Mở phiên Mỹ: Dữ liệu ISM và nhóm bán dẫn trở thành tâm điểm sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài

Thị trường chứng khoán Mỹ trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài. Phiên mở cửa chưa ghi nhận những biến động rõ ràng trên các chỉ số chính. Hợp đồng tương lai US100 tăng khoảng 0,2% và vẫn đang dao động ngay dưới mốc 30.000 điểm.

Trên thị trường hôm nay không có nhiều thông tin nổi bật từ doanh nghiệp, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn theo dõi sát nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn đã giảm đáng kể trong tuần trước. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan đến lĩnh vực dịch vụ cũng đang thu hút sự chú ý.

Tin tức doanh nghiệp:

Broadcom (AVGO.US): Một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn đang ghi nhận mức tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch tại Mỹ, góp phần cải thiện tâm lý của toàn ngành. Cổ phiếu tăng khoảng 5% nhờ thông tin mở rộng hợp tác với Apple. Thỏa thuận này dự kiến kéo dài đến năm 2031 và bao gồm việc phát triển các chip ASIC mới dành cho Apple.

TeraWulf (WULF.US): Công ty khai thác Bitcoin đã ký hợp đồng cho thuê dài hạn một trong các cơ sở của mình với Anthropic. Cổ phiếu tăng hơn 15%.

Seer (SEER.US): Công ty nghiên cứu protein tăng hơn 30% sau khi CEO đề xuất đưa công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân với mức giá cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại.

MicroStrategy (MSTR.US): Giá trị vốn hóa của công ty giảm khoảng 1,5% sau khi xuất hiện thông tin về việc bán thêm các lô Bitcoin nhằm chi trả cổ tức cho nhà đầu tư. Công ty cũng công bố khoản lỗ chưa thực hiện 8,32 tỷ USD đối với tài sản kỹ thuật số. Thông tin này khiến Bitcoin giảm xuống dưới 62.000 USD.

Zim Integrated (ZIM.US): Cổ phiếu giảm hơn 6% sau khi Thủ tướng Israel bình luận về những tin đồn kéo dài liên quan đến khả năng bán công ty, khẳng định rằng hiện không có kế hoạch thực hiện thương vụ này.

DataDog (DDOG.US): Công ty nhận được báo cáo đánh giá mới từ Bernstein, sau đó cổ phiếu giảm hơn 4%.

Phân tích kỹ thuật US100 (D1)

Giá đang dao động quanh vùng kháng cự tại mức Fibonacci 38,2%, tuy nhiên lực bán đang xuất hiện khá rõ trong khu vực này. Nhịp điều chỉnh hiện vẫn tương đối nông, trong khi chỉ báo RSI đã trở về vùng cân bằng. Động lượng của các đường trung bình động EMA vẫn duy trì xu hướng tăng rõ rệt. Nếu phe bán tiếp tục chiếm ưu thế, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng Fibonacci 61,8%, quanh 28.445 điểm. Nguồn: xStation.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: