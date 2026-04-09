Mở phiên Mỹ: GDP suy yếu và căng thẳng Trung Đông vẫn tiếp diễn gây áp lực lên Phố Wall

Hôm nay, nhà đầu tư Phố Wall nhận được tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ, trong bối cảnh điều kiện địa chính trị mong manh tại Trung Đông và giá dầu vẫn ở mức cao. Dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng Mỹ trong tháng 2 tăng đúng kỳ vọng 0,5% theo tháng, trong khi lạm phát PCE lõi giữ ở mức 0,4%, cho thấy tiêu dùng vẫn hỗ trợ nền kinh tế dù chi phí sinh hoạt của hộ gia đình tăng mạnh. Thu nhập cá nhân giảm 0,1%, và đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cao hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.

GDP quý 4 tăng chậm hơn so với ước tính trước đó, chỉ đạt 0,5% (tính theo năm). Trong cùng kỳ, chi tiêu hộ gia đình chỉ tăng 1,9%, cho thấy sự chậm lại rõ rệt của tăng trưởng kinh tế, dù người tiêu dùng vẫn đóng vai trò hỗ trợ. Lạm phát, đo bằng chỉ số giảm phát GDP và PCE lõi, vẫn ở mức vừa phải với 3,7% theo quý và 2,7% theo năm.

Những số liệu này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị cực kỳ mong manh. Sau khi công bố lệnh ngừng bắn có điều kiện giữa Mỹ và Iran, vốn được kỳ vọng giúp thị trường ổn định, các tuyên bố từ hai phía lại mâu thuẫn. Iran cáo buộc Israel tiếp tục tấn công miền nam Lebanon và đe dọa rút khỏi thỏa thuận, trong khi phía Mỹ–Israel cho rằng các hành động của Israel tại Lebanon không nằm trong thỏa thuận chính thức, nên không vi phạm điều khoản. Sự khác biệt này khiến hòa bình vẫn mong manh và rủi ro leo thang trong khu vực vẫn cao.

Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo áp lực chi phí cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến lạm phát. Chi phí năng lượng cao kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất tăng, hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất và làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán thận trọng, với S&P 500 và Nasdaq giảm nhẹ, phản ánh sự bất định khi nhà đầu tư cân bằng giữa dữ liệu vĩ mô còn ổn định nhưng đang chậm lại và bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Tăng trưởng GDP quý 4 yếu hơn dự kiến ban đầu, và tiêu dùng cá nhân tăng ở mức vừa phải. Lạm phát vẫn ổn định nhưng chưa giảm đủ để cho thấy rõ hướng đi tiếp theo của Fed. Dữ liệu hôm nay không giúp việc ra quyết định lãi suất của Fed trở nên dễ dàng hơn, nhưng thị trường đồng thuận rằng các dữ liệu sắp tới sẽ quan trọng hơn nhiều, có khả năng cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi chính sách tiền tệ.

U.S. Equity Futures

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang ghi nhận mức giảm nhẹ hôm nay. Thị trường phản ứng không chỉ với các dữ liệu vĩ mô Mỹ yếu hơn một chút, cho thấy tăng trưởng chậm lại, mà chủ yếu do bất ổn địa chính trị gia tăng liên quan đến Iran và Trung Đông. Căng thẳng khu vực và các tuyên bố mâu thuẫn về lệnh ngừng bắn có điều kiện khiến nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế khẩu vị rủi ro. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

CoreWeave (CRWV.US) thông báo mở rộng quan hệ đối tác dài hạn với Meta Platforms (META.US) thông qua thỏa thuận mới trị giá khoảng 21 tỷ USD, cung cấp năng lực điện toán đám mây cho các dự án AI đến cuối năm 2032. Thỏa thuận này củng cố hợp tác hiện có và nhấn mạnh nhu cầu hạ tầng AI ngày càng tăng của Meta cũng như vai trò của CoreWeave như một nhà cung cấp điện toán chủ chốt.

Chevron (CVX.US) tăng trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố rằng mặc dù sản lượng quý 1 giảm một phần do tác động của chiến tranh Iran, giá dầu và khí đốt cao đã thúc đẩy mạnh lợi nhuận mảng thượng nguồn. Công ty dự kiến lợi nhuận khai thác sẽ cao hơn 1,6–2,2 tỷ USD so với quý trước, dù sản lượng bị hạn chế bởi gián đoạn tại Trung Á và sản lượng thấp hơn ở Trung Đông.

Applied Digital (APLD.US) giảm giá sau báo cáo kết quả quý 3 tài chính, dù doanh thu tăng và hiệu quả hoạt động được cải thiện. Lợi nhuận ròng vẫn âm, nhưng EBITDA điều chỉnh tăng, và ban lãnh đạo nhấn mạnh mở rộng trong mảng trung tâm dữ liệu AI cũng như phát triển các khu hạ tầng AI mới.

Oracle (ORCL.US) đang mở rộng các sản phẩm dựa trên AI, giới thiệu bộ ứng dụng sử dụng agent tự động hóa, nhằm tối ưu hóa các tác vụ trong tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và dịch vụ khách hàng. Các công cụ mới hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp sử dụng Oracle Cloud và thu hút thêm khách hàng.

Amazon (AMZN.US) và Eli Lilly (LLY.US) trở thành tâm điểm sau khi Amazon Pharmacy thông báo sẽ bắt đầu bán một loại thuốc giảm cân mới được FDA phê duyệt. Sản phẩm sẽ có mặt tại các điểm của Amazon với dịch vụ giao trong ngày, mở ra phân khúc thị trường mới cho Amazon và có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm của Eli Lilly.