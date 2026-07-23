Mở phiên Mỹ: Alphabet và Tesla tạo áp lực lên Phố Wall, giá dầu tăng khiến nhà đầu tư lo ngại

Phố Wall tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch hôm nay khi các chỉ số chính diễn biến kém tích cực. Nhà đầu tư đang tìm kiếm định hướng giữa những tín hiệu trái chiều từ mùa báo cáo lợi nhuận, dữ liệu kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị leo thang. Mặc dù một số công ty công nghệ lớn công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, phản ứng của thị trường vẫn khá thận trọng, cho thấy lợi nhuận tích cực không còn đủ để biện minh cho mức định giá rất cao.

Tâm điểm lớn nhất hôm nay là báo cáo kết quả kinh doanh của Alphabet (công ty mẹ của Google) và Tesla. Cả hai doanh nghiệp đều công bố kết quả vượt dự báo của các nhà phân tích, nhưng tâm lý của nhà đầu tư lại khá trái chiều. Alphabet tiếp tục hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và mảng quảng cáo vững mạnh, song thị trường ngày càng đòi hỏi những tín hiệu rõ ràng hơn về hiệu quả từ các khoản đầu tư AI khổng lồ của công ty. Alphabet ghi nhận doanh thu tiếp tục tăng trưởng nhờ động lực mạnh mẽ từ Google Cloud cùng sự ổn định của mảng quảng cáo. Đồng thời, công ty cũng đang gia tăng chi tiêu cho hạ tầng AI, điều có thể gây áp lực lên dòng tiền trong ngắn hạn nhưng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI.

Đối với Tesla, nhà đầu tư tập trung vào các kế hoạch liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xe tự lái và dự án Optimus. Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng do biên lợi nhuận chịu áp lực và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện. Báo cáo của Tesla cho thấy doanh số tăng trưởng cùng những bước tiến trong các dự án công nghệ trọng điểm, nhưng lợi nhuận suy giảm và chi tiêu lớn cho các sáng kiến mới đang hạn chế sự cải thiện về hiệu quả tài chính trong ngắn hạn. Tesla ngày càng định vị mình là một công ty công nghệ hơn là chỉ một nhà sản xuất ô tô, với trọng tâm là xe tự hành, robot và các giải pháp AI. Giới đầu tư vẫn chia rẽ khi tiềm năng của những dự án này là rất lớn, nhưng việc chuyển hóa thành doanh thu đáng kể có thể sẽ cần thêm thời gian và nguồn vốn đầu tư đáng kể.

Sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, Intel sẽ công bố báo cáo lợi nhuận. Nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh doanh mảng vi xử lý, bình luận của ban lãnh đạo về triển vọng nhu cầu trong thời gian tới và vị thế của công ty trong thị trường bán dẫn ngày càng cạnh tranh.

Trong khi đó, thị trường cũng đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 187.000 đơn, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 212.000 đơn, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự vững chắc. Dữ liệu việc làm tích cực là tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư vẫn đang chờ thêm các dữ liệu lạm phát và tín hiệu mới về định hướng chính sách tiền tệ.

Một nguồn rủi ro khác tiếp tục đến từ thị trường dầu mỏ. Giá dầu đang một lần nữa tiến gần mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh Ba Tư. Thị trường lo ngại rằng nếu xung đột tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại và khiến các ngân hàng trung ương gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang chịu áp lực đáng kể khi tâm lý nhà đầu tư suy yếu rõ rệt. Một mặt, nền kinh tế vẫn duy trì sự ổn định và các công ty công nghệ lớn tiếp tục được hưởng lợi từ làn sóng AI. Mặt khác, nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước mức định giá cao, trong khi rủi ro địa chính trị, giá năng lượng và sự bất định về chính sách tiền tệ vẫn là những yếu tố cản trở đà tăng của thị trường. Vì vậy, các chỉ số chính tiếp tục chịu áp lực điều chỉn

Nguồn: XTB Research

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Chỉ số đang dao động tích lũy gần vùng đỉnh lịch sử trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn trong việc duy trì động lực tăng tiếp theo. Tâm lý thận trọng chủ yếu xuất phát từ quan điểm dè dặt hơn đối với nhóm công nghệ sau báo cáo lợi nhuận của Alphabet và Tesla, khi kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng rất cao của thị trường.

Một yếu tố rủi ro bổ sung đến từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khiến giá hàng hóa tiếp tục chịu áp lực tăng và một lần nữa hướng sự chú ý của nhà đầu tư tới khả năng giá dầu quay trở lại mốc 100 USD/thùng. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Elon Musk cho biết Micron (MU.US) đã đảm bảo nguồn cung lớn chip nhớ cho Tesla (TSLA.US), giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thiếu hụt các linh kiện quan trọng phục vụ phát triển AI. Việc đảm bảo nguồn cung này có thể hỗ trợ Tesla tiếp tục mở rộng các mảng xe tự hành, robot và hạ tầng điện toán. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi xem các khoản đầu tư này có thể chuyển hóa thành kết quả kinh doanh cụ thể nhanh đến đâu.

Texas Instruments (TXN.US) công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng của Phố Wall, nhưng bất chấp báo cáo tích cực, cổ phiếu công ty vẫn chịu áp lực và giảm khoảng 3%. Phản ứng thận trọng của thị trường chủ yếu xuất phát từ lo ngại về khả năng tạo dòng tiền và mức chi tiêu vốn cao dành cho việc mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi sự phục hồi của ngành bán dẫn, nhu cầu công nghiệp cải thiện và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng chip phục vụ trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.

Lockheed Martin (LMT.US) công bố kết quả kinh doanh quý II vượt xa kỳ vọng của thị trường, qua đó thúc đẩy cổ phiếu tăng mạnh. Công ty ghi nhận doanh thu 20,1 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7,94 USD, nhờ tăng trưởng doanh số ở tất cả các mảng kinh doanh chủ chốt, đặc biệt là hệ thống tên lửa và phòng thủ tên lửa. Lockheed Martin cũng nâng dự báo cả năm, phản ánh lượng đơn hàng tồn đọng ở mức cao và nhu cầu mạnh mẽ đối với các công nghệ quốc phòng.

Nguồn: XTB Research