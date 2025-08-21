Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu giảm mạnh trước thềm Jackson Hole

Thị trường Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ định giá cao, kết quả kinh doanh gây thất vọng và chính sách của FED. Các chỉ số chứng khoán Mỹ nối dài đà giảm trong nhiều phiên liên tiếp. US500 giảm khoảng 0,5% ngay từ phiên mở cửa.

Walmart (WMT.US) – nhà tuyển dụng lớn nhất tại Mỹ – công bố kết quả quý II/2025 và tiếp tục gây thất vọng về EPS, khiến cổ phiếu giảm hơn 3% trước phiên mở cửa, dù vượt kỳ vọng ở hầu hết các hạng mục khác:

EPS: 0,68 so với dự báo 0,73

Doanh thu: 177,4 tỷ USD so với dự báo 175,9 tỷ USD

Doanh số: +4,8% so với dự báo +4,21%

Biên lợi nhuận gộp: 22,8% so với dự báo 24,8%

Dự báo tăng trưởng doanh số cuối năm được nâng từ 3–4% lên 3,75–4,75%

Morgan Stanley đã nâng hạng Hewlett Packard (HPE.US), đặt mục tiêu giá mới ở mức 28 USD/cổ phiếu, tương ứng mức tăng tiềm năng 33% so với hiện tại. Cổ phiếu công ty tăng 2,8% ngoài phiên.

Boeing (BA.US) tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận với Trung Quốc về đơn hàng lên tới 500 máy bay mới, giúp giá cổ phiếu tăng khoảng 2% trước giờ mở cửa.

Dữ liệu vĩ mô:

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ: 235 nghìn, cao hơn dự báo.

PMI dịch vụ: 55,4 so với kỳ vọng 54,2.

PMI sản xuất: 53,3 so với kỳ vọng 49,5.

US500 (khung H4)

Trên biểu đồ H4, ngưỡng 6366, vốn là ranh giới dưới của kênh tăng, đã được bảo vệ. Mức hỗ trợ trên đường xu hướng được củng cố thêm bởi các đỉnh và đáy từ đầu tuần. Ngay bên dưới đường xu hướng, đường trung bình EMA200 đang rất gần và việc phá vỡ đường này có thể dẫn đến những đợt giảm giá tiếp theo. Những lo ngại về độ bền vững của ngưỡng bảo vệ giá cũng có thể xuất phát từ việc hiện tại nó đang nằm dưới các đường trung bình 25, 50 và 100 kỳ. Các chỉ báo RSI cho thấy chỉ số đã bị bán quá mức.

FED và yếu tố chính trị

Biên bản FOMC nhấn mạnh rủi ro lạm phát quay trở lại, và cho rằng nguy cơ từ lạm phát lớn hơn rủi ro đối với thị trường lao động. Các chỉ báo về định giá tài sản quá cao cũng được đề cập, làm dấy lên lo ngại trước thềm hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Hiện thị trường đang định giá 80% khả năng FED cắt lãi suất trong tháng 9.

Căng thẳng xung quanh FED càng tăng khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Thống đốc Lisa Cook từ chức, cáo buộc bà giả mạo. Nếu bà Cook rời ghế, ông Trump sẽ tiến gần hơn đến việc giành đa số phiếu tại FOMC. Hiện ông là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chính sách giữ lãi suất ở mức hiện tại.