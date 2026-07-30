Meta mất gần 10% dù doanh thu đạt kỷ lục

Thị trường từ lâu đã đặt câu hỏi liệu có nên tiếp tục đặt cược vào những công ty lớn nhất đang phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không. Meta từng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, đồng thời đã kiếm được tiền thực sự từ công nghệ này trong nhiều quý liên tiếp. Trước báo cáo tài chính lần này, nhà đầu tư kỳ vọng vào một kết quả xuất sắc, với hy vọng rằng tốc độ chi tiêu khổng lồ cho AI sẽ chuyển hóa thành khả năng thương mại hóa mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, Mark Zuckerberg đã mang đến một "gáo nước lạnh" cho thị trường: việc cỗ máy quảng cáo tạo ra dòng tiền khổng lồ không còn đủ, khi lợi nhuận bị bào mòn bởi hàng tỷ USD chi phí dự phòng cho các vụ kiện pháp lý, chi phí sa thải nhân sự và nhu cầu đầu tư máy chủ không có điểm dừng. Ban đầu, cổ phiếu giảm khoảng 5%, nhưng chỉ vài phút sau trong giao dịch sau phiên, mức giảm đã mở rộng lên gần 9%, kéo theo áp lực giảm sâu hơn trên nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc Nasdaq, bất chấp trước đó thị trường đã có những nỗ lực phục hồi mạnh.

Kết quả Q2: "Ông vua quảng cáo" không thể vượt kỳ vọng lợi nhuận

Xét riêng về doanh thu, Meta tiếp tục thể hiện sức mạnh mà phần còn lại của ngành - không chỉ các công ty quảng cáo mà cả những doanh nghiệp AI - phải ghen tị. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào báo cáo, bức tranh lại trở nên kém tích cực hơn:

Tổng doanh thu: 60,80 tỷ USD (+28% so với cùng kỳ năm trước) so với kỳ vọng 60,24 tỷ USD. Meta chỉ vượt nhẹ dự báo, chưa đủ để thúc đẩy kỳ vọng thị trường.

Doanh thu quảng cáo: 59,36 tỷ USD (+27% so với cùng kỳ năm trước) so với mức đồng thuận 59,07 tỷ USD.

Doanh thu phân khúc Family of Apps: 60,37 tỷ USD (+28% so với cùng kỳ) so với dự báo 59,77 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động: 18,78 tỷ USD (giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước), gây thất vọng lớn so với kỳ vọng 21,50 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động của mảng quảng cáo (Family of Apps): 23,39 tỷ USD (-6,3% so với cùng kỳ) so với mức thị trường kỳ vọng 26,11 tỷ USD.

Biên lợi nhuận hoạt động: 31%. Đây là mức giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước khi biên lợi nhuận đạt tới 43%, trong khi thị trường kỳ vọng mức an toàn hơn là 35,6%.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 6,18 USD, thấp hơn mức 7,14 USD của một năm trước và dưới kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 7,15–7,22 USD.

Chỉ số quảng cáo và người dùng: Lượt hiển thị quảng cáo tăng 14% so với cùng kỳ (kỳ vọng +14,6%), giá trung bình mỗi quảng cáo tăng 12% (kỳ vọng +11,7%), trong khi số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAP) đạt 3,60 tỷ người (kỳ vọng 3,61 tỷ).

Ngoại trừ quý III/2025, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Meta kể từ quý III/2024. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tiền đã đi đâu? Luật sư, trợ cấp thôi việc và Metaverse tiếp tục đốt tiền

Nhà đầu tư có thể phải nhìn lại nhiều lần khi chứng kiến khoảng cách lớn giữa doanh thu và lợi nhuận. Đã rất lâu rồi thị trường mới chứng kiến một công ty Big Tech có mức hụt EPS lớn như vậy. Thông thường, ngay cả khi một doanh nghiệp vượt nhẹ kỳ vọng, cổ phiếu vẫn có thể bị bán tháo vì kỳ vọng đã quá cao. Trong trường hợp này, Meta thực sự gây thất vọng dù cần nhấn mạnh rằng kết quả kinh doanh tổng thể vẫn ở mức khá tốt. Câu trả lời cho việc lợi nhuận biến mất nằm ở hàng loạt khoản chi phí bất thường và gây áp lực lên biên lợi nhuận trong quý II:

2,40 tỷ USD cho các vụ kiện pháp lý: Meta phải ghi nhận khoản chi phí pháp lý khổng lồ liên quan đến các vụ kiện đang diễn ra. Đáng chú ý hơn, công ty cảnh báo các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến tác động của nền tảng đối với trẻ vị thành niên có thể tiếp tục tạo ra các khoản lỗ "đáng kể".

1,18 tỷ USD chi phí trợ cấp thôi việc: Đây là chi phí từ đợt cắt giảm nhân sự lớn trong tháng 5. Số lượng nhân viên cuối tháng 6 giảm 1% so với cùng kỳ, xuống còn 75.472 người.

Reality Labs tiếp tục đốt hàng tỷ USD: Bộ phận phụ trách Metaverse và thực tế ảo ghi nhận lỗ hoạt động 4,62 tỷ USD (so với mức lỗ 4,53 tỷ USD một năm trước và dự báo -4,45 tỷ USD), trong khi chỉ tạo ra 431 triệu USD doanh thu.

Triển vọng Q3 và cả năm: CapEx tiếp tục tăng, kỳ vọng lợi nhuận suy yếu

Nếu chỉ riêng lợi nhuận quý II gây thất vọng, thị trường có thể dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, triển vọng cho các quý tới lại tiếp tục tạo thêm áp lực:

Doanh thu Q3 thấp hơn kỳ vọng: Meta dự báo doanh thu quý III trong khoảng 61–64 tỷ USD. Mức trung bình của khoảng dự báo (62,5 tỷ USD) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường (63,17 tỷ USD).

Nâng mức thấp của dự báo CapEx: Meta không có ý định giảm tốc đầu tư vào hạ tầng AI. Chi tiêu vốn cả năm được điều chỉnh lên mức 130–145 tỷ USD (trước đó mức thấp nhất là 125 tỷ USD), vượt dự báo trung bình của nhà phân tích (135,8 tỷ USD).

Tổng chi phí tăng cao hơn: Chi phí hoạt động cả năm dự kiến đạt 165–169 tỷ USD, thay vì mức kế hoạch trước đó 162–169 tỷ USD.

Thuế suất cao hơn: Công ty nâng dự báo thuế suất hiệu dụng trong nửa cuối năm lên 15–17%, từ mức dự báo trước đó 13–16%.

Tầm nhìn của Zuckerberg: Từ Texas đến tham vọng AI mã nguồn mở

Bất chấp cổ phiếu công ty và thị trường chung đang chịu áp lực mạnh, Mark Zuckerberg vẫn tiếp tục xây dựng câu chuyện tăng trưởng dài hạn. CEO Meta cho rằng AI không chỉ hỗ trợ quảng cáo mà còn "mở ra cánh cửa cho những cơ hội kinh doanh hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp":

Dự án khổng lồ với BlackRock: Song song với báo cáo tài chính, Meta công bố kế hoạch xây dựng khu phức hợp trung tâm dữ liệu tại El Paso, Texas, trị giá 14 tỷ USD hợp tác cùng BlackRock.

Tuyên ngôn công nghệ - chính trị: Zuckerberg tiếp tục phản đối các ý tưởng cấm mô hình AI Trung Quốc hoặc hạn chế xuất khẩu chip. Ông thúc đẩy tầm nhìn về phần mềm mã nguồn mở như một công cụ đưa quyền lực công nghệ về tay cá nhân thay vì chỉ các tập đoàn đóng kín.

Cam kết cải thiện lợi nhuận cả năm: Dù chịu áp lực về biên lợi nhuận, ban lãnh đạo vẫn duy trì kỳ vọng lợi nhuận hoạt động năm 2026 sẽ cao hơn năm 2025.

Một "cơn mưa lạnh" dành cho thị trường

Meta vẫn là một cỗ máy tạo tiền cực kỳ hiệu quả từ hoạt động quảng cáo kỹ thuật số. Vấn đề nằm ở chỗ nhà đầu tư hiện không còn muốn trả giá quá cao cho những "lời hứa và tiềm năng" của AI trong khi lợi nhuận hiện tại bị bào mòn bởi chi phí pháp lý, tái cấu trúc và đầu tư hạ tầng. Cho đến khi hàng tỷ USD đầu tư vào máy chủ bắt đầu tạo ra các dòng doanh thu riêng biệt và trực tiếp hơn (ví dụ như một mảng AI Cloud), thị trường sẽ tiếp tục xem mỗi lần tăng CapEx là một gánh nặng thay vì một cơ hội.

Meta có thể mở cửa phiên giao dịch quanh mức 532 USD, tương đương vùng giá thấp nhất kể từ ngày 31/3. Do cú giảm mạnh của Meta cùng những lo ngại liên quan đến quyết định của Fed và kế hoạch của Trump đối với Iran, hợp đồng tương lai US100 đang tiếp tục giảm sâu và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/4. Nguồn: xStation5