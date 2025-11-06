Mở phiên Mỹ: Chỉ số US100 mất 1% bởi đà giảm mạnh của cổ phiếu bán dẫn và phần mềm📉

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay rất yếu, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 1%, khi nhóm cổ phiếu bán dẫn và phần mềm gây áp lực lên các chỉ số chính của Mỹ. Cổ phiếu Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon và Alphabet đều giảm, cho thấy tâm lý tiêu cực lan rộng trong nhóm Big Tech.

Bình luận hôm qua của CEO Nvidia Jensen Huang, người cho rằng Trung Quốc đang tiến rất gần đến việc vượt qua Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đã làm dấy lên mối lo ngại về định giá, dù mùa báo cáo lợi nhuận quý vừa qua khá thành công.

Austan Goolsbee thuộc Cục Dự trữ Liên bang Chicago cho biết lãi suất Mỹ có khả năng giảm trong trung hạn, nhưng ông chưa sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm thêm trong bối cảnh Fed chưa có dữ liệu lạm phát do chính phủ đang tạm ngừng hoạt động.

Đáng chú ý, báo cáo Challenger công bố hôm nay (vào một thời điểm bất thường) cho thấy số lượng sa thải tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2003, với hơn 153.000 việc làm bị cắt giảm, cho thấy thị trường lao động đang mất dần đà tăng trưởng.

Goldman Sachs cho biết Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về thuế nhập khẩu của Mỹ trước tháng 1/2026, trong khi Wall Street Journal lưu ý rằng các thẩm phán có thể sẽ có quan điểm phản đối mạnh mẽ đối với các mức thuế do Donald Trump ban hành.

Theo Wells Fargo, các công ty từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan — như Caterpillar, Nike, Five Below, Best Buy và Gap Inc. — có thể hưởng lợi nhiều nhất nếu thuế quan bị dỡ bỏ. Một số cổ phiếu từng giảm mạnh vào tháng 4 đã phục hồi và quay lại xu hướng tăng, dù rủi ro về thuế nhập khẩu cao vẫn còn tồn tại.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung D1)

Hôm nay, Nasdaq 100 (US100) đang tiến gần hơn đến đường trung bình động EMA50 (màu cam) quanh vùng 25.000 điểm.

Nguồn: xStation5

TỔNG QUAN THEO NGÀNH

Cổ phiếu công nghệ — từ các công ty phần mềm như Oracle, Salesforce đến các hãng bán dẫn như Nvidia, AMD — đều giảm mạnh. Ngành năng lượng lại tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi dần của giá dầu.

Nguồn: xStation5

TIN DOANH NGHIỆP

Acadia Healthcare (ACHC.US) giảm 10% sau khi công bố kết quả Q3 yếu hơn kỳ vọng; EBITDA điều chỉnh và dự báo lợi nhuận cả năm đều thấp hơn dự báo của Phố Wall.

Albemarle (ALB.US) tăng 3% đầu phiên sau khi doanh thu và EBITDA điều chỉnh vượt kỳ vọng.

Becton Dickinson (BDX.US) giảm 8% sau khi đưa ra triển vọng tài chính 2026 bị đánh giá là “gây thất vọng” bởi Bloomberg Intelligence.

Biogen (BIIB.US) tăng 1,6% sau khi Stifel nâng hạng cổ phiếu từ Giữ sang Mua, nhấn mạnh tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cải thiện và các yếu tố xúc tác lâm sàng sắp tới.

Celsius Holdings (CELH.US) giảm 15%, dù doanh thu Q3 vượt dự báo, nhưng không đáp ứng kỳ vọng cao của giới đầu tư tổ chức.

Coherent Corp (COHR.US) tăng 13% sau khi doanh thu và triển vọng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ mảng AI, củng cố vị thế của hãng trong công nghệ chip tiên tiến.

Datadog (DDOG.US) tăng 21% nhờ kết quả Q3 vượt mạnh kỳ vọng và nâng dự báo doanh thu cả năm, thể hiện động lực tăng trưởng bền vững.

Fastly (FSLY.US) tăng 22% sau khi doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo, đồng thời nâng triển vọng cả năm, cho thấy đà phục hồi doanh thu rõ rệt.

Figma (FIG.US) tăng 5% nhờ nâng dự báo doanh thu cả năm cao hơn ước tính trung bình của giới phân tích.

IonQ (IONQ.US) tăng 4% sau khi kết quả Q3 vượt dự báo, phản ánh tiến triển trong thương mại hóa máy tính lượng tử.

Planet Fitness (PLNT.US) tăng 14% nhờ nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh cả năm, cho thấy hiệu suất và nhu cầu ổn định trong ngành thể hình.

Porch Group (PRCH.US) giảm 20% do doanh thu Q3 không đạt kỳ vọng và hạ triển vọng cả năm, phản ánh bức tranh kinh doanh thận trọng hơn.

Sprout Social (SPT.US) tăng 5% nhờ doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh vượt dự báo, đồng thời nâng dự báo cả năm, cho thấy tăng trưởng ổn định ở khách hàng doanh nghiệp.

Biểu đồ cổ phiếu Tapestry (TPR.US) – (khung thời gian D1)

Tapestry (TPR.US) giảm 8% sau khi EPS cả năm dù tăng nhưng vẫn dưới kỳ vọng thị trường. Về kỹ thuật (khung D1), cổ phiếu đang dừng tại vùng hỗ trợ mạnh quanh 94 USD/cổ phiếu, trùng với đường EMA200 (màu đỏ). Nếu giá giữ được vùng này, đà hồi phục về vùng 110 USD/cổ phiếu có thể xảy ra.

Nguồn: xStation5