Micron tăng 10% nhờ triển vọng lạc quan 🚀

Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD).

Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến – đặc biệt từ trung tâm dữ liệu và AI. Micron sẽ công bố kết quả tài chính quý IV (năm tài khóa) vào 23/9. Citi dự báo kết quả gần như sát với đồng thuận (~2,62 USD EPS trên doanh thu 11,2 tỷ USD), nhưng hướng dẫn sẽ vượt kỳ vọng, nhờ khối lượng và giá DRAM, NAND cao hơn. Citi ước tính EPS năm tài khóa 2026 cao hơn 26% so với đồng thuận.

Báo cáo tài chính của Micron

Morgan Stanley ước tính nhu cầu NAND liên quan đến AI có thể chiếm 34% thị trường toàn cầu vào năm 2029, mở rộng TAM (tổng thị trường tiềm năng) thêm khoảng 29 tỷ USD. Là một trong những nhà cung cấp NAND hàng đầu, Micron có cơ hội dẫn đầu phân khúc SSD doanh nghiệp.

Đà tăng trưởng doanh thu của Micron đã mạnh hơn đáng kể trong các quý gần đây, dù vẫn thấp hơn nhiều so với Nvidia về tuyệt đối. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2026 vẫn tỏ ra lạc quan đối với công ty.

Về định giá, Forward PE cho năm tới chỉ khoảng 11, so với PE hiện tại trên 25, cho thấy mức định giá chưa quá căng.

Micron đã tăng 10% chỉ trong hôm nay và hơn 60% từ đầu năm đến nay — ngang bằng các công ty bán dẫn khác và rõ ràng vượt trội so với các chỉ số US500 và US100.