Mở phiên Mỹ: Kết quả xuất sắc của Micron vẫn không đủ, Phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, phe bán nhanh chóng giành quyền kiểm soát. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chính (US100, US500) đều giảm khoảng 1%, trong khi US30 và US2000 diễn biến tích cực hơn khi tăng khoảng 0,2%. Điều này cho thấy mối lo ngại của thị trường đang tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn và lĩnh vực công nghệ. Thị trường hiện đang tập trung vào các thông tin từ nhóm công nghệ, đặc biệt là báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Micron, cùng với loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tháng 5. Kết quả của Micron tiếp tục củng cố câu chuyện đầu tư xoay quanh AI (AI trade), tuy nhiên diễn biến của các chỉ số cho thấy những nghi ngờ của nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô
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Lạm phát PCE tăng lên 4,1%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu này không được kỳ vọng sẽ làm thay đổi đáng kể lộ trình lãi suất hiện đang được thị trường định giá. Đáng chú ý, lạm phát PCE lõi (Core PCE) không chỉ thấp hơn đáng kể mà còn ổn định sớm hơn, điều này có thể hàm ý rằng áp lực tăng giá hiện nay chỉ mang tính tạm thời.
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Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng khi GDP quý I của Mỹ tăng 2,1%, cao hơn mức dự báo 1,6%. Tiền lương và chi tiêu cá nhân cũng đều tăng 0,7%.
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn duy trì trên ngưỡng 200.000 đơn, nhưng thấp hơn dự báo của thị trường.
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Chi tiêu tiêu dùng và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lại là điểm đáng lo ngại khi đều thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.
US100 (D1)
Giá hiện đang dao động quanh vùng kháng cự tại mức Fibonacci 38,2%, tuy nhiên lực bán đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt trong khu vực này. Đợt điều chỉnh hiện vẫn còn khá nông, trong khi chỉ báo RSI đã trở lại trạng thái cân bằng. Động lượng của các đường trung bình động EMA vẫn duy trì xu hướng tăng (bullish). Nếu phe bán tiếp tục chiếm ưu thế, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là mức Fibonacci 61,8%, tương ứng khoảng 28.445 điểm. Nguồn: xStation5.
Tin tức doanh nghiệp
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Micron (MU.US): Nhà sản xuất chip nhớ công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, giúp cổ phiếu tăng 20% ngay khi mở cửa. Công ty ghi nhận doanh thu 41,46 tỷ USD và EPS đạt 25,11 USD, tăng hơn 100% so với quý trước và cao hơn vài phần trăm so với mức dự báo trung vị của thị trường. Kết quả tích cực này cũng đang hỗ trợ giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác trong ngành bán dẫn.
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Wendy's (WEN.US): Cổ phiếu tiếp tục phục hồi từ vùng định giá thấp nhờ lực mua từ nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh kỳ vọng đây sẽ trở thành "meme stock" tiếp theo. Cổ phiếu hiện tăng khoảng 10%.
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IBM (IBM.US): Công ty đã trình làng nguyên mẫu chip đầu tiên sử dụng công nghệ dưới 1 nm. Cổ phiếu tăng khoảng 2%.
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Apple (AAPL.US): Công ty tăng giá bán sản phẩm, viện dẫn tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chip nhớ, khi ngành điện tử tiêu dùng phải cạnh tranh nguồn cung với các trung tâm dữ liệu AI. Thị trường lo ngại điều này sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận và/hoặc khiến doanh số suy giảm, khiến cổ phiếu giảm khoảng 5%.
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Blue Owl (OBDC.US): Theo Bloomberg, công ty đầu tư này đang đàm phán để mua lại đội bóng rổ Cleveland Cavaliers. Cổ phiếu tăng khoảng 2%.
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BlackBerry (BB.US): Công ty công bố triển vọng kinh doanh tích cực cho cả năm, kỳ vọng doanh thu sẽ được hỗ trợ bởi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Cổ phiếu tăng khoảng 7%.
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