Micron là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất nước Mỹ và mặc dù công ty đã nhanh chóng vươn lên nhóm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, việc vượt qua Nvidia để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Phố Wall nhiều khả năng vẫn sẽ cần nhiều năm nữa. Kịch bản đó có lẽ sẽ đòi hỏi đồng thời hai điều kiện: tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc trên thị trường chip nhớ và nhu cầu dài hạn bền vững đối với hạ tầng AI, đặc biệt là bộ nhớ hiệu năng cao. Trong vài quý gần đây, Micron đã trở thành một trong những câu chuyện thành công lớn nhất trên Phố Wall. Công ty đã chuyển mình từ một nhà sản xuất bán dẫn quy mô lớn thành một gã khổng lồ công nghệ trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, hiện là doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn thứ 13 thế giới với vốn hóa khoảng 1,1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, Nvidia vẫn dẫn đầu toàn cầu nhờ bán năng lực tính toán AI, trong khi Micron cung cấp bộ nhớ giúp năng lực tính toán đó hoạt động.

Để vượt Nvidia về vốn hóa thị trường, giá cổ phiếu Micron sẽ phải tăng khoảng 5 lần so với hiện tại, giả sử vốn hóa của Nvidia giữ nguyên quanh mức 5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra bởi cả hai đều đang hưởng lợi từ cùng một siêu xu hướng AI. Nếu Micron tiếp tục tăng trưởng, nhiều khả năng Nvidia cũng sẽ tiếp tục mở rộng, khiến việc Micron giành vị trí công ty giá trị nhất thế giới trở nên cực kỳ khó khăn.

Điều đó không có nghĩa là Micron đã hết dư địa tăng trưởng — ngược lại. Trong báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất, công ty ghi nhận doanh thu tăng gần 350% so với cùng kỳ lên khoảng 41,5 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng theo GAAP tăng gấp 85 lần lên 28,24 tỷ USD, so với chỉ 330 triệu USD cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng phi thường và nhiều nhà đầu tư tin rằng công ty có thể tiếp tục duy trì kết quả tài chính vượt trội khi nhu cầu đối với bộ nhớ AI vẫn rất mạnh. Nvidia và Micron: Hai doanh nghiệp cùng hưởng lợi từ làn sóng AI Micron và Nvidia đều là những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo, nhưng họ kiếm lợi nhuận từ những mắt xích hoàn toàn khác nhau trong cùng chuỗi giá trị AI. Các hyperscaler được kỳ vọng sẽ đầu tư khoảng 800 tỷ USD vào hạ tầng AI chỉ riêng trong năm nay, trong khi BlackRock ước tính tổng đầu tư lũy kế có thể vượt 3 nghìn tỷ USD trước khi thập kỷ này kết thúc. Quy mô đầu tư chưa từng có này trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng của cả hai công ty, dù nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng kết quả kinh doanh mạnh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Cả hai đều là những trụ cột quan trọng của hạ tầng AI và hưởng lợi từ việc các hyperscaler như Microsoft, Amazon, Meta, Google và Oracle liên tục gia tăng đầu tư. Nhu cầu đối với sản phẩm của họ chủ yếu đến từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI và sự phát triển nhanh chóng của các mô hình AI tạo sinh. Cả hai hiện đều đang ghi nhận doanh thu, biên lợi nhuận và dòng tiền ở mức kỷ lục nhờ hàng trăm tỷ USD chi tiêu vốn liên quan đến AI. Nvidia bán GPU AI, các hệ thống máy chủ hoàn chỉnh, giải pháp mạng InfiniBand và hệ sinh thái phần mềm CUDA. Công ty cung cấp nền tảng tính toán vận hành AI hiện đại và sở hữu lợi thế công nghệ cũng như hệ sinh thái rất lớn. Trong khi đó, Micron sản xuất DRAM, HBM và NAND. Đối với AI, High Bandwidth Memory (HBM) là sản phẩm quan trọng nhất vì nó hoạt động song song với các bộ xử lý do Nvidia, AMD, Google, Amazon và nhiều nhà thiết kế chip AI khác phát triển. Nói đơn giản, Nvidia cung cấp "bộ não" của máy chủ AI — các bộ xử lý thực hiện tính toán cùng hệ sinh thái phần mềm đi kèm. Micron cung cấp "bộ nhớ làm việc", cho phép các GPU xử lý những mô hình AI khổng lồ với băng thông cực cao. Nvidia được xem là doanh nghiệp có chất lượng cao hơn nhờ vị thế dẫn đầu công nghệ, biên lợi nhuận cao ổn định và lợi thế cạnh tranh từ hệ sinh thái CUDA, qua đó xứng đáng với mức định giá cao hơn. Micron vẫn là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất tại Mỹ, hoạt động trong một phân khúc có tính chu kỳ và cạnh tranh cao hơn nhiều của ngành bán dẫn. Dù AI đã cải thiện đáng kể triển vọng của công ty, kết quả tài chính của Micron vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào giá bộ nhớ và cán cân cung cầu so với phần mềm độc quyền hay hiệu ứng mạng. Cả hai vẫn đối mặt với rủi ro nếu đầu tư AI chậm lại hoặc ngành bán dẫn bước vào chu kỳ suy giảm. Tuy nhiên, hiện tại không công ty nào dự báo kịch bản đó sẽ xảy ra và cũng sẽ là sai lầm nếu cho rằng Nvidia sẽ chống chịu tốt hơn Micron trong trường hợp đầu tư AI giảm mạnh. Nếu tâm lý thị trường đối với AI đảo chiều, cả hai nhiều khả năng đều sẽ chịu áp lực đáng kể. Đồng thời, Micron có thể tiếp tục vượt trội hơn Nvidia trong giai đoạn hiện nay của chu kỳ AI, bởi Nvidia là bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI đầu tiên. Nếu các dự báo lợi nhuận hiện tại trở thành hiện thực và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ tiên tiến kéo dài nhiều năm, Micron hoàn toàn có cơ hội gia nhập nhóm doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ.

Kịch bản lạc quan của Morgan Stanley dành cho Micron: Ngân hàng này nhìn thấy điều gì? Morgan Stanley gần đây đã đưa ra một kịch bản cực kỳ lạc quan đối với Micron, dự báo quy mô và khả năng sinh lời của công ty sẽ mở rộng chưa từng có trong giai đoạn 2026–2027. Theo mô hình của ngân hàng, Micron có thể tạo ra gần 400 tỷ USD lợi nhuận hoạt động tích lũy (không theo GAAP) trong hai năm này - tương đương khoảng 40% vốn hóa thị trường hiện tại của công ty. Các dự báo bao gồm: Doanh thu năm 2026 đạt 172,9 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động đạt 140,7 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động đạt 81,4%

Doanh thu năm 2027 tăng lên 285,9 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động tăng lên 248,7 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động tiếp tục mở rộng lên 87% Morgan Stanley cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp đạt 85%–89,5%, mức đặc biệt cao đối với một doanh nghiệp vốn mang tính chu kỳ như ngành bộ nhớ bán dẫn. Nếu đạt được mức lợi nhuận như vậy, định giá của Micron nhiều khả năng sẽ được thị trường đánh giá lại đáng kể. Nền tảng của kịch bản này là nhu cầu bùng nổ đối với High Bandwidth Memory (HBM), thành phần thiết yếu trong các bộ tăng tốc AI. Khi các hyperscaler tiếp tục mở rộng trung tâm dữ liệu AI, bộ nhớ tiên tiến đã trở thành một trong những nút thắt nguồn cung quan trọng nhất của ngành, cho phép Micron hưởng lợi đồng thời từ sản lượng tiêu thụ tăng và mức giá rất cao. Một chu kỳ mới của ngành bộ nhớ Luận điểm đầu tư cốt lõi của Morgan Stanley là chu kỳ bộ nhớ hiện nay khác biệt căn bản so với trước đây bởi nhu cầu được thúc đẩy bởi sự mở rộng mang tính cấu trúc của trí tuệ nhân tạo. Nếu nhu cầu HBM duy trì ở mức cao trong nhiều năm thay vì chỉ vài quý, Micron có thể dần không còn được xem là một nhà sản xuất bộ nhớ mang tính chu kỳ, mà trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ cuộc cách mạng AI. Đồng thời, đây vẫn là một kịch bản rất tham vọng. Những rủi ro lớn nhất bao gồm cạnh tranh ngày càng gia tăng từ SK Hynix và Samsung — hiện đều là những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới — cùng với việc nguồn cung tăng lên, áp lực giá, rủi ro trong quá trình triển khai và sự quay trở lại của chu kỳ truyền thống của ngành bộ nhớ. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ một phần giả định của Morgan Stanley trở thành hiện thực, điều đó vẫn có thể mang lại tăng trưởng lợi nhuận đáng kể và dư địa tăng tiếp cho cổ phiếu Micron. Mô hình của Morgan Stanley giả định Micron sẽ đạt biên lợi nhuận hoạt động vượt 80%, cao hơn đáng kể so với Nvidia hiện nay, dù Nvidia được xem là doanh nghiệp hạ tầng AI có khả năng sinh lời cao nhất thế giới. Để đạt được mức biên này, giá bộ nhớ sẽ phải duy trì ở mức rất cao trong nhiều năm. Theo dự báo của Morgan Stanley, doanh thu của Micron trong năm nay vẫn thấp hơn khoảng 50% so với Nvidia, trong khi lợi nhuận hoạt động thấp hơn khoảng 40%. Tuy nhiên, sang năm tới, khoảng cách có thể thu hẹp đáng kể, với doanh thu của Micron chỉ còn thấp hơn khoảng 40% và lợi nhuận hoạt động chỉ thấp hơn khoảng 30%. Cổ phiếu Micron đã vượt Nvidia kể từ khi ChatGPT ra mắt Cổ phiếu Micron đã tăng hơn 18 lần kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, trong khi Nvidia tăng khoảng 15 lần trong cùng giai đoạn. Đà vượt trội của Micron tăng tốc trong vài quý gần đây khi thị trường bộ nhớ tiên tiến ngày càng rơi vào tình trạng thiếu cung. Nguồn: XTB Research Micron đang được định giá thấp hơn Nvidia. Các biểu đồ cho thấy điều gì? Trong khi nhà đầu tư hiện định giá Nvidia ở mức khoảng 21 lần lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới, Micron chỉ giao dịch ở mức khoảng 13 lần lợi nhuận dự phóng. Đối với một doanh nghiệp có quy mô và tốc độ tăng trưởng như Micron, mức định giá này được xem là khá thấp và có thể phản ánh dư địa tăng đáng kể nếu tăng trưởng lợi nhuận được duy trì. Các biểu đồ dưới đây cho thấy Nvidia duy trì tăng trưởng ổn định hơn đồng thời giữ mức sinh lời rất cao trong nhiều quý liên tiếp. Trong khi đó, Micron vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi mạnh mẽ sau chu kỳ suy giảm của thị trường bộ nhớ. Đồng thời, tốc độ cải thiện biên lợi nhuận và lợi nhuận của Micron hiện đang vượt Nvidia nhờ nhu cầu phi thường đối với HBM. Trên thực tế, Nvidia vẫn là nhà lãnh đạo tuyệt đối của hệ sinh thái AI, trong khi Micron đã trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ nhu cầu ngày càng tăng đối với bộ nhớ phục vụ các bộ tăng tốc AI.