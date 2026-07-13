Mở phiên Mỹ: Dòng tiền một lần nữa rút khỏi nhóm cổ phiếu “bộ nhớ”; Phố Wall chịu áp lực ngay khi mở cửa🚨

Hợp đồng tương lai trên Phố Wall cho thấy thị trường cơ sở sẽ mở cửa trong sắc đỏ, mặc dù mức giảm được dự báo sẽ nhẹ hơn so với các thị trường châu Á và châu Âu. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0,3%. Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm tới 1%. Trong khi đó, Dow Jones vẫn dao động quanh mức tham chiếu.
Nguồn áp lực chính đến từ việc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang liên quan đến Eo biển Hormuz, sau khi hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và tấn công lẫn nhau trong cuối tuần, đồng thời Tehran tuyên bố "đóng cửa" eo biển cho đến khi có thông báo mới.
Mỹ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hơn 140 mục tiêu tại Iran, bao gồm lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái tác chiến trên biển, trong khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Jordan, Oman và Qatar.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "kiểm soát" Eo biển Hormuz và kỳ vọng sẽ được bồi hoàn tài chính cho nhiệm vụ này, qua đó càng nhấn mạnh sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ trong khu vực.
Giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 3% ngay khi mở cửa, phục hồi từ mức đáy trong phiên, khi lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.
Thị trường cũng đang chịu thêm áp lực từ việc định giá lại nhóm cổ phiếu AI, sau màn chào sàn quy mô lớn nhưng đầy biến động của SK Hynix trên Nasdaq vào thứ Sáu tuần trước.
Ngành năng lượng và hàng hóa đang dẫn đầu đà tăng nhờ giá dầu đi lên, trong khi công nghệ và bán dẫn là những nhóm giảm mạnh nhất, chịu tác động từ làn sóng bán tháo các cổ phiếu bộ nhớ và chip AI.
Trong khi đó, kim loại quý suy yếu – cả vàng và bạc đều giảm giá, điều khá bất thường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay. Điều này cho thấy nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, đặc biệt trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào ngày mai.
Thông tin doanh nghiệp
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SK Hynix (SKHY) – Chứng chỉ lưu ký (ADR) của công ty tại Mỹ giảm 8–10% trong phiên hôm nay sau màn ra mắt Nasdaq hôm thứ Sáu, khi cổ phiếu từng tăng gần 13%. Trong khi đó, cổ phiếu giao dịch tại Seoul lao dốc hơn 15% – phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử công ty – khi nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài một năm nhờ sự bùng nổ của bộ nhớ HBM phục vụ AI.
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Ngành bộ nhớ và chip – Quỹ Roundhill Memory (DRAM) ETF giảm tới 9%, SanDisk giảm 5,5%, Western Digital và Micron Technology cùng giảm 5%, trong khi iShares Semiconductor ETF (SOXX) giảm 2%, chịu áp lực từ Intel (-2,5%) và AMD (-2%). Thị trường một lần nữa đang kiểm định mức định giá của các doanh nghiệp AI sau thời gian dài hưng phấn.
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TSMC – Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan – công bố doanh thu tháng 6 tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo cao nhất của giới phân tích, qua đó khẳng định nhu cầu đối với năng lực sản xuất chip AI vẫn rất mạnh. Bất chấp tâm lý tiêu cực của toàn ngành, cổ phiếu công ty vẫn tăng khoảng 1%.
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CCC Intelligent Solutions – Cổ phiếu tăng 2% sau khi Bloomberg đưa tin Elliott Investment Management đã tích lũy một lượng lớn cổ phần tại công ty ngay cả trước khi các cuộc đàm phán về khả năng bán doanh nghiệp bắt đầu.
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MGM Resorts – Cổ phiếu tăng hơn 2% sau khi Wall Street Journal đưa tin công ty đang đàm phán riêng với Barry Diller, người mà People Inc từng đề nghị mua lại tập đoàn khách sạn và sòng bạc này vào tháng 6.
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Các công ty năng lượng – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil và Chevron đều tăng từ 1–2%, được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu sau các cuộc tấn công cuối tuần tại khu vực Vịnh Ba Tư.
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