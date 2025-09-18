Mở phiên Mỹ: Các chỉ số Phố Wall đạt đỉnh lịch sử mới !

Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên thứ Năm trong tâm lý tích cực, được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế vĩ mô tốt hơn và kỳ vọng về các động thái tiếp theo từ Fed. Thị trường rộng mở ghi nhận mức tăng, và tất cả các chỉ số chính tại Mỹ mở cửa ở mức đỉnh lịch sử mới. Fed tiếp tục “tiếp sức” cho thị trường vốn đã nóng. Với nhà đầu tư, đây là tín hiệu rằng Fed đang hỗ trợ thị trường ngay cả khi nền kinh tế thực vẫn cho thấy sự mạnh mẽ. Điều này thúc đẩy khẩu vị rủi ro và kéo các chỉ số lên đỉnh mới, nhưng lại gây áp lực lên đồng USD.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

FOMC hôm qua quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 12. Fed cho biết có thể có thêm các đợt cắt giảm trong năm nay nếu rủi ro từ thị trường lao động gia tăng, nhưng chưa chắc chắn. Thị trường đón nhận tích cực lập trường cân bằng này của Fed. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm xuống 231.000, thấp hơn đáng kể so với dự báo, cho thấy sự ổn định nhẹ sau giai đoạn gia tăng trước đó. Đồng thời, Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed bất ngờ tăng mạnh lên 23,2 so với kỳ vọng chỉ 1,7. Đây là mức cao nhất trong nhiều tháng, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp trong khu vực. Kết hợp cả hai số liệu này, dù còn lo ngại về thị trường lao động, ngành công nghiệp Mỹ vẫn đang phát tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn:xStation

Chỉ số US100 vẫn duy trì xu hướng tăng rõ rệt, di chuyển trong vùng trên của kênh giá và giữ được đà tăng sau khi phá vỡ các ngưỡng kháng cự trước đó. Sự sắp xếp của các đường trung bình động ủng hộ phe mua, trong khi các nến tăng liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy lực cầu mạnh mẽ. Chỉ báo RSI đã báo hiệu vùng quá mua, cho thấy thị trường đang nóng và có thể xảy ra nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn.

Tin tức công ty:

Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US): Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel và hợp tác phát triển chip mới. Giá trị Intel tăng hơn 30%, còn Nvidia tăng 3%.

AMD (AMD.US): Đối thủ chính của Intel giảm 4% ngay khi mở cửa sau thông tin về khoản đầu tư của Nvidia vào Intel.

89bio (ETNB.US): Roche công bố mua lại công ty công nghệ sinh học này với giá 14,5 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 80% so với thị giá. Kết quả là cổ phiếu công ty tăng tương ứng ngay khi mở cửa.

CrowdStrike (CRWD.US): Công ty an ninh mạng và điện toán đám mây tăng 6% nhờ các thông tin tích cực liên quan đến dự báo doanh thu từ AI.

Cracker Barrel (CBRL.US): Cổ phiếu chuỗi nhà hàng này giảm gần 10% sau khi công bố kết quả kinh doanh yếu kém.