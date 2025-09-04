Mở phiên Mỹ: Báo cáo việc làm yếu kém không khiến phố Wall lao dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ sau dữ liệu lao động yếu hơn dự báo. Các báo cáo ADP và cắt giảm việc làm xác nhận sự hạ nhiệt rõ rệt của thị trường việc làm. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq duy trì sắc xanh, nhưng giới đầu tư vẫn chờ báo cáo bảng lương (NFP) ngày mai để có bước đi mạnh hơn.

Dữ liệu vĩ mô:

ADP: số việc làm mới chỉ đạt 54.000 so với dự báo 71.000.

Challenger Job Cuts: kế hoạch sa thải tăng mạnh từ 62.000 lên 85.900.

Chi phí lao động đơn vị (Q2/2025): giảm xuống 1% (dự báo 1,1%, kỳ trước 6,9%).

Nhìn chung, các dữ liệu này phản ánh thị trường lao động không chỉ thắt chặt mà tình hình của người lao động còn xấu đi nhanh hơn dự đoán. Áp lực lên FED ngày càng tăng, đặt ra câu hỏi liệu việc cắt giảm lãi suất đã bị chậm trễ. Tuy nhiên, thị trường vẫn chờ NFP ngày mai để xác định xu hướng.

Chính sách của Donald Trump tiếp tục không hiệu quả: thâm hụt thương mại của Mỹ tăng tháng thứ hai liên tiếp, đặc biệt với Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử và hàng tiêu dùng. Thuế quan chủ yếu gây áp lực lên nhu cầu hàng hóa Mỹ.

Chỉ số ISM dịch vụ công bố tốt hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh, giúp kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu bất chấp sự suy yếu của thị trường lao động.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Giá vẫn đang duy trì ở biên dưới của kênh tăng trưởng, có khả năng trở thành kháng cự dài hạn. Đường xu hướng gần nhất ở mức 6.330 USD, trong khi kháng cự đầu tiên là mốc FIBO 23,6. Người mua liên tục bảo vệ các ngưỡng quan trọng, hỗ trợ đà phục hồi. Nếu tăng tiếp, kháng cự mạnh sẽ là đỉnh lịch sử gần 6.500 USD.



Tin tức công ty:

Broadcom (AVGO.US) — Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh sau phiên hôm nay. Một số nhà đầu tư lo ngại kịch bản “bán sau khi ra tin” nếu kết quả chỉ hơi gây thất vọng. Kỳ vọng dành cho nhà sản xuất thiết bị điện tử này là rất lớn, với dự báo EPS tăng hơn 30%.

Tesla (TSLA.US) — Công ty đã chính thức triển khai rộng rãi ứng dụng robotaxi tại Austin, thủ phủ bang Texas. Cổ phiếu tăng hơn 1% khi mở cửa.

Salesforce (CRM.US) — Gã khổng lồ phần mềm thương mại điện tử gây thất vọng với dự báo doanh thu, làm dấy lên lo ngại về tốc độ ứng dụng và thương mại hóa AI. Ngoài ra, việc công ty cắt giảm 4.000 nhân sự cũng gây quan ngại. Cổ phiếu giảm mạnh tới 7% ngay đầu phiên.

Apple (AAPL.US) — Tập đoàn công nghệ công bố kế hoạch ra mắt mô hình AI riêng để cạnh tranh với ChatGPT và Perplexity. Giá cổ phiếu giảm nhẹ.

Hewlett Packard (HPE.US) — Nhà sản xuất và phân phối máy chủ, PC công bố kết quả vượt kỳ vọng cả về EPS lẫn doanh thu. Phát biểu lạc quan từ CEO về “kỷ nguyên mới” cùng sự tham gia sâu hơn vào thị trường AI cũng hỗ trợ tâm lý tích cực. Cổ phiếu tăng giá.