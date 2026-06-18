Mở phiên Mỹ: Các chỉ số phục hồi giữa thông tin iPhone sẽ tăng giá và GTA 6 mở đặt trước

Phố Wall đang ghi nhận sự phục hồi thận trọng sau đợt bán tháo hậu FOMC trong phiên hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 1,4% và 2,25%, hợp đồng tương lai DJIA tăng 1,1%, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thuộc Russell 2000 tăng 1,7%.
Các nhà đầu tư đang phải điều hướng trong một môi trường vĩ mô đầy phức tạp sau thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử giữa Mỹ và Iran, giá xăng dầu hạ nhiệt cùng với đợt IPO bom tấn của SpaceX thu hút dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại vẫn ở mức cao dưới thời Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh. Quyết định từ bỏ định hướng chính sách (forward guidance) rõ ràng của ông đã làm gia tăng mức độ bất định, buộc thị trường phải phản ứng với dữ liệu kinh tế theo thời gian thực.
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm còn 226 nghìn, sa thải vẫn ở mức thấp
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 4.000 đơn, xuống còn 226.000 đơn (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) trong tuần kết thúc ngày 13/6, đúng với kỳ vọng của thị trường và tiếp tục củng cố bức tranh ổn định của thị trường lao động. Mặc dù số lượng lao động bị sa thải lần đầu vẫn ở mức thấp trong lịch sử, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lại tăng 24.000 đơn, lên 1,81 triệu, cho thấy người lao động đang mất nhiều thời gian hơn để tìm được việc làm mới trong bối cảnh bất ổn về chính sách và địa chính trị. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một tín hiệu nhỏ và con số này vẫn nằm trong vùng phản ánh một thị trường lao động khỏe mạnh.
Nguồn: XTB Research
US100 (H4)
Hợp đồng US100 tăng mạnh 2,0% trong ngày hôm nay, bứt phá dứt khoát lên trên mức thoái lui Fibonacci 78,6% tại 30.264 điểm nhờ động lực tăng giá mạnh mẽ. Giá hiện vẫn giao dịch cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 10, 30 và 100 trên biểu đồ H4, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì. Phe mua hiện đang hướng tới việc kiểm định lại vùng kháng cự tâm lý quanh đỉnh gần nhất tại 30.769 điểm, trong khi chỉ báo RSI 14 kỳ đang ở mức 58,4, vẫn còn nhiều dư địa trước khi bước vào vùng quá mua.
Nguồn: xStation5
Tin tức công ty
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SpaceX (SPCX.US) nối dài đà giảm của phiên hôm qua với mức giảm 7,3%, xuống còn khoảng 178 USD/cổ phiếu.
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Apple cảnh báo việc tăng giá sản phẩm là "không thể tránh khỏi" do chi phí chip nhớ leo thang (AAPL.US: +0,6%): CEO sắp mãn nhiệm Tim Cook cho biết việc tăng giá phần cứng là điều không thể tránh khỏi khi chi phí chip nhớ tăng lên mức không bền vững. Được thúc đẩy bởi nhu cầu AI bùng nổ và sự gián đoạn chuỗi cung ứng khí heli do xung đột tại Trung Đông, giá RAM đã tăng gấp đôi kể từ cuối năm 2025. Các nhà phân tích ước tính giá smartphone thế hệ mới trên toàn cầu có thể tăng khoảng 20%, khiến giá iPhone 18 tăng thêm tới 150 USD.
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Accenture kéo cả ngành tư vấn CNTT lao dốc sau khi hạ triển vọng (ACN.US: -16,7%): Cổ phiếu giảm mạnh sau khi công bố doanh thu quý III năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng (18,7 tỷ USD so với 18,78 tỷ USD) và thu hẹp dự báo tăng trưởng hữu cơ cả năm xuống còn 3%–4%. Doanh thu tăng chậm đã kích hoạt làn sóng bán tháo trong toàn ngành giữa bối cảnh lo ngại về quá trình chuyển đổi sang AI, kéo theo cổ phiếu đối thủ của Pháp Capgemini (CAP.FR) giảm 8,4% xuống mức thấp nhất trong 52 tuần, trong khi Cognizant và Infosys giảm tới 5,8%.
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HIVE Digital bứt phá nhờ hợp đồng GPU trị giá 220 triệu USD và mở rộng hoạt động (HIVE.US: +7,5%): Cổ phiếu tăng mạnh sau khi công ty ký hợp đồng điện toán đám mây GPU trị giá 220 triệu USD trong thời hạn ba năm với Bell Canada và Cohere, triển khai 2.304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, bổ sung khoảng 70 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Đồng thời, HIVE cũng được chính quyền địa phương chấp thuận mua lại trung tâm dữ liệu "Big Boden" công suất 32 MW tại Thụy Điển mà công ty đang thuê.
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Giám đốc tài chính Pfizer Dave Denton sẽ rời công ty vào tháng 8 (PFE.US: -2,3%): Pfizer thông báo Dave Denton sẽ rời vị trí CFO vào ngày 15/8 để theo đuổi cơ hội mới trong lĩnh vực hàng tiêu dùng ngoài ngành dược phẩm. Cecile Guegan, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách tài chính của mảng dược phẩm sinh học toàn cầu, sẽ đảm nhiệm vai trò CFO tạm quyền từ ngày 16/8 trong khi công ty tiến hành tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.
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Rockstar mở đặt trước GTA 6 từ ngày 25/6 giữa tranh luận về giá bán: Rockstar Games chính thức công bố hình ảnh bìa động của Grand Theft Auto 6 và xác nhận sẽ mở đặt trước trên hệ máy console từ 25/6, trước khi trò chơi phát hành vào 19/11. Dù phiên bản PC vẫn chưa được xác nhận, thông báo này khiến thị trường đặc biệt chú ý tới mức giá cuối cùng, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Take-Two có thể nâng giá bản tiêu chuẩn lên 80 USD hoặc cao hơn.
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Rumble tăng mạnh sau thương vụ mua lại Northern Data và chuyển hướng sang AI (RUM.US: +7%): Cổ phiếu tăng sau khi hoàn tất việc mua 85,2% cổ phần của Northern Data AG. Công ty đổi tên thành RUM Group Inc. và thành lập đơn vị hạ tầng điện toán đám mây "Quake AI", kết hợp Rumble Cloud với hệ thống 22.000 GPU NVIDIA H100/H200 của Northern Data. Được hỗ trợ bởi hợp đồng trị giá 270 triệu USD với Together AI, Northern Data đồng thời nâng dự báo doanh thu năm tài chính 2026 thêm 30%, lên 170–190 triệu euro.
NATGAS tăng vọt sau báo cáo EIA 📈 Tốc độ gia tăng tồn kho chậm lại
Cổ phiếu Accenture lao dốc sau báo cáo lợi nhuận
Thị trường chứng khoán Trung Quốc suy yếu 🚩 Alibaba và Tencent dẫn đầu đà bán tháo
Orlen giảm mạnh khi giá dầu xuống dưới 80 USD
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