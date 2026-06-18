Mở phiên Mỹ: Các chỉ số phục hồi giữa thông tin iPhone sẽ tăng giá và GTA 6 mở đặt trước

Phố Wall đang ghi nhận sự phục hồi thận trọng sau đợt bán tháo hậu FOMC trong phiên hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 1,4% và 2,25%, hợp đồng tương lai DJIA tăng 1,1%, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thuộc Russell 2000 tăng 1,7%.

Các nhà đầu tư đang phải điều hướng trong một môi trường vĩ mô đầy phức tạp sau thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử giữa Mỹ và Iran, giá xăng dầu hạ nhiệt cùng với đợt IPO bom tấn của SpaceX thu hút dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại vẫn ở mức cao dưới thời Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh. Quyết định từ bỏ định hướng chính sách (forward guidance) rõ ràng của ông đã làm gia tăng mức độ bất định, buộc thị trường phải phản ứng với dữ liệu kinh tế theo thời gian thực.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm còn 226 nghìn, sa thải vẫn ở mức thấp

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 4.000 đơn, xuống còn 226.000 đơn (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) trong tuần kết thúc ngày 13/6, đúng với kỳ vọng của thị trường và tiếp tục củng cố bức tranh ổn định của thị trường lao động. Mặc dù số lượng lao động bị sa thải lần đầu vẫn ở mức thấp trong lịch sử, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lại tăng 24.000 đơn, lên 1,81 triệu, cho thấy người lao động đang mất nhiều thời gian hơn để tìm được việc làm mới trong bối cảnh bất ổn về chính sách và địa chính trị. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một tín hiệu nhỏ và con số này vẫn nằm trong vùng phản ánh một thị trường lao động khỏe mạnh.

Nguồn: XTB Research

US100 (H4)

Hợp đồng US100 tăng mạnh 2,0% trong ngày hôm nay, bứt phá dứt khoát lên trên mức thoái lui Fibonacci 78,6% tại 30.264 điểm nhờ động lực tăng giá mạnh mẽ. Giá hiện vẫn giao dịch cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 10, 30 và 100 trên biểu đồ H4, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì. Phe mua hiện đang hướng tới việc kiểm định lại vùng kháng cự tâm lý quanh đỉnh gần nhất tại 30.769 điểm, trong khi chỉ báo RSI 14 kỳ đang ở mức 58,4, vẫn còn nhiều dư địa trước khi bước vào vùng quá mua.

Nguồn: xStation5

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