáo có thực sự đến từ việc triển khai AI hay chủ yếu là kết quả của những điều kiện thuận lợi trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số.

“AI Cloud” có thể tạo ra nguồn doanh thu mới

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này có thể đến từ những chia sẻ của Mark Zuckerberg về khả năng cung cấp năng lực tính toán AI và hạ tầng cho các khách hàng bên ngoài.

Meta đang xây dựng một hệ thống hạ tầng khổng lồ chủ yếu phục vụ cho các mô hình riêng, hệ thống đề xuất và các sản phẩm dựa trên AI. Việc cung cấp một phần nguồn lực này cho khách hàng bên ngoài có thể giúp công ty tận dụng tốt hơn năng lực tính toán ngày càng mở rộng và tạo ra một nguồn doanh thu bổ sung.

Tuy nhiên, một mảng kinh doanh AI Cloud tiềm năng sẽ đại diện cho sự thay đổi đáng kể trong mô hình hoạt động của Meta. Công ty không chỉ cần sở hữu đủ hạ tầng mà còn phải xây dựng một sản phẩm có khả năng cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất.

Do đó, thị trường sẽ chờ đợi những thông tin cụ thể:

liệu Meta đã bắt đầu thảo luận với các khách hàng tiềm năng hay chưa,

hình thức tiếp cận năng lực tính toán có thể được triển khai như thế nào,

liệu Meta có kế hoạch cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI của riêng mình hay không,

khi nào hoạt động kinh doanh mới có thể bắt đầu tạo ra doanh thu,

liệu hạ tầng được xây dựng cho nhu cầu nội bộ của Meta có thể được khai thác hiệu quả bởi khách hàng bên ngoài hay không.

Cần nhấn mạnh rằng ở thời điểm hiện tại, một mảng kinh doanh AI Cloud tiềm năng vẫn chủ yếu là một cơ hội chiến lược. Nếu ban lãnh đạo đưa ra một kế hoạch cụ thể, thị trường có thể bắt đầu định giá Meta không chỉ như một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số mà còn như một nhà cung cấp hạ tầng và dịch vụ AI trong tương lai.

Chip tự phát triển có thể thay đổi bài toán kinh tế của AI, nhưng cần thêm thông tin

Gần đây, Meta thu hút sự chú ý sau các báo cáo về việc phát triển các chip tính toán riêng.

Về mặt chiến lược, hướng đi này hoàn toàn hợp lý. Các chip do chính Meta phát triển có thể giúp công ty tối ưu hóa hạ tầng cho từng ứng dụng cụ thể, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và hạ thấp chi phí xử lý AI trong dài hạn.

Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng này vẫn còn ở phía trước. Việc thiết kế và triển khai chip riêng đòi hỏi nhiều năm đầu tư, khả năng tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến và một hệ sinh thái phần mềm phù hợp. Vì vậy, nhà đầu tư nên xem những thông tin hiện tại như một phần trong chiến lược dài hạn thay vì yếu tố có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong kết quả tài chính ngắn hạn.

Dù vậy, báo cáo hôm nay vẫn có thể cung cấp những thông tin quan trọng về tiến độ phát triển chip, các ứng dụng thực tế và tác động tiềm năng đến chi tiêu vốn trong tương lai.

CapEx sẽ kiểm tra khả năng chấp nhận của thị trường

Nếu không xuất hiện những bất ngờ lớn, rủi ro lớn nhất vẫn nằm ở quy mô chi tiêu đầu tư. Meta trước đó đã nâng dự báo CapEx cả năm lên mức gần 145 tỷ USD. Khoản đầu tư khổng lồ này cho thấy Meta đang tích cực mở rộng trung tâm dữ liệu và hạ tầng cần thiết cho quá trình phát triển AI.

Tương tự Microsoft, thị trường có thể chấp nhận mức CapEx cao hơn nếu các khoản đầu tư này tạo ra sự tăng trưởng rõ ràng trong doanh thu quảng cáo, cải thiện hiệu quả hoạt động và mở ra các cơ hội kiếm tiền mới.

Tuy nhiên, nếu chi tiêu tiếp tục tăng mà không đi kèm bằng chứng rõ ràng về lợi nhuận từ các khoản đầu tư, nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi về tốc độ mở rộng hạ tầng. Mối quan hệ giữa CapEx và tăng trưởng doanh thu trong tương lai vì vậy sẽ là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh lần này.

Chi tiêu lớn không nhất thiết là vấn đề nếu Meta chứng minh rằng công ty đang xây dựng hạ tầng dựa trên nhu cầu thực tế và có kế hoạch khai thác thương mại rõ ràng.

Reality Labs tiếp tục gây áp lực lên kết quả kinh doanh

Một lĩnh vực khác cần được chú ý là Reality Labs.

Theo dự báo đồng thuận, mảng này được kỳ vọng đạt khoảng 428,7 triệu USD doanh thu và ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 4,45 tỷ USD. Bộ phận này tiếp tục tạo ra chi phí lớn và trở thành gánh nặng đối với lợi nhuận tổng thể của Meta.

Tuy nhiên, Meta vẫn có khả năng tiếp tục tài trợ cho các khoản đầu tư này nhờ khả năng sinh lời rất cao của mảng Family of Apps. Theo dự báo, lợi nhuận hoạt động của phân khúc này có thể đạt khoảng 26,1 tỷ USD.

Tầm nhìn dài hạn liên quan đến Reality Labs vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược của Meta. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ chủ yếu đánh giá liệu tốc độ gia tăng chi phí có còn hợp lý hay không và liệu các cơ hội kiếm tiền mới có đang xuất hiện.

Meta cần thể hiện nhiều hơn một quý kinh doanh mạnh

Kết quả kinh doanh hôm nay có thể tạo ra ba kịch bản chính.

Kịch bản tích cực giả định Meta vượt rõ rệt kỳ vọng đồng thuận, duy trì kết quả quảng cáo mạnh mẽ, tăng trưởng số lượt hiển thị quảng cáo và giá quảng cáo trung bình, đồng thời đưa ra triển vọng tích cực cho quý tiếp theo. Một yếu tố thúc đẩy bổ sung có thể đến từ kế hoạch phát triển AI Cloud cụ thể và những thông tin thuyết phục về khả năng kiếm tiền từ hạ tầng cũng như mô hình AI. Trong trường hợp này, ngay cả việc tiếp tục tăng CapEx cũng có thể được thị trường nhìn nhận tích cực. Nhà đầu tư sẽ kết luận rằng Meta đang đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế và có cơ hội biến hạ tầng AI thành một nguồn doanh thu mới.

Kịch bản trung lập giả định kết quả phù hợp với kỳ vọng, động lực quảng cáo ổn định và không có thông tin mới về quá trình thương mại hóa AI. Một báo cáo như vậy có thể chưa đủ thuyết phục, đặc biệt nếu ban lãnh đạo tiếp tục nâng dự báo chi tiêu.

Kịch bản tiêu cực bao gồm kết quả quảng cáo yếu hơn, áp lực lên biên lợi nhuận và CapEx tiếp tục tăng nhưng không có kế hoạch rõ ràng để kiếm tiền từ hạ tầng AI. Sự kết hợp này có thể làm gia tăng lo ngại rằng chi phí phát triển AI đang tăng nhanh hơn so với lợi ích kinh tế tạo ra.

Liệu Meta có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư?

Meta vẫn là một trong những công ty có vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo.

Công ty sở hữu lượng người dùng khổng lồ, một trong những hệ sinh thái quảng cáo sinh lời nhất thế giới và khả năng triển khai AI nhanh chóng trên các sản phẩm được hàng tỷ người sử dụng.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư đang tăng lên mức đòi hỏi những bằng chứng ngày càng cụ thể hơn về khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai.

Báo cáo hôm nay sẽ trả lời một số câu hỏi quan trọng:

AI có tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động quảng cáo của Meta hay không?

Tăng trưởng số lượt hiển thị quảng cáo và giá quảng cáo có đủ mạnh hay không?

Meta có kế hoạch kiếm tiền như thế nào từ năng lực tính toán ngày càng lớn?

AI Cloud có thể trở thành một nguồn doanh thu mới hay không?

Kế hoạch thực sự của Meta đối với chip tự phát triển là gì?

Việc tiếp tục tăng CapEx có được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu hay không?

Meta có thể công bố kết quả kinh doanh rất mạnh hôm nay. Tuy nhiên, để tạo ra phản ứng tích cực rõ ràng từ thị trường, công ty có thể sẽ cần nhiều hơn thế: một kết quả vượt xa kỳ vọng, bằng chứng rõ ràng rằng AI đang cải thiện hiệu quả quảng cáo và thông tin cụ thể về khả năng thương mại hóa hạ tầng AI trong tương lai.

Nguồn: xStation5