Micron Technology: Từ khó khăn đến bứt phá mạnh mẽ

Cổ phiếu Micron Technology (MU) đã tăng hơn 20% trong tuần qua. Tâm lý tích cực này xuất phát từ dự báo kết quả kinh doanh quý IV tài khóa sẽ vượt xa kỳ vọng thị trường, cùng với triển vọng dài hạn sáng sủa nhờ sự bùng nổ nhu cầu bộ nhớ dành cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng giá cổ phiếu được củng cố bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, doanh số bán hàng và giá sản phẩm cải thiện rõ rệt, kéo theo dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tới cao hơn 26% so với đồng thuận. Thứ hai, biên lợi nhuận hoạt động đã tăng đều trong các quý gần đây, giúp cải thiện khả năng sinh lời và củng cố niềm tin của giới đầu tư. Bên cạnh đó, thị trường bộ nhớ AI được dự báo sẽ mở rộng thêm khoảng 29 tỷ USD đến năm 2029, tạo động lực tăng trưởng lớn cho Micron.

Dù vậy, không thể bỏ qua tính chu kỳ của thị trường bộ nhớ, vốn dễ bị ảnh hưởng bởi biến động nhu cầu, áp lực chi phí và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng gia tăng từ trung tâm dữ liệu và các ứng dụng AI đang mang lại cơ sở vững chắc cho sự lạc quan trong những quý tới.

Micron khi so sánh với đối thủ

Micron đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn 2022–2023. Từ đầu 2024, doanh thu công ty tăng trưởng vượt bậc, thậm chí nhanh hơn nhiều so với Broadcom hay Qualcomm. Đây là kết quả trực tiếp từ sự bùng nổ nhu cầu DRAM và NAND. Dự báo cho năm 2025 cho thấy tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại theo quy luật tự nhiên sau giai đoạn hồi phục mạnh, song Micron vẫn được đánh giá là ở vị thế tốt hơn so với phần lớn đối thủ.

So với SK Hynix – công ty dẫn đầu thị trường về quy mô và doanh thu – Micron nổi bật ở tốc độ tăng trưởng. Việc mở rộng sang phân khúc HBM (bộ nhớ băng thông cao), một thành phần quan trọng trong hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, đã giúp Micron bắt kịp xu thế công nghệ mới. Đồng thời, sự cải thiện trong cơ cấu sản phẩm đã giúp công ty tăng lợi nhuận nhanh hơn nhiều đối thủ truyền thống.

Micron: Từ thua lỗ đến trở lại mạnh mẽ

Năm 2023 là giai đoạn đầy khó khăn với Micron khi công ty phải đối mặt với tình trạng dư cung DRAM và NAND, giá giảm mạnh cùng nhu cầu yếu, dẫn đến biên lợi nhuận âm và thua lỗ. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ quý II/2024, khi nhu cầu bộ nhớ cho AI và trung tâm dữ liệu bùng nổ. Kể từ đó, Micron đã liên tục gia tăng doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận và nhanh chóng lấy lại vị thế trên thị trường.

So với các đối thủ, Micron hiện nổi bật nhờ động lực tăng trưởng vượt trội và khả năng phục hồi nhanh chóng. Công ty không chỉ vượt qua giai đoạn khủng hoảng mà còn tận dụng được cơ hội từ cuộc cách mạng AI để trở thành một trong những doanh nghiệp có tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhất trong ngành bán dẫn.

Hiệu suất cổ phiếu ấn tượng

Từ đầu năm 2020 đến nay, cổ phiếu Micron đã tăng gần 300%, vượt xa mức tăng hơn 150% của chỉ số S&P 500. So với Intel và Qualcomm, Micron thể hiện rõ ưu thế về tốc độ tăng trưởng. Intel vẫn loay hoay với mức tăng trưởng âm, trong khi Qualcomm tăng trưởng chậm hơn nhiều. Đà tăng mạnh này cho thấy Micron không chỉ phục hồi thành công mà còn bứt phá mạnh mẽ, trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư.

Phân tích biểu đồ cổ phiếu Micron (MU.US):

Nguồn: xStation

Cổ phiếu đang kiểm tra lại mức đỉnh lịch sử quanh mốc giá 157 USD/cp, sau khi ghi nhận chuỗi tăng giá mạnh mẽ thời gian gần đây. Nếu nhịp tăng này vẫn được củng cố thì khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một mức tăng bùng nổ lên đến những mức đỉnh cao hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, với một vùng cản quan trọng trong quá khứ thì việc xảy ra đợt điều chỉnh cũng có thể xảy ra, khi nhà đầu tư chốt lời để chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.