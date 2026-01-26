Mở phiên Mỹ: Bất ổn gia tăng, thị trường chuẩn bị cho giai đoạn đầy thử thách!

Tuần giao dịch sắp tới trên các thị trường tài chính được dự báo sẽ vô cùng sôi động. Nhà đầu tư toàn cầu đang chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện quan trọng, có thể định hình xu hướng của thị trường chứng khoán trong những tháng tới. Tâm điểm chú ý sẽ là nhóm công nghệ Magnificent 7, khi kết quả kinh doanh quý của các “ông lớn” này nhiều khả năng sẽ quyết định số phận của đà tăng công nghệ được dẫn dắt bởi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song đó, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Chủ tịch Jerome Powell cùng các cộng sự sẽ đưa ra quyết định về lãi suất, kèm theo buổi họp báo vào tối thứ Năm - sự kiện có thể đặt “tông màu” cho toàn bộ tuần giao dịch. Dù thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất, bất kỳ phát biểu nào của ông Powell liên quan đến lạm phát hay triển vọng cắt giảm lãi suất trong tương lai đều có thể gây biến động mạnh lên lợi suất trái phiếu, đồng USD và thị trường cổ phiếu.

Yếu tố chính trị cũng góp phần làm bức tranh thêm phức tạp. Tổng thống Donald Trump có thể công bố ứng viên mà ông ủng hộ để kế nhiệm Jerome Powell ngay trong tuần này, qua đó gia tăng mức độ căng thẳng trên thị trường. Những cái tên như Rick Rieder và Kevin Warsh được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc. Bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến vấn đề này đều có thể làm gia tăng sự bất ổn, khơi lại tranh luận về tính độc lập của Fed và định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Tuần này là điểm giao thoa của hai trụ cột lớn: kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ hàng đầu và những quyết định có tác động sâu rộng đến chính sách tiền tệ. Những bất ngờ tích cực từ nhóm công nghệ kết hợp với thông điệp mang tính “diều hâu” từ Fed có thể tiếp tục củng cố tâm lý lạc quan. Ngược lại, các kết quả gây thất vọng hoặc rủi ro chính trị gia tăng có thể kích hoạt những đợt biến động mạnh. Với nhà đầu tư, những ngày tới sẽ là một bài kiểm tra thực sự về tâm lý, đồng thời có thể đặt nền móng cho xu hướng của thị trường trong giai đoạn đầu năm.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang tăng trong phiên hôm nay, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm Magnificent 7. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang hình thành mô hình tăng giá kinh điển, qua đó củng cố thêm tín hiệu tích cực cho thị trường. Nguồn: xStation5

