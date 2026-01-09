Mong đợi gì từ báo cáo NFP tháng 12?

Báo cáo dữ liệu quan trọng nhất của năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại sẽ được công bố vào 20:30 hôm nay. Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 12 mang tính chất “được ăn cả, ngã về không”, bởi nó sẽ cho thấy liệu việc cắt giảm lãi suất 0,75% của Fed kể từ tháng 9 có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Tăng trưởng việc làm dự kiến dưới xu hướng dài hạn

Theo khảo sát của Bloomberg, giới phân tích kỳ vọng NFP đạt 70 nghìn việc làm, thấp hơn xu hướng dài hạn khoảng 100 nghìn việc/tháng, nhưng cao hơn mức 64 nghìn của tháng 11. Dữ liệu này vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ hệ quả của đợt đóng cửa chính phủ liên bang năm ngoái. Thị trường sẽ theo dõi sát các điều chỉnh của số liệu tháng 11, cũng như việc tỷ lệ thất nghiệp có giảm xuống 4,5% như dự báo hay không, khi lao động tạm nghỉ quay trở lại công việc trong những tuần cuối năm. Tăng trưởng thu nhập dự kiến nhích lên 3,6% từ 3,5%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể giảm nhẹ xuống 62,4% từ 62,5%

Tín hiệu trái chiều về sức mạnh thị trường lao động

Bối cảnh kinh tế cho báo cáo lần này khá trái chiều: Chỉ số việc làm ISM dịch vụ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu yếu hơn dự báo. Tỷ lệ sa thải trong JOLTS giảm nhẹ xuống 1,1% từ 1,2%. Tuy nhiên, số vị trí tuyển dụng JOLTS lại giảm, cho thấy doanh nghiệp có thể đang thận trọng hơn trong việc tuyển dụng.

Bất ngờ “diều hâu” có thể gây áp lực lên thị trường

Bức tranh kinh tế pha trộn khiến việc dự đoán chính xác số liệu NFP của tháng trước trở nên khó khăn, tuy nhiên đang có kỳ vọng rằng tháng 12 là một tháng tuyển dụng khá mạnh. Nhìn chung, một bất ngờ mang tính “diều hâu”, với số việc làm trên 85 nghìn, sẽ cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn rất vững vàng và có thể không cần đến tổng mức cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản của Fed trong năm ngoái.

Kịch bản này có thể dẫn tới việc điều chỉnh giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường hợp đồng tương lai Fed Funds đang định giá khoảng 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm tới. Đồng thời, nó cũng có thể đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, vốn đã khá ổn định kể từ đầu năm. Các nhà giao dịch trái phiếu có thể nhanh chóng bám vào câu chuyện “thị trường lao động mạnh” để tìm kiếm xu hướng mới.

Chủ đề “tin tốt lại là tin xấu” cũng có thể tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán, làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro. Cổ phiếu có thể chịu áp lực ban đầu nếu số liệu bảng lương quá tích cực, đặc biệt là các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như công nghệ vào cuối tuần.

Thị trường chứng khoán đã khởi đầu năm mới khá tích cực, tuy nhiên phiên giao dịch ngày thứ Năm ghi nhận diễn biến trái chiều, khi nhà đầu tư vừa tiêu hóa thông tin từ mùa báo cáo lợi nhuận, vừa bắt đầu cảm nhận sự gia tăng của tâm lý thận trọng trên thị trường.

Bất ngờ “bồ câu” có thể kích hoạt điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Ngược lại, nếu xuất hiện một bất ngờ mang tính “bồ câu”, hoặc số liệu NFP dưới 50 nghìn, điều này sẽ cho thấy Fed đang đi đúng hướng nhưng có thể cần làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ thị trường lao động. Vào tháng 5 tới, Mỹ sẽ có Chủ tịch Fed mới do Tổng thống Donald Trump lựa chọn - người vốn nổi tiếng với quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất. Vì vậy, một báo cáo NFP yếu trong tháng 12 có thể cung cấp thêm “đạn dược” để Chủ tịch Fed mới thúc đẩy các đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn trong năm nay.

Stephen Miran, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm gần đây vào Fed, cho rằng Fed sẽ cần cắt giảm lãi suất “hơn 100 điểm cơ bản” trong năm 2026 để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế - cao hơn gấp hai lần so với mức mà thị trường hiện đang kỳ vọng. Nếu NFP thấp hơn dự báo, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed Funds có thể bắt đầu dịch chuyển theo quan điểm của Stephen Miran về chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Điều này có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư hoan nghênh triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong những tháng tới. Tuy nhiên, nó lại gây áp lực lên đồng USD, vốn đã có khởi đầu năm khá mạnh và hiện là đồng tiền mạnh thứ hai trong nhóm G10 tính từ đầu năm.

Góc nhìn về đồng USD

Sau đợt bán tháo mạnh trong năm ngoái, đồng USD vẫn đang ở trạng thái bị bán quá mức. Do đó, một bất ngờ tích cực từ số liệu việc làm công bố hôm nay có thể kích hoạt phản ứng tăng rất mạnh của USD.

Chỉ số Dollar Index gần đây đã vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày (SMA 200), cho thấy triển vọng trung hạn của USD đang nghiêng về xu hướng tăng. Một báo cáo lao động mạnh có thể khiến chỉ số này kiểm định mốc tâm lý quan trọng 100.00.

Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5

By Kathleen Brooks, research director at XTB