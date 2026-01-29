Mở phiên Mỹ🚨Chỉ số US100 giảm gần 2% trong bối cảnh cổ phiếu Microsoft lao dốc 11%📉

Các chỉ số tương lai của Mỹ mở phiên trong tâm lý né tránh rủi ro rõ rệt. Cổ phiếu Microsoft (MSFT.US) giảm hơn 10% sau báo cáo lợi nhuận, gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường và kéo các chỉ số chính đi xuống - đặc biệt là US100, hiện giảm gần 2%.

Đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng lan sang tiền điện tử. Bitcoin lùi về quanh 86.000 USD, trong khi cổ phiếu Strategy giảm hơn 6%.

Ở chiều ngược lại với thị trường: UBS (Thụy Sĩ) nâng giá mục tiêu Meta Platforms lên 872 USD/cổ phiếu, từ mức 830 USD trước đó. JPMorgan hạ giá mục tiêu Tesla xuống 145 USD/cổ phiếu, từ 150 USD.

Làn sóng bán tháo lan rộng trong ngành phần mềm, khi cú sụt mạnh của Microsoft gây áp lực lên Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce và ServiceNow. Nhóm Big Tech nhìn chung cũng suy yếu, ngoại trừ Meta Platforms: Amazon, Alphabet và Tesla giảm gần 2%, Nvidia giảm khoảng 1%. Apple (AAPL.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay; cổ phiếu hiện giao dịch đi ngang trước báo cáo.

Đơn đặt hàng nhà máy Mỹ tăng 2,7% m/m, vượt xa kỳ vọng 1,3%, và phục hồi mạnh từ mức -1,3% trước đó. Doanh số bán buôn tháng 12/2025 tăng 1,3%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng chỉ +0,1% sau mức -0,4% trước đó. US100 (khung thời gian H1)

Các mã hiếm hoi tăng giá hôm nay chủ yếu là Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) và Lockheed Martin (LMT.US).

Microsoft lao dốc vì CAPEX AI?

Cổ phiếu Microsoft giảm 11% trong ngày 29/01/2026, thổi bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa khi nhà đầu tư tập trung vào hai yếu tố: Chi tiêu đầu tư cho AI (CAPEX) quá lớn. Dấu hiệu tăng trưởng điện toán đám mây chậm lại

Điều đáng chú ý là kết quả kinh doanh không hề xấu: Doanh thu: 81,3 tỷ USD, +17% YoY (vượt kỳ vọng) EPS điều chỉnh: 4,14 USD so với 3,93 USD dự báo

Động lực cloud vẫn tăng, nhưng thị trường “soi” tốc độ tăng trưởng Doanh thu Microsoft Cloud: 51,5 tỷ USD, +26% YoY Azure: tăng trưởng +39%, được nhấn mạnh là động lực chính

Cú sốc thực sự nằm ở chi tiêu CAPEX tăng vọt 66% lên 37,5 tỷ USD Khoảng 2/3 chi cho GPU AI và hạ tầng Hệ quả: biên lợi nhuận hoạt động bị thu hẹp so với cùng kỳ năm trước

Thông điệp của Satya Nadella về bản chất là: chúng ta vẫn đang ở giai đoạn rất sớm của chu kỳ AI, và mảng kinh doanh AI của Microsoft hiện đã đủ lớn để cạnh tranh với một số mảng cốt lõi truyền thống - đồng thời công ty có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trên toàn bộ chuỗi giá trị AI. Vì vậy, đây không phải là một “quý kinh doanh tệ”, mà là bài kiểm tra về định giá và sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Các con số tài chính đều vượt kỳ vọng, nhưng hóa đơn cho quá trình xây dựng hạ tầng AI đang đến ngay lúc này. Microsoft không hề cho rằng câu chuyện AI đã hoàn tất, nhưng đã đưa ra một lập luận khá thuyết phục rằng chi tiêu hiện tại có lộ trình hoàn vốn rõ ràng. Tuy nhiên, biến động giá cổ phiếu có thể còn kéo dài chừng nào chi tiêu đầu tư (CAPEX) vẫn ở mức cao và biên lợi nhuận tiếp tục chịu áp lực. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Microsoft, mà còn phản ánh rủi ro chung đối với toàn bộ nhóm cổ phiếu phần mềm. Ở góc nhìn dài hạn, nếu các tính năng AI được tích hợp sâu vào Azure và hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp của Microsoft, những khoản đầu tư này có thể: Tạo ra tăng trưởng bền vững và từng bước khôi phục niềm tin của nhà đầu tư

MSFT.US (D1)

Cổ phiếu Microsoft - công ty niêm yết lớn thứ ba tại Mỹ theo vốn hóa - hiện giảm hơn 10%. Mức chiết khấu so với đường EMA200 (màu đỏ) hiện đã tiệm cận 15%.

Nguồn: xStation5