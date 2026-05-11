Microsoft: Quỹ phòng hộ cắt giảm mạnh vị thế và cảnh báo rủi ro từ AI

Microsoft giảm hơn 1% sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết quỹ phòng hộ TCI Fund Management đã cắt giảm đáng kể vị thế tại công ty, hạ tỷ trọng nắm giữ từ khoảng 10% danh mục xuống còn khoảng 1% vào cuối tháng 3. Bản thân động thái này đã đáng chú ý, nhưng lý do phía sau còn quan trọng hơn. Theo các báo cáo, nhà sáng lập TCI là Christopher Hohn cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI có thể trở thành mối đe dọa dài hạn đối với các sản phẩm cốt lõi của Microsoft, đặc biệt là Office và ở một mức độ nào đó là Azure.

TCI được cho là đã bán gần như toàn bộ vị thế, trước đó trị giá khoảng 8 tỷ USD, đồng thời tăng tỷ trọng đầu tư vào Alphabet. Điều này cho thấy dòng vốn đang xoay chuyển sang một công ty mà quỹ tin rằng có vị thế tốt hơn trong cuộc đua AI đang thay đổi nhanh chóng. Thị trường không xem đây đơn thuần là một đợt điều chỉnh danh mục thông thường, mà là tín hiệu rõ ràng cho thấy nhận thức về rủi ro cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm và AI đang bắt đầu thay đổi.

Mối lo ngại chính là các mô hình AI và AI agent có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với phần mềm. Microsoft từng thống trị thị trường vì các quy trình làm việc đều xoay quanh Word, Excel, Outlook và toàn bộ hệ sinh thái Windows. Tuy nhiên, nếu ngày càng nhiều tác vụ được chuyển trực tiếp sang các giao diện vận hành bằng AI, các ứng dụng truyền thống có thể dần mất đi vai trò trung tâm. Trong kịch bản đó, AI không chỉ củng cố Microsoft mà còn có khả năng làm suy yếu một phần lợi thế cạnh tranh của hãng.

Các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tốc độ triển khai Copilot chậm hơn kỳ vọng, chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI, cũng như các rủi ro liên quan đến mở rộng trung tâm dữ liệu và chi phí tính toán ngày càng tăng. Microsoft đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI, và câu hỏi quan trọng là liệu lợi nhuận từ các khoản đầu tư này có đến đủ nhanh để duy trì tốc độ tăng trưởng và biên lợi nhuận hiện tại hay không.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nền tảng cơ bản của Microsoft đang yếu đi. Ngược lại, công ty vẫn được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ AI và điện toán đám mây, nhờ cơ sở khách hàng doanh nghiệp khổng lồ và vị thế hạ tầng mạnh mẽ thông qua Azure. Vấn đề hiện tại chủ yếu nằm ở định giá và kỳ vọng. Khi chi tiêu tăng tốc quá mạnh, các nhà đầu tư trở nên khắt khe hơn nhiều và muốn thấy quá trình thương mại hóa AI diễn ra nhanh hơn và rõ ràng hơn.