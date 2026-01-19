Micron và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chưa từng có. Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường? 🚨

Thị trường bộ nhớ đang bước vào một kỷ nguyên mới. Đây không còn là một chu kỳ tăng giảm quen thuộc như những gì chúng ta từng chứng kiến trong các năm trước. Điều này lớn hơn nhiều: một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc, đang làm rung chuyển toàn bộ ngành bán dẫn và thiết lập những luật chơi hoàn toàn mới.

Micron, một trong những “ông lớn” của thị trường DRAM, công khai cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chưa từng có tiền lệ sẽ kéo dài ít nhất đến sau năm 2026. Vấn đề không nằm ở máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh. Tâm điểm của sự gián đoạn là các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI. Tại đây, HBM và các chip DRAM tiên tiến có giá trị gần như “vàng”, và nhu cầu tăng theo cấp số nhân với mỗi thế hệ mô hình AI mới.

Việc sản xuất bộ nhớ phục vụ AI đang hấp thụ một phần rất lớn công suất sản xuất toàn cầu. Phần còn lại của thị trường – từ PC đến smartphone – buộc phải cạnh tranh cho phần nguồn cung còn sót lại. Đây không phải là một cú sốc tạm thời, mà là một khoảng trống cung mang tính cấu trúc lâu dài, có thể mở rộng đến quy mô chưa từng thấy trước đây.

Quyết định của Micron mua lại nhà máy PSMC tại Đài Loan với giá 1,8 tỷ USD gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Công ty không xây dựng nhà máy mới từ đầu – một quá trình mất nhiều năm – mà mua lại hạ tầng sẵn có, qua đó đảm bảo vị thế ngay tại trung tâm chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn cầu. Tác động thực sự của thương vụ này chỉ bắt đầu rõ nét từ nửa cuối năm 2027, đồng nghĩa với việc áp lực thiếu hụt nguồn cung sẽ còn kéo dài thêm nhiều quý nữa.

Thị trường đã bắt đầu phản ánh thực tế này. Các nhà sản xuất phần cứng đang chủ động khóa nguồn cung bộ nhớ cho các năm 2026–2027. Giá DRAM và HBM tiếp tục chịu áp lực tăng, và quyền mặc cả rõ ràng đang nghiêng về phía các nhà sản xuất bộ nhớ. AI không phải là một làn sóng nhu cầu nhất thời. Mỗi thế hệ mô hình mới lại đẩy nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng mở rộng công suất sản xuất.

Đối với nhà đầu tư, điều này mang một ý nghĩa rất rõ ràng: biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bộ nhớ có thể duy trì ở mức cao trong nhiều năm, và câu chuyện “chu kỳ ngành” truyền thống không còn phù hợp. Đây không phải là một pha bùng nổ thông thường. Đây là một chế độ thị trường mới, nơi bộ nhớ trở thành tài nguyên chiến lược.

Đối với ngành bán dẫn, năm 2026 và các năm sau đó sẽ hoàn toàn khác so với bất kỳ điều gì chúng ta từng chứng kiến trước đây.



Nguồn: xStation5