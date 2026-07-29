Microsoft: AI phải chứng minh giá trị xứng đáng với khoản CapEx khổng lồ

Microsoft sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2026 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay. Công ty vẫn là một trong những tập đoàn công nghệ quan trọng nhất thế giới và là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, lần này, vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI có thể sẽ không còn đủ để thuyết phục các nhà đầu tư.

Thị trường không còn chỉ kỳ vọng Microsoft công bố kết quả kinh doanh tích cực, vượt dự báo hay duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Điều mà giới đầu tư muốn thấy là bằng chứng cho thấy các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây và năng lực tính toán đang bắt đầu chuyển hóa thành tốc độ kiếm tiền từ AI ngày càng rõ rệt.

Do đó, báo cáo lần này sẽ chủ yếu là một bài kiểm tra về hiệu quả đầu tư. Câu hỏi không còn là liệu nhu cầu đối với AI có tồn tại hay không, mà là liệu tốc độ tăng trưởng doanh thu từ Azure và các sản phẩm AI có đủ mạnh để biện minh cho việc tiếp tục mở rộng chi tiêu vốn (CapEx) một cách quyết liệt hay không.

Nguồn: XTB Resaerch

Các kỳ vọng tài chính quan trọng

Doanh thu: 87,72 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu Microsoft Cloud: 58,71 tỷ USD. Doanh thu mảng Intelligent Cloud: 38,17 tỷ USD. Doanh thu mảng Productivity and Business Processes: 37,27 tỷ USD. Doanh thu mảng More Personal Computing: 12,17 tỷ USD.

EPS: 4,25 USD.

Lợi nhuận hoạt động: 39,04 tỷ USD.

Tăng trưởng doanh thu Azure và các dịch vụ đám mây khác: khoảng 39,6% so với cùng kỳ (theo tỷ giá cố định).

Đóng góp ước tính của AI vào tăng trưởng Azure: khoảng 24,6 điểm phần trăm.

CapEx: 35,22 tỷ USD.

CapEx ước tính trong quý tới: 45,04 tỷ USD.

CapEx ước tính bao gồm các hợp đồng thuê tài chính trong quý tới: 55,79 tỷ USD.

Đồng thuận thị trường cho thấy một quý kinh doanh tích cực

Theo dự báo đồng thuận, Microsoft được kỳ vọng sẽ ghi nhận khoảng 87,7 tỷ USD doanh thu, tương ứng mức tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. EPS dự kiến đạt 4,25 USD, trong khi doanh thu của mảng Intelligent Cloud được kỳ vọng tăng lên khoảng 38,2 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ số quan trọng nhất vẫn sẽ là Azure. Dự báo đồng thuận cho thấy doanh thu từ Azure và các dịch vụ đám mây khác sẽ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trên lý thuyết, đây đều là những con số rất ấn tượng. Vấn đề là thị trường đã biết trước các kỳ vọng này và phần lớn đã phản ánh chúng vào giá cổ phiếu.

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ đạt đúng dự báo có thể vẫn chưa đủ, và ngay cả khi kết quả vượt kỳ vọng, điều đó cũng chưa chắc sẽ tạo ra phản ứng tăng giá mạnh đối với cổ phiếu.

Microsoft hiện đang ở vị thế mà kỳ vọng của thị trường không chỉ dừng lại ở kết quả kinh doanh, mà còn nằm ở quy mô của mức vượt kỳ vọng.

Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm một tín hiệu rõ ràng cho thấy tốc độ tăng trưởng của Azure đang tiếp tục tăng tốc song hành với việc mở rộng năng lực tính toán, đồng thời việc ứng dụng AI ngày càng đóng góp đáng kể hơn vào doanh thu của công ty

Azure và AI phải mang lại nhiều hơn

Azure vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện đầu tư của Microsoft. Đây là nơi tập trung phần lớn nhu cầu đối với hạ tầng AI, dịch vụ điện toán đám mây và các giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ tăng trưởng mạnh của Azure là chưa đủ. Thị trường sẽ phân tích xem bao nhiêu phần trong mức tăng trưởng đó đến từ các dịch vụ đám mây truyền thống và bao nhiêu phần liên quan trực tiếp đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Dữ liệu về khả năng thương mại hóa các sản phẩm AI, đặc biệt là Microsoft 365 Copilot, cũng sẽ đóng vai trò then chốt. Tăng trưởng mạnh về nhu cầu đối với các sản phẩm AI sẽ cho thấy liệu chúng đã thực sự tìm được ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp hay chưa. Tuy nhiên, thị trường sẽ tập trung chủ yếu vào những bình luận của ban lãnh đạo về khả năng kiếm tiền từ các sản phẩm của Microsoft trong hiện tại và tương lai.

Do đó, Microsoft không chỉ phải chứng minh số lượng người dùng ngày càng tăng mà còn phải cho thấy AI đang tạo ra giá trị kinh tế ngày càng lớn. Thị trường muốn thấy rằng trí tuệ nhân tạo không còn chỉ là yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với hạ tầng điện toán, mà đang dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

CapEx có thể một lần nữa chi phối phản ứng của thị trường

Rủi ro lớn nhất vẫn là chi tiêu vốn (CapEx).

Theo đồng thuận của thị trường, CapEx của Microsoft trong quý IV có thể đạt khoảng 35,2 tỷ USD. Nếu bao gồm các tài sản được mua theo hình thức thuê tài chính (finance leases), tổng giá trị đầu tư có thể tăng lên khoảng 42,1 tỷ USD.

Triển vọng cho quý tới còn thu hút sự chú ý lớn hơn. Đồng thuận hiện dự báo chi tiêu đầu tư có thể tăng lên khoảng 55,8 tỷ USD.

Quy mô đầu tư khổng lồ này cho thấy Microsoft vẫn đang trong giai đoạn mở rộng hạ tầng một cách mạnh mẽ. Công ty đang đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, máy chủ, chip điện toán và năng lực xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng Azure cũng như phục vụ việc phát triển các sản phẩm AI của riêng mình.

Vấn đề nằm ở chỗ CapEx có tác động trực tiếp đến dòng tiền. Ngay cả khi doanh thu tăng trưởng mạnh, việc tiếp tục gia tăng đầu tư vẫn có thể hạn chế khả năng tạo ra dòng tiền tự do của công ty. Vì vậy, thị trường hiện không còn tập trung vào quy mô tuyệt đối của CapEx, mà ngày càng chú trọng đến mối quan hệ giữa CapEx và tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Mức đầu tư cao hơn có thể được chấp nhận nếu Microsoft chứng minh rằng việc mở rộng hạ tầng đang giúp Azure tăng trưởng nhanh hơn và doanh thu từ AI ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu CapEx tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của mảng điện toán đám mây, nhà đầu tư có thể kết luận rằng thời gian hoàn vốn của các khoản đầu tư đang kéo dài hơn và áp lực lên dòng tiền tự do sẽ còn tiếp diễn.

Alphabet đã cho thấy thị trường phản ứng thế nào trước việc gia tăng đầu tư

Trường hợp của Alphabet cho thấy ngay cả những kết quả kinh doanh tích cực cũng không đảm bảo một phản ứng tích cực từ thị trường.

Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn lên tới 205 tỷ USD, so với kỳ vọng trước đó khoảng 190 tỷ USD. Việc gia tăng đầu tư vào hạ tầng AI đã làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về quy mô dòng tiền trong tương lai cũng như thời gian cần thiết để đạt được tỷ suất sinh lời phù hợp từ các khoản đầu tư này.

Microsoft hoàn toàn có thể rơi vào tình huống tương tự trong ngày hôm nay. Thị trường có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng CapEx tiếp tục tăng và các trung tâm dữ liệu tiếp tục được mở rộng. Việc tăng đầu tư không nhất thiết là tín hiệu tiêu cực. Yếu tố quyết định sẽ là liệu công ty có đồng thời chứng minh được Azure tăng trưởng đủ mạnh và khả năng thương mại hóa AI ngày càng rõ ràng hay không.

Nhà đầu tư có thể chấp nhận CapEx cao hơn, nhưng họ kỳ vọng rằng mỗi lần gia tăng đầu tư đều phải đi kèm với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh hơn.

Microsoft phải tạo ra bất ngờ

Kết quả kinh doanh hôm nay có thể tạo ra ba kịch bản chính.

Kịch bản tích cực đầu tiên là Microsoft vượt xa kỳ vọng của thị trường, Azure tăng trưởng cao hơn dự báo và công bố những số liệu tích cực về tốc độ triển khai cũng như khả năng thương mại hóa Copilot. Trong trường hợp đó, ngay cả khi CapEx tiếp tục tăng, thị trường cũng có thể coi đây là bằng chứng cho thấy Microsoft đang đầu tư để đáp ứng nhu cầu thực tế, thay vì chỉ xây dựng hạ tầng trước nhu cầu.

Kịch bản thứ hai là công ty công bố kết quả đúng như kỳ vọng nhưng không cho thấy sự tăng tốc rõ rệt của Azure cũng như chưa đưa ra thêm bằng chứng về việc AI đang tạo ra lợi nhuận cao hơn. Một báo cáo như vậy có thể bị xem là chưa đủ, đặc biệt nếu ban lãnh đạo đồng thời nâng dự báo CapEx.

Kịch bản tiêu cực thứ ba là Azure tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, các số liệu liên quan đến AI gây thất vọng và CapEx tiếp tục gia tăng. Đây sẽ là sự kết hợp đặc biệt bất lợi vì sẽ làm gia tăng lo ngại rằng chi phí mở rộng hạ tầng đang tăng nhanh hơn doanh thu mà AI có thể tạo ra.

Kết quả lần này sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với khả năng thương mại hóa AI

Microsoft không còn được định giá đơn thuần như một công ty phần mềm. Thị trường hiện xem công ty là một trong những phép thử quan trọng nhất đối với toàn bộ mô hình đầu tư xoay quanh trí tuệ nhân tạo.

Chi tiêu cho hạ tầng AI đang gia tăng trên toàn ngành công nghệ, trong khi kỳ vọng về quy mô đầu tư của các hyperscaler vẫn tiếp tục tăng lên. Vì vậy, Microsoft phải chứng minh rằng CapEx ngày càng lớn không chỉ là chi phí để duy trì vị thế trong cuộc đua công nghệ, mà thực sự là khoản đầu tư đang tạo ra doanh thu ngày càng đáng kể.

Báo cáo hôm nay sẽ trả lời một số câu hỏi quan trọng:

Tăng trưởng của Azure có đang tăng tốc khi năng lực điện toán được mở rộng?

Doanh thu liên quan trực tiếp đến AI đang tăng nhanh đến mức nào?

Microsoft 365 Copilot có đang mở rộng quy mô thương mại hóa hay không?

Chi tiêu vốn cao hơn có thực sự được biện minh bởi nhu cầu ngày càng lớn?

Áp lực lên dòng tiền tự do sẽ còn kéo dài bao lâu?

Microsoft hoàn toàn có thể công bố một báo cáo rất tích cực trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, để tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ thị trường, công ty có lẽ sẽ phải mang đến nhiều hơn thế: sự tăng tốc rõ rệt của Azure, bằng chứng thuyết phục về khả năng thương mại hóa AI ngày càng hiệu quả và lời giải thích đủ sức thuyết phục cho làn sóng đầu tư tiếp theo.

Trong bối cảnh hiện nay, chỉ vượt kỳ vọng của thị trường có thể là chưa đủ. Điều nhà đầu tư muốn nhìn thấy là các khoản chi khổng lồ cho AI đang bắt đầu tạo ra những kết quả ấn tượng tương xứng với quy mô đầu tư.

Nguồn: XTB Resaerch