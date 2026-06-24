Mở phiên Mỹ: Chỉ số phục hồi khi kỳ vọng vào kết quả tài chính của Micron

Thị trường chứng khoán Mỹ đang nỗ lực quay trở lại đà tăng trong ngày hôm nay sau khởi đầu đầy khốc liệt của tuần, khi vốn hóa của chỉ số Nasdaq 100 đã “bốc hơi” tới 1,3 nghìn tỷ USD. Phiên mở cửa hôm nay được đánh dấu bởi sự chờ đợi báo cáo tài chính quý của Micron Technology, công ty đã trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên Phố Wall trong những tuần gần đây, vượt qua cả Nvidia. Kết quả kinh doanh của gã khổng lồ RAM sẽ là phép thử quan trọng đối với sức khỏe của toàn bộ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, những thay đổi lịch sử trong chỉ số Dow Jones và tâm lý thận trọng trước báo cáo lạm phát PCE vào ngày mai cũng đang làm gia tăng biến động trên thị trường.
Tình hình thị trường và các sự kiện vĩ mô quan trọng
Tâm lý thị trường toàn cầu đang cố gắng ổn định trở lại, dù nhà đầu tư vừa trải qua giai đoạn có thể ví như một “chuyến tàu lượn siêu tốc”. Nỗi sợ trên thị trường đã phần nào hạ nhiệt, thể hiện qua chỉ số biến động VIX, hiện giảm về 19,21 điểm sau khi chạm ngưỡng tâm lý 20 điểm trong phiên hôm qua và từng giao dịch trên mức này vào giữa tháng.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch tại Goldman Sachs cảnh báo rằng thanh khoản thị trường hiện khá mỏng, điều này có thể khiến các biến động giá theo cả hai chiều trở nên mạnh hơn đáng kể trong những phiên sắp tới.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục xu hướng giảm khi dầu WTI đang tiến sát mốc 70 USD/thùng và chỉ cần lấp đầy khoảng trống giá hình thành sau khi Mỹ bắt đầu các cuộc không kích vào Iran vào cuối tháng 2 là có thể xóa bỏ hoàn toàn mức tăng do chiến sự tạo ra. Trong khi đó, tâm lý “diều hâu” vẫn chi phối thị trường, thể hiện qua việc EURUSD tiếp tục điều chỉnh mạnh xuống dưới 1,14.
Ở khía cạnh vĩ mô, nhà đầu tư vẫn đang đánh giá cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh và chờ đợi báo cáo PCE công bố vào thứ Năm, mà theo Bloomberg Economics, có thể mang thông điệp theo hướng “diều hâu”.
Diễn biến của hợp đồng tương lai và các nhóm ngành:
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US100 (Nasdaq 100): Sau nhịp hồi phục ban đầu, chỉ số ghi nhận mức giảm 0,2% trong những phút đầu giao dịch. Tuy vậy, nhóm công nghệ vẫn đang cố gắng chứng minh rằng nhịp điều chỉnh trong tháng 6 chỉ là một giai đoạn nghỉ ngơi lành mạnh trong xu hướng tăng (chỉ số vẫn cao hơn khoảng 28% so với cuối tháng 3).
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US500 (S&P 500): Hợp đồng tương lai của chỉ số gần như đi ngang so với mức đóng cửa hôm qua, dù trước đó từng tăng tới 0,2%. Thị trường chung đang giao dịch thận trọng, cân bằng giữa kỳ vọng vào công nghệ và những tín hiệu cảnh báo từ nền kinh tế truyền thống.
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US30 (Dow Jones): Hợp đồng tương lai hiện giảm 0,15%, tuy nhiên sự chú ý đang tập trung vào chỉ số này do có sự thay đổi hiếm thấy trong cơ cấu thành phần.
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US2000 (Russell 2000): Giảm 0,2%, tiếp tục dao động tích lũy sau những nỗ lực gần đây nhằm xoay vòng dòng tiền sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Phân tích kỹ thuật: US100 (Nasdaq 100)
Sau khi mất tới 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa chỉ trong hai ngày, chỉ số công nghệ US100 đang đứng trước một vùng đảo chiều tiềm năng rất đáng chú ý. Phiên bán tháo hôm qua đã kéo chỉ số về khu vực hỗ trợ cục bộ, nơi lực cầu đã bắt đầu xuất hiện để bảo vệ xu hướng.
Trên khung thời gian trong ngày, vùng kháng cự quan trọng đối với phe mua vẫn là khu vực hình thành sau đợt giảm mạnh của ngày hôm qua. Nhịp phục hồi 0,5% trước đó cho thấy thị trường vẫn còn khả năng hồi phục, tuy nhiên trong những phút đầu phiên, chỉ số đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 29.800 điểm. Dù vậy, vùng hỗ trợ tương ứng với mức Fibonacci 50,0% của sóng tăng gần nhất vẫn đang được giữ vững, và ngay phía dưới là ngưỡng thoái lui quan trọng 61,8%.
Điều đáng lo ngại là Goldman Sachs đã cảnh báo về một bong bóng tương tự giai đoạn dot-com. Tuy nhiên, quy mô điều chỉnh hiện tại vẫn chưa đủ lớn để cho thấy sự đầu hàng hoàn toàn của phe mua. Dường như trong ngày hôm nay, tất cả sẽ phụ thuộc vào Micron. Nếu như trước đây Nvidia từng giúp thị trường tránh khỏi một đợt sụp đổ, thì lần này, trọng trách đó có thể nằm trong tay kết quả kinh doanh của nhà sản xuất bộ nhớ này.
Thông tin nổi bật về doanh nghiệp
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Micron Technology (MU.US): Cổ phiếu từng tăng tới 4% trong phiên tiền mở cửa nhưng hiện giảm khoảng 1% trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh hôm nay. Đáng chú ý, Micron hiện là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên Phố Wall với giá trị giao dịch vượt 70 tỷ USD. Thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào báo cáo tài chính (công bố sau khi thị trường đóng cửa), với niềm tin rằng nhu cầu mạnh mẽ đối với chip nhớ AI tại châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.
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Alphabet (GOOGL.US): Công ty mẹ của Google chính thức gia nhập nhóm tinh hoa của chỉ số Dow Jones Industrial Average (US30), thay thế một doanh nghiệp viễn thông lâu năm. Cổ phiếu tăng khoảng 0,8%.
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Verizon (VZ.US): Cổ phiếu giảm khoảng 1% sau thông tin bị loại khỏi chỉ số Dow Jones.
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Wendy’s (WEN.US): Cổ phiếu tăng vọt tới 24% ngay khi mở cửa. Chuỗi cửa hàng burger này đã trở thành mục tiêu của làn sóng đầu cơ mạnh từ các nhà đầu tư cá nhân trên các diễn đàn r/wallstreetbets và Stocktwits.
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FuelCell Energy (FCEL.US): Cổ phiếu bứt phá sau khi công ty công bố thỏa thuận với Fit Energy nhằm cung cấp 380 MW năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Tuy nhiên, mức tăng đã thu hẹp còn khoảng 5% trong những phút đầu giao dịch.
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FedEx (FDX.US): Giảm khoảng 1,3% sau báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi tách mảng vận tải hàng hóa. Nhà đầu tư bán ra do triển vọng kém tích cực, áp lực lạm phát và lo ngại về thương mại toàn cầu.
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Cerebras Systems (CBRS.US): Tân binh trong ngành bán dẫn đang chịu áp lực lớn khi triển vọng doanh thu cả năm được đánh giá là quá thận trọng so với kỳ vọng rất cao của nhà đầu tư AI. Cổ phiếu giảm 14,5%.
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Hertz (HTZ.US): Một buổi sáng đầy tiêu cực đối với công ty cho thuê xe sau khi công bố bản cập nhật hoạt động yếu và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trị giá 100 triệu USD. Cổ phiếu mất gần 1/4 giá trị.
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Twilio (TWLO.US): Goldman Sachs khôi phục khuyến nghị "Mua" (Buy) với giá mục tiêu 300 USD, mức cao nhất trên thị trường, nhờ kỳ vọng vào lợi ích mang tính cấu trúc từ việc triển khai các công cụ AI. Cổ phiếu tăng hơn 3%.
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