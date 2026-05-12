Mở phiên Mỹ: CPI mạnh hơn dự báo khiến Phố Wall lo ngại!

Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall mở cửa trong trạng thái tiêu cực rõ rệt sau khi dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ tiếp tục cao hơn kỳ vọng thị trường.

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đồng loạt mở cửa giảm điểm, trong đó Nasdaq dẫn đầu đà giảm do đây là chỉ số nhạy cảm nhất với lợi suất trái phiếu tăng và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Tâm lý tiêu cực lan rộng trên toàn thị trường khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng tài sản rủi ro và điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường “diều hâu”.

Lạm phát CPI theo năm tăng tốc lên 3,8%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, trong khi lạm phát lõi cũng cao hơn dự báo. Dữ liệu này ngay lập tức đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh và khiến tâm lý thị trường chứng khoán xấu đi nhanh chóng.

Nguồn áp lực lạm phát chính vẫn đến từ chi phí nhà ở và tiền thuê nhà – nhóm shelter – vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ CPI. Đồng thời, giá năng lượng cũng tăng đáng kể, đặc biệt là nhiên liệu và các dịch vụ liên quan đến năng lượng, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy lạm phát gần đây. Tác động từ căng thẳng địa chính trị leo thang và xung đột kéo dài tại Vịnh Ba Tư cũng ngày càng rõ rệt, góp phần đẩy giá dầu và nhiên liệu tăng cao. Ngoài ra, chi phí dịch vụ vận tải và lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao.

Thị trường chứng khoán ngày càng lo ngại về kịch bản “higher for longer”, tức lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Chỉ vài tháng trước, nhà đầu tư còn kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm, nhưng dữ liệu hôm nay đã khiến kịch bản đó bị đẩy lùi xa hơn. Hiện tại, thị trường ngày càng lo ngại rằng nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao trong các tháng tới, Fed không chỉ giữ chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn mà thậm chí còn có thể phải tăng lãi suất thêm.

Một yếu tố khác khiến thị trường lo ngại là áp lực lạm phát không còn chỉ giới hạn ở nhóm năng lượng. Lạm phát lõi cũng đang tăng tốc, cho thấy áp lực giá đang lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế. Đây là điều đặc biệt đáng lo đối với Fed vì nó làm gia tăng nguy cơ lạm phát bị “neo” ở mức cao trong thời gian dài.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang giao dịch giảm trong hôm nay, với áp lực bán chủ yếu xuất phát từ dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ cao hơn dự kiến. Báo cáo này củng cố lo ngại rằng Fed có thể phải duy trì điều kiện tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Thậm chí, thị trường còn bắt đầu lo ngại rằng lạm phát dai dẳng có thể buộc Fed phải chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn nữa và có khả năng tăng lãi suất bổ sung. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Broadcom (AVGO.US) giảm nhẹ dù tâm lý giới phân tích vẫn tích cực trước báo cáo kết quả kinh doanh quý sắp tới. Thị trường tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển hạ tầng AI và các quan hệ hợp tác với các công ty xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh gần đây của nhóm bán dẫn, một số nhà đầu tư đang bắt đầu chốt lời.

Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) tiếp tục chịu áp lực sau các báo cáo cho thấy các công cụ AI đã bị sử dụng trong các nỗ lực thực hiện tấn công mạng tinh vi. Vấn đề này một lần nữa làm nổi bật rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng và những lỗ hổng tiềm tàng liên quan đến sự phát triển quá nhanh của công nghệ AI.

Bristol Myers Squibb (BMY.US) tăng nhẹ sau khi công bố thỏa thuận hợp tác lớn trong nghiên cứu và phát triển các liệu pháp mới. Quan hệ hợp tác này bao gồm các dự án về ung thư, huyết học và miễn dịch học, đồng thời được thị trường đánh giá là có thể thúc đẩy pipeline thuốc và triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.

Salesforce (CRM.US) chịu áp lực nhẹ sau khi Citi hạ mục tiêu giá trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh quý tới. Động thái này phản ánh kỳ vọng thận trọng hơn đối với tăng trưởng ngắn hạn của ngành phần mềm, dù triển vọng dài hạn nhờ AI vẫn được đánh giá tích cực.