Mở phiên Mỹ: Chỉ số US500 gần đạt mức kỷ lục 📈 Cổ phiếu UnitedHealth giảm mạnh 17%, Micron và RTX Corp tăng vọt

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên thứ Ba trong sắc xanh, khi nhà đầu tư dần điều chỉnh vị thế trước quyết định của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell vào ngày mai. Sự kiện này được xem là rủi ro lớn đối với thị trường và nhiều khả năng sẽ kích hoạt việc tái cơ cấu vị thế trên các chỉ số chứng khoán cũng như đồng USD. Về mặt vĩ mô, dữ liệu đáng chú ý nhất hôm nay là chỉ số niềm tin tiêu dùng Conference Board, cung cấp cái nhìn mới về tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Trước đó, dữ liệu nhà ở của Mỹ công bố trong buổi sáng đã gây bất ngờ tích cực: giá nhà tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% và mức 0,4% của kỳ trước; trong khi giá nhà tại 20 khu đô thị lớn nhất nước Mỹ tăng 1,4% so với cùng kỳ, vượt dự báo 1,2% và mức 1,3% trước đó. Ngoài ra, số việc làm ADP hàng tuần ghi nhận mức tăng 7,5 nghìn, thấp hơn nhẹ so với 8 nghìn của kỳ trước. Chỉ số US500 đang tiến dần tới mốc 7.000 điểm, khu vực từng kích hoạt hai nhịp điều chỉnh giảm trong tháng 12.

Cổ phiếu UnitedHealth giảm hơn 17%, tuy nhiên tâm lý chung của thị trường vẫn được nâng đỡ nhờ sức mạnh của nhóm Big Tech. Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms và Nvidia đều tăng giá, cùng với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn như Micron, Lam Research, cũng như công ty an ninh mạng Cloudflare.

Tin tức cổ phiếu Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, trong đó ngành chăm sóc sức khỏe là tâm điểm gây áp lực. Cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế giảm mạnh sau khi Mỹ đề xuất giữ nguyên mức thanh toán cho các gói Medicare tư nhân trong năm tới. Trước đó, nhà đầu tư kỳ vọng mức tăng ở khoảng trung bình một chữ số, nên phản ứng của thị trường khá tiêu cực. Humana (HUM.US) giảm khoảng 15%, UnitedHealth (UNH.US) giảm 17%, CVS Health (CVS.US) giảm 13%. Đáng chú ý, UnitedHealth cho biết doanh thu năm 2026 có thể giảm, đánh dấu năm suy giảm đầu tiên trong hơn 30 năm, càng làm gia tăng áp lực lên cổ phiếu.

Trong lĩnh vực phần mềm cho ngành khách sạn, Agilysys (AGYS.US) giảm 12% sau khi EPS điều chỉnh quý tài chính thứ ba thấp hơn kỳ vọng – phản ứng thường thấy khi kết quả không đủ để biện minh cho mức định giá.

Ngành hàng không diễn biến trái chiều: American Airlines (AAL.US) tăng khoảng 3% sau báo cáo kết quả quý IV. JetBlue (JBLU.US) giảm 3% do báo cáo khoản lỗ lớn hơn dự kiến, cho thấy những khó khăn trong chiến lược chuyển lên phân khúc cao cấp

Trong lĩnh vực AI và hạ tầng điện toán đám mây, CoreWeave (CRWV.US) tăng 4%, nối dài đà tăng từ thứ Hai sau khi Nvidia đầu tư thêm 2 tỷ USD vào công ty. Sau thông tin này, Deutsche Bank nâng khuyến nghị cổ phiếu lên “Mua”, hỗ trợ tâm lý tích cực cho toàn bộ mảng hạ tầng AI. Ở chiều tiêu cực, Sanmina (SANM.US) giảm 8% sau khi đưa ra triển vọng doanh thu quý II thấp hơn dự báo. Trong lĩnh vực logistics, United Parcel Service (UPS.US) tăng 3% sau khi dự báo doanh thu cả năm vượt kỳ vọng của Phố Wall, đồng thời tiếp tục kế hoạch loại bỏ các đơn hàng có biên lợi nhuận thấp khỏi mạng lưới.

Ngành ô tô ghi nhận diễn biến tích cực khi General Motors (GM.US) tăng khoảng 4%, sau khi công ty dự báo lợi nhuận năm nay có thể tăng thêm tối đa 2 tỷ USD, đồng thời phát tín hiệu tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Northrop Grumman (NOC.US) giảm 1% sau khi đưa ra triển vọng EPS điều chỉnh cả năm thấp hơn dự báo. Ngược lại, công ty nhỏ trong lĩnh vực không gian Redwire (RDW.US) tăng 15% sau khi giành được một hợp đồng liên quan đến chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước Mỹ, RTX Corp. (RTX.US, trước đây là Raytheon), tăng khoảng 3% sau khi vượt kỳ vọng về EPS điều chỉnh trong quý IV.

