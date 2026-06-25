Mở phiên Mỹ: Kết quả xuất sắc của Micron vẫn không đủ, Phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, phe bán nhanh chóng giành quyền kiểm soát. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chính (US100, US500) đều giảm khoảng 1%, trong khi US30 và US2000 diễn biến tích cực hơn khi tăng khoảng 0,2%. Điều này cho thấy mối lo ngại của thị trường đang tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn và lĩnh vực công nghệ. Thị trường hiện đang tập trung vào các thông tin từ nhóm công nghệ, đặc biệt là báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Micron, cùng với loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tháng 5. Kết quả của Micron tiếp tục củng cố câu chuyện đầu tư xoay quanh AI (AI trade), tuy nhiên diễn biến của các chỉ số cho thấy những nghi ngờ của nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Lạm phát PCE tăng lên 4,1%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu này không được kỳ vọng sẽ làm thay đổi đáng kể lộ trình lãi suất hiện đang được thị trường định giá. Đáng chú ý, lạm phát PCE lõi (Core PCE) không chỉ thấp hơn đáng kể mà còn ổn định sớm hơn, điều này có thể hàm ý rằng áp lực tăng giá hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng khi GDP quý I của Mỹ tăng 2,1%, cao hơn mức dự báo 1,6%. Tiền lương và chi tiêu cá nhân cũng đều tăng 0,7%.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn duy trì trên ngưỡng 200.000 đơn, nhưng thấp hơn dự báo của thị trường.

Chi tiêu tiêu dùng và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lại là điểm đáng lo ngại khi đều thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

US100 (D1)

Giá hiện đang dao động quanh vùng kháng cự tại mức Fibonacci 38,2%, tuy nhiên lực bán đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt trong khu vực này. Đợt điều chỉnh hiện vẫn còn khá nông, trong khi chỉ báo RSI đã trở lại trạng thái cân bằng. Động lượng của các đường trung bình động EMA vẫn duy trì xu hướng tăng (bullish). Nếu phe bán tiếp tục chiếm ưu thế, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là mức Fibonacci 61,8%, tương ứng khoảng 28.445 điểm. Nguồn: xStation5.

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