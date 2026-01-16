Mở phiên Mỹ: Báo cáo tài chính từ ngân hàng và quỹ đầu tư giúp thị trường phục hồi

- Mùa công bố lợi nhuận, các ngân hàng cho thấy sức mạnh rõ rệt.
- Mùa công bố lợi nhuận, các ngân hàng cho thấy sức mạnh rõ rệt.
- Donald Trump muốn áp trần lãi suất.
- Sản xuất công nghiệp tại Mỹ đang tăng trưởng.
- Các nhà sản xuất RAM được hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Tâm lý nhà đầu tư vào cuối tuần đang cải thiện đối với ngành tài chính, lĩnh vực thu hút sự chú ý của thị trường nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh. Phần lớn các công ty trong ngành này đã báo cáo kết quả vượt kỳ vọng, qua đó hỗ trợ các chỉ số chính. Nhà đầu tư cũng đang định giá trước rủi ro xung đột tại Iran, điều được phản ánh rõ qua diễn biến giá dầu. Chỉ số dẫn dắt đà tăng là NASDAQ 100, với hợp đồng tương lai tăng khoảng 4%. S&P 500 và Russell chỉ tăng quanh 0,2%, trong khi Dow Jones có diễn biến kém nhất, với hợp đồng tương lai giảm khoảng 0,1%.
Tuy nhiên, các kết quả tích cực của nhóm tài chính đang bị làm lu mờ bởi những phát biểu của Donald Trump. Thị trường vẫn chưa quên những căng thẳng trước đây giữa Jerome Powell và chính quyền tổng thống. Đồng thời, ông Trump còn công khai đề xuất ý tưởng áp trần lãi suất cho vay của các ngân hàng tại Mỹ, khiến giới đầu tư thận trọng hơn.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô
Hôm nay, nhà đầu tư đón nhận dữ liệu từ ngành công nghiệp Mỹ, cho thấy bức tranh tích cực trong tháng 12/2025 theo số liệu của FED: Sản xuất công nghiệp tăng 0,4% so với tháng trước. Tăng trưởng theo năm giảm từ 2,52% xuống 2%. Ngành chế tạo gây bất ngờ khi tăng 0,2%, trái với kỳ vọng suy giảm theo tháng. Tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 76,3%
US100 (D1)
Nguồn: xStation5
Thị trường đang tiến gần một thời điểm then chốt, khi phải quyết định liệu có thể phá vỡ vùng kháng cự 25.900 hay không. Nếu bên mua không thể vượt qua mức này lần thứ tư, bên bán có thể giành lại quyền kiểm soát và kéo giá giảm về vùng FIBO 38,2.
Tin tức công ty
-
AST SpaceMobile (ASTS.US): Cổ phiếu tăng hơn 7% sau khi công ty ký kết các hợp đồng liên quan đến hệ thống phòng không.
-
Micron (MU.US): Thị trường đánh giá cao triển vọng tăng trưởng tiếp tục của các nhà sản xuất RAM trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng, khiến định giá cổ phiếu tăng khoảng 4%.
-
BlackRock (BLK.US): Gã khổng lồ quản lý tài sản vượt xa kỳ vọng thị trường. EPS đạt 13,16 USD, doanh thu tăng lên 7 tỷ USD. Cổ phiếu tăng khoảng 7% ngay khi mở cửa.
-
ImmunityBio (IBRX.US): Công ty công nghệ sinh học tăng 17% sau khi ước tính lợi nhuận ròng sơ bộ cao hơn 700% so với dự báo.
-
Regions Financial Corporation (RF.US): Một ngoại lệ đáng thất vọng trong mùa báo cáo ngân hàng. Công ty không đạt kỳ vọng cả về EPS lẫn doanh thu, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 3%.
Liệu áp lực có gia tăng lên nhóm ngân hàng?
