Microsoft: Khoản đầu tư vào AI bắt đầu tạo ra lợi nhuận

Trong khi báo cáo của Meta khiến thị trường lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư vào AI, qua đó kéo đà giảm của hợp đồng tương lai Nasdaq sâu hơn, thì tại trụ sở của Microsoft ở Redmond, ban lãnh đạo công ty có lẽ đang có lý do để ăn mừng. Gã khổng lồ phần mềm lớn nhất thế giới - dù hiện nay có thể được xem nhiều hơn là một công ty điện toán đám mây - đã công bố báo cáo tài chính quý IV năm tài khóa 2026, chứng minh rằng những khoản chi khổng lồ cho trung tâm dữ liệu hoàn toàn có thể đi cùng với mức vượt kỳ vọng mạnh mẽ ở tất cả các chỉ số tài chính quan trọng.

Phản ứng của nhà đầu tư diễn ra ngay lập tức. Trong giao dịch sau giờ đóng cửa, cổ phiếu công ty tăng từ 3% đến 5%, có thời điểm tiến sát mốc 410 USD/cổ phiếu. Mặc dù cổ phiếu Microsoft có thể đã tạo đáy quanh vùng 350 USD/cổ phiếu, nhưng hiện vẫn còn khả năng tăng thêm khoảng 1/3 quãng đường để quay lại vùng đỉnh lịch sử gần 550 USD/cổ phiếu.

Kết quả Q4 FY2026: Màn trình diễn sức mạnh trên mọi mặt trận

Không giống như một số đối thủ cạnh tranh, Microsoft không cần phải giải thích về áp lực biên lợi nhuận hay chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Các con số tự lên tiếng:

Tổng doanh thu: 90,01 tỷ USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước), vượt xa mức kỳ vọng của thị trường trong khoảng 87,6–87,72 tỷ USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 4,81 USD (EPS điều chỉnh: 4,74 USD), cao hơn đáng kể so với dự báo thị trường ở mức 4,24–4,25 USD.

Lợi nhuận hoạt động: 40,60 tỷ USD, vượt mức kỳ vọng 39,02 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng: đạt 35,8 tỷ USD chỉ trong một quý.

Tổng doanh thu mảng cloud (Microsoft Cloud): 59,3 tỷ USD, cao hơn dự báo 58,71 tỷ USD.

Phân khúc Intelligent Cloud: đạt 39,31 tỷ USD, vượt kỳ vọng 38,17 tỷ USD.

Phân khúc Productivity and Business Processes: đạt 37,85 tỷ USD, so với mức đồng thuận 37,27 tỷ USD.

Phân khúc More Personal Computing: đạt 12,85 tỷ USD, vượt dự báo 12,17 tỷ USD.

Sau cú tăng lợi nhuận bất thường trong quý trước, Microsoft tiếp tục duy trì kết quả rất ấn tượng khi lợi nhuận vượt mức gần 32 tỷ USD. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Thành công đến từ đâu? Azure lập kỷ lục, Copilot bắt đầu tăng tốc

Điều khiến Phố Wall lo ngại nhất trước báo cáo là khả năng Azure - mảng điện toán đám mây chủ lực - có thể giảm tốc. Tuy nhiên, Microsoft đã chứng minh điều ngược lại: nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ AI đang tăng nhanh hơn dự báo.

Azure tăng trưởng mạnh 43%: Doanh thu từ Azure và các dịch vụ cloud khác (loại trừ biến động tỷ giá) tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức dự báo trung bình của các nhà phân tích (39,6%).

Cột mốc quan trọng của Azure: Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh thu hàng năm từ các dịch vụ đám mây Azure vượt mốc 100 tỷ USD.

Copilot bắt đầu được chấp nhận rộng rãi: Số lượng thuê bao trả phí của trợ lý AI Microsoft 365 Copilot vượt 30 triệu người dùng. Điều này cho thấy trong cuộc đua AI, không nhất thiết sản phẩm tốt nhất sẽ là yếu tố quyết định. Quan trọng hơn là mô hình thương mại hóa và khả năng bán sản phẩm cho doanh nghiệp. Đây cũng là bằng chứng rõ ràng cho những nhà đầu tư hoài nghi rằng các doanh nghiệp thực sự đang chi tiền để triển khai AI tạo sinh

CapEx 41 tỷ USD: Khoản chi tiêu bắt đầu mang lại hiệu quả

Lo ngại về việc đốt tiền cho máy chủ và chip AI cũng từng gây áp lực lên Microsoft. Tuy nhiên, lần này công ty đã bảo vệ chiến lược của mình bằng những kết quả kinh doanh cụ thể:

Chi tiêu vốn (CapEx) tăng 70%: Riêng trong quý IV, Microsoft đã chi tới 41 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng 70% so với cùng kỳ, phản ánh tốc độ mở rộng khổng lồ của hệ thống trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Anthropic: Kết quả tài chính quý này còn được hỗ trợ bởi 3,2 tỷ USD lợi nhuận ghi nhận từ khoản đầu tư vào startup AI Anthropic.

Sự khác biệt so với Meta: Trong khi Meta mất niềm tin của nhà đầu tư do biên lợi nhuận hoạt động suy giảm và chưa đưa ra được mô hình kiếm tiền rõ ràng từ hạ tầng AI ngoài hoạt động quảng cáo, Microsoft chứng minh rằng mở rộng cloud có thể ngay lập tức tạo ra doanh thu thương mại mới với biên lợi nhuận cao.

Microsoft cho thấy cách biến token AI thành doanh thu thực tế

CEO Microsoft Satya Nadella tổng kết quý kinh doanh bằng việc nhấn mạnh công ty đang mở rộng giới hạn về hiệu quả chi phí để "mọi khách hàng có thể biến token AI thành kết quả kinh doanh thực tế."

Báo cáo lần này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới thị trường: Nhà đầu tư không sợ những khoản đầu tư AI khổng lồ, miễn là chúng đi kèm với mức tăng trưởng cloud 43% và khả năng vượt kỳ vọng EPS đáng kể. Microsoft đang chứng minh rằng trong cuộc đua thương mại hóa trí tuệ nhân tạo, công ty vẫn là một trong những người dẫn đầu không thể phủ nhận.

MSFT đã thất bại trong việc phá vỡ mốc 400 USD trong 3 phiên gần nhất, nhưng điều này có thể xảy ra ngay trong phiên ngày mai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tâm lý thị trường hiện vẫn rất tiêu cực, thể hiện qua đà giảm của hợp đồng tương lai Nasdaq 100. Nguồn: xStation5