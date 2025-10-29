Micron được hưởng lợi từ sự bùng nổ của HBM!

Kể từ đầu năm, cổ phiếu của Micron đã vượt trội hơn chỉ số S&P 500, phản ánh sự lạc quan của giới đầu tư về triển vọng của công ty, đồng thời vẫn theo dõi sát rủi ro về công nghệ và yếu tố toàn cầu.

Là một trong những nhà sản xuất HBM hàng đầu, Micron đang hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu, với các chip HBM3e của hãng đã được triển khai trong các giải pháp của Nvidia.

SK Hynix cho biết toàn bộ số lượng bộ nhớ HBM sản xuất cho năm 2026 đã được bán hết, cho thấy chu kỳ siêu tăng trưởng (supercycle) trong ngành bán dẫn đang tăng tốc.

Micron Technology và đối thủ SK Hynix hiện đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ xu hướng tăng mạnh trong thị trường chip nhớ bán dẫn, đặc biệt là phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM – High Bandwidth Memory). SK Hynix cho biết toàn bộ lượng chip nhớ sản xuất cho năm 2026 đã được bán hết và các dự báo cho thấy khả năng bước vào “siêu chu kỳ” — giai đoạn tăng trưởng kéo dài với nhu cầu cực kỳ cao, được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.

Các dự báo dài hạn đối với thị trường HBM rất khả quan. SK Hynix ước tính tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt khoảng 30% đến năm 2030, qua đó quy mô thị trường có thể đạt tới 150 tỷ USD, vượt xa dự báo trước đó của Micron. Công ty này là một trong ba nhà sản xuất HBM hàng đầu thế giới, và các chip HBM3e của họ đã được sử dụng trong các giải pháp đồ họa của những “ông lớn” như Nvidia.

Bối cảnh thị trường hiện tại rất có lợi cho các nhà sản xuất bộ nhớ băng thông cao, khi sự phát triển của AI, Big Data và các ứng dụng tiên tiến làm gia tăng mạnh nhu cầu. Nguồn cung hạn chế và rào cản gia nhập cao giúp các doanh nghiệp dẫn đầu củng cố thị phần và duy trì lợi thế cạnh tranh. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Micron đã tăng mạnh hơn đáng kể so với chỉ số S&P 500, phản ánh sự lạc quan của giới đầu tư về triển vọng của công ty.

Tuy nhiên, cần lưu ý các rủi ro liên quan đến duy trì vị thế công nghệ dẫn đầu, áp lực cạnh tranh, và chính sách kinh tế toàn cầu, bao gồm quan hệ thương mại với Trung Quốc và các quy định về xuất khẩu.

Micron đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn nhờ làn sóng bùng nổ AI và nhu cầu kỷ lục đối với bộ nhớ HBM tiên tiến. Điều này tạo ra nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng tiếp theo trong kết quả tài chính và giá trị cổ phiếu của công ty.