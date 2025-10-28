Microsoft và OpenAI: Tái cấu trúc chiến lược và báo cáo sắp tới như một thước đo cho thị trường AI

Báo cáo tài chính quý I năm 2026 của Microsoft, sẽ được công bố vào ngày mai, được xem là chỉ báo quan trọng cho diễn biến của thị trường AI và tác động của sự hợp tác giữa Microsoft và OpenAI.

OpenAI đạt được mức độ độc lập thị trường cao hơn thông qua việc gỡ bỏ tính độc quyền Azure đối với các sản phẩm không sử dụng API và thành lập một quỹ phi lợi nhuận.

Microsoft mua lại 27% cổ phần của OpenAI với giá trị 135 tỷ USD, qua đó đảm bảo quyền truy cập vào các công nghệ AI chủ chốt cho đến năm 2032.

Việc tái cấu trúc OpenAI và chuyển nhượng 27% cổ phần cho Microsoft, với giá trị ước tính khoảng 135 tỷ USD, đã tăng đáng kể tính minh bạch trong cơ cấu vốn của công ty, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ hợp tác với “gã khổng lồ” Redmond.

Tính đến nay, Microsoft đã đầu tư tổng cộng 13,75 tỷ USD vào OpenAI, và hiện chính thức có quyền truy cập vào các công nghệ trí tuệ nhân tạo cốt lõi, bao gồm các mô hình hậu-AGI, đến năm 2032. Việc loại trừ phần cứng tiêu dùng khỏi quyền sở hữu trí tuệ giúp OpenAI duy trì mức độ độc lập nhất định, cho thấy mối quan hệ hợp tác này mang tính dài hạn, nhưng không hoàn toàn hạn chế cạnh tranh trong một số lĩnh vực.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu Microsoft tăng khoảng 2%. Việc gỡ bỏ tính độc quyền của Azure đối với các sản phẩm không thuộc API giúp OpenAI có thêm tự do thị trường, mở ra cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp khác như Oracle, trong khi vẫn giữ quyền độc quyền API trên Azure. Việc thành lập Quỹ phi lợi nhuận OpenAI Foundation, nắm giữ cổ phần trị giá 130 tỷ USD, cho phép công ty tiếp tục theo đuổi sứ mệnh khoa học và xã hội, cân bằng với tính thương mại ngày càng tăng trong hoạt động của mình.

Trong hệ sinh thái AI rộng lớn hơn, các công ty như Nvidia, AMD và Oracle cũng đóng vai trò quan trọng. Khoản đầu tư của Microsoft vào OpenAI không chỉ là một bước đi chiến lược đơn lẻ, mà là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm duy trì vị thế thống trị công nghệ. Kiểm soát hạ tầng, quyền truy cập vào các mô hình đột phá, cùng với sự linh hoạt vận hành của OpenAI, giúp Microsoft sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc độc quyền công nghệ.

Tại sao điều này quan trọng hôm nay

Microsoft sẽ công bố kết quả tài chính quý I năm tài khóa 2026 vào ngày mai, được xem là một mốc tham chiếu quan trọng cho thị trường. Theo dự báo đồng thuận của giới phân tích, doanh thu được ước tính dao động từ 74,9 – 75,5 tỷ USD, còn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến khoảng 3,65 USD, tương ứng với tăng trưởng 10–11% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc Intelligent Cloud được kỳ vọng tăng trưởng nhanh nhất, với Azure tăng từ 25–37%. Phân khúc Productivity and Business Processes dự kiến tăng 14%, trong khi More Personal Computing có thể sụt nhẹ, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của đầu tư vào AI và dịch vụ đám mây.

Các nhà phân tích nhận định rằng mức chi tiêu vốn (CAPEX) cao hơn có thể tạm thời làm giảm biên lợi nhuận, nhưng về trung hạn sẽ hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Mức giá mục tiêu trung bình cho cổ phiếu Microsoft hiện dao động từ 610 đến 635 USD, cho thấy khả năng tăng giá tiếp tục sau khi báo cáo lợi nhuận được công bố và nếu vị thế dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây được củng cố.

Tác động đối với nhà đầu tư

Việc tái cấu trúc OpenAI giúp củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Microsoft, đồng thời tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động của công ty AI này. Báo cáo tài chính ngày mai sẽ đóng vai trò như thước đo cho tốc độ phát triển AI, doanh thu thực tế từ mảng đám mây, và chiến lược của Microsoft nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường công nghệ trong những tháng tới và tác động đến định giá của các công ty đầu tư mạnh vào AI.

Sự kết hợp giữa mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn, mô hình hợp tác linh hoạt, cùng với báo cáo tài chính sắp tới, khiến giới đầu tư theo dõi sát sao kết quả của Microsoft cũng như các bước đi tiếp theo của OpenAI — trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế và thị trường đầu tư toàn cầu.