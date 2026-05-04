Mở phiên Mỹ: Địa chính trị và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp dẫn dắt thị trường

Phiên giao dịch Mỹ đầu tuần diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang (dù hiện vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn) tại Strait of Hormuz (Eo biển Hormuz). Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ phản ứng với mức giảm nhẹ, với mức giảm tối đa khoảng 0,5%.

Biến động lớn hơn xuất hiện ở thị trường trái phiếu và dầu mỏ. Lợi suất trái phiếu tăng gần 1% ở các kỳ hạn trung (1–5 năm), giá dầu tạm thời tăng khoảng 3%, và dầu Brent vượt mốc 111 USD/thùng.

Hãng tin FARS của Iran đưa tin rằng họ đã tấn công một tàu chiến Mỹ bằng hai tên lửa khi con tàu này cố gắng đi qua eo biển. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ (giấu tên) nói với Axios rằng không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra.

Tất cả diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch “Project Freedom” do Donald Trump công bố vào Chủ nhật – một chiến dịch quân sự nhằm tạo điều kiện (dù chưa được làm rõ hoàn toàn) cho việc hộ tống tàu thương mại qua eo biển.

Dữ liệu vĩ mô

Cục Thống kê Dân số Mỹ (Census Bureau) sẽ công bố hôm nay, sau khi thị trường mở cửa 30 phút, các dữ liệu về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và đơn đặt hàng nhà máy cho tháng 3.

Đơn hàng hàng hóa lâu bền dự kiến cải thiện từ -1,2% lên 0,8% (theo năm).

Đơn hàng nhà máy dự kiến tăng 0,5% so với mức 0% của tháng trước.

US100 (D1)

Chỉ số thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng rất mạnh và dao động gần mức đỉnh lịch sử. Chỉ báo RSI đang tiến vào vùng quá mua (76). Nếu phe bán quay trở lại kiểm soát, vùng hỗ trợ mạnh đầu tiên sẽ là mức Fibonacci 23,6%. Nguồn: xStation5

