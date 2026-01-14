Mở phiên Mỹ: Các chỉ số chững lại sau dữ liệu PPI, nhóm ngân hàng phát đi những tín hiệu trái chiều

Tin tức quan trọng nhất trong ngày, được thị trường đặc biệt chờ đợi, là các dữ liệu kinh tế vĩ mô then chốt từ Mỹ, cung cấp cái nhìn quan trọng về tình trạng của nền kinh tế trong quý IV/2025. Trong tháng 11, giá sản xuất (PPI) tăng 0,2% so với tháng trước và 3,0% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường. Kết quả này cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn còn hiện hữu và chưa hạ nhiệt nhanh như kỳ vọng, hàm ý rằng các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng.

Ngược lại, dữ liệu doanh số bán lẻ mang tín hiệu tích cực, ghi nhận mức tăng 0,6% so với tháng 10. Người tiêu dùng vẫn tích cực chi tiêu, ngay cả khi loại trừ các nhóm biến động mạnh như ô tô, nhiên liệu và dịch vụ ăn uống. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu nội địa tiếp tục là động lực chính của kinh tế Mỹ, hỗ trợ tăng trưởng trong quý IV.

Sự kết hợp giữa lạm phát đầu vào dai dẳng và tiêu dùng năng động cho thấy nền kinh tế vẫn đi theo quỹ đạo tăng trưởng ổn định, nhưng đồng thời đòi hỏi sự thận trọng trong chính sách tiền tệ. Đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), các số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng là lập luận mạnh mẽ chống lại việc cắt giảm lãi suất quá sớm. Ngược lại, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất cao hiện tại sẽ được duy trì trong thời gian dài hơn, điều mà thị trường đang dần phản ánh vào giá.

Trước các thông tin này, chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt suy yếu trong phiên hôm nay. Dow Jones giảm khoảng 0,2%, S&P 500 giảm 0,6%, trong khi Nasdaq giảm khoảng 0,9%. Phản ứng này phản ánh lo ngại của thị trường rằng áp lực lạm phát kéo dài có thể buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, từ đó làm chậm tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và gia tăng chi phí tài chính. Nasdaq, với tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhạy cảm với lãi suất cao, do chi phí vốn tăng và triển vọng tăng trưởng dài hạn bị hạn chế.

Mặc dù doanh số bán lẻ cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn khỏe, nhưng nỗi lo về việc lãi suất cao kéo dài đang chi phối tâm lý thận trọng và các quyết định của thị trường. Về dài hạn, các báo cáo lạm phát tiêu dùng sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang giảm so với mức đóng cửa hôm qua, chủ yếu do phản ứng với PPI cao hơn kỳ vọng, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng và hạn chế kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất. PPI lõi vượt dự báo đã làm dấy lên lo ngại rằng chính sách tiền tệ hiện tại sẽ được duy trì. Chỉ báo RSI đang giảm về quanh mốc 50, cho thấy động lượng trung tính và khả năng xuất hiện thêm nhịp điều chỉnh sau khi thị trường lập các mức đỉnh kỷ lục trong tháng 12. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Wells Fargo (WFC.US) công bố kết quả kinh doanh Q4/2025 gây thất vọng cho thị trường, khi doanh thu và EPS thấp hơn kỳ vọng, khiến giá cổ phiếu giảm. Tuy vậy, ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng và đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2026, dựa trên giả định chi phí ổn định, thu nhập lãi tăng, cùng tăng trưởng trong cho vay và mảng thị trường tài chính. Việc dỡ bỏ các ràng buộc pháp lý cho phép ngân hàng mở rộng và đầu tư mạnh hơn, làm dấy lên kỳ vọng về kết quả cải thiện trong năm tới.

Các chỉ tiêu tài chính nổi bật Q4/2025 của Wells Fargo:

Doanh thu: 21,29 tỷ USD

EPS: 1,62 USD

Tổng tài sản: trên 2.000 tỷ USD

Lợi nhuận ròng tăng trưởng YoY nhờ thu nhập lãi

Tăng trưởng mạnh thẻ tín dụng mới và cho vay mua ô tô

Citigroup (C.US) công bố kết quả Q4/2025 vượt kỳ vọng thị trường. Dù mảng Markets hoạt động kém hơn, ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng vững chắc ở mảng ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Citigroup dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng trong năm 2026 và duy trì cấu trúc chi phí hiệu quả.

Các chỉ tiêu tài chính quan trọng Q4/2025 của Citigroup:

EPS điều chỉnh: 1,81 USD (dự báo: 1,62 USD)

Doanh thu: 19,9 tỷ USD (dự báo: 20,5 tỷ USD; tăng từ 19,5 tỷ USD YoY)

Thu nhập lãi thuần (NII): 15,7 tỷ USD (+5% QoQ, +14% YoY)

Tổng chi phí hoạt động: 13,8 tỷ USD (so với 14,3 tỷ USD quý trước)

Dự phòng rủi ro tín dụng: 2,22 tỷ USD (giảm từ 2,45 tỷ USD)

Dư nợ cho vay: 752 tỷ USD, tiền gửi: 1.400 tỷ USD

Doanh thu theo mảng: Services: 5,94 tỷ USD (+11% QoQ, +15% YoY) Markets: 4,54 tỷ USD (-18% QoQ, -1% YoY) Banking: 2,21 tỷ USD (+4% QoQ, +78% YoY) Ngân hàng bán lẻ Mỹ: 5,29 tỷ USD (+3% YoY) Quản lý tài sản: 2,13 tỷ USD (+7% YoY)



Ngân hàng nhấn mạnh rằng năm 2025 khép lại với doanh thu kỷ lục và đòn bẩy hoạt động tích cực ở cả 5 mảng kinh doanh, trong đó đầu tư tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Bank of America (BAC.US) công bố kết quả Q4/2025 vượt kỳ vọng, với tăng trưởng cả thu nhập lãi và phi lãi, phản ánh sức chống chịu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Các mảng Global Banking và Global Wealth & Investment Management ghi nhận tăng trưởng doanh thu cả theo năm và theo quý. Ngân hàng dự báo thu nhập lãi thuần tăng 5–7% trong năm 2026 và đòn bẩy hoạt động tích cực.

Các chỉ tiêu tài chính quan trọng Q4/2025 của Bank of America:

EPS: 0,98 USD (dự báo: 0,95 USD)

Thu nhập lãi thuần (FTE): 15,9 tỷ USD (tăng từ 14,5 tỷ USD YoY)

Thu nhập ngoài lãi: 12,6 tỷ USD (tăng từ 12,1 tỷ USD YoY)

Dự phòng rủi ro tín dụng: 1,31 tỷ USD (giảm từ 1,45 tỷ USD YoY)

Chi phí hoạt động: 17,4 tỷ USD (so với 16,8 tỷ USD Q4/2024)

Tiền gửi: 2.010 tỷ USD

Doanh thu: 28,40 tỷ USD (dự báo: 27,55 tỷ USD)

Lợi nhuận ròng: 7,6 tỷ USD

Doanh thu theo mảng:

Consumer Banking: 11,2 tỷ USD (tăng từ 10,6 tỷ USD YoY)

Global Wealth & Investment Management: 6,62 tỷ USD (tăng từ 6,0 tỷ USD YoY)

Global Banking: 6,24 tỷ USD (tăng từ 6,10 tỷ USD YoY)

Global Markets: 5,32 tỷ USD (tăng từ 4,86 tỷ USD YoY)

Ngân hàng cho biết chất lượng tín dụng vững chắc, đòn bẩy hoạt động tích cực và tăng trưởng doanh thu ở các mảng chủ chốt, kết hợp với nhu cầu bền bỉ từ người tiêu dùng và doanh nghiệp, đang tạo nền tảng lạc quan cho năm tới.