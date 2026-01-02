Mở phiên Mỹ: Khởi đầu mạnh mẽ đối với Nasdaq trong phiên đầu tiên của năm mới!

Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu năm 2026 trong tâm lý rõ ràng tích cực, với các phiên giao dịch sớm ghi nhận mức tăng đáng kể ở các chỉ số chính. Nasdaq tăng 0,5%, cho thấy ngành công nghệ vẫn thu hút sự chú ý, với sự hứng khởi xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu cổ phiếu của các công ty đổi mới. S&P 500 tăng 0,3%, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,1%, cho thấy các lĩnh vực bảo thủ hơn của thị trường vẫn thận trọng trước các kỳ vọng kinh tế mới. Mặc dù có những biến động nhỏ trong phiên, tông chung của thị trường vẫn tích cực, và tâm lý lạc quan được duy trì ở đầu năm mới.

Đồng thời, chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Mỹ được công bố ở mức 51,8 điểm, đúng như dự báo của các nhà phân tích. Mức trên 50 điểm xác nhận rằng ngành công nghiệp vẫn đang mở rộng, mặc dù tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại so với báo cáo trước. Dữ liệu này cho thấy điều kiện ổn định trong ngành công nghiệp Mỹ, gợi ý rằng dù có một số dấu hiệu chậm lại, nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng vừa phải và không gây phản ứng mạnh trên thị trường tài chính.

Hôm nay, futures US100 (Nasdaq 100) đang tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng vào lĩnh vực AI và tâm lý lạc quan về công nghệ vào đầu năm 2026. Nhu cầu cao đối với các công ty liên quan AI đang chuyển hóa thành mức tăng rõ rệt cho chỉ số. Biểu đồ cho thấy giá đã vượt lên trên cả các đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn (EMA 30 và EMA 100), cho thấy động lượng và sức mạnh tiềm năng của xu hướng tăng. Chỉ số RSI dao động quanh mức 55, báo hiệu mức trung tính và gợi ý cơ hội tăng thêm vẫn có thể xảy ra mà thị trường chưa quá mua. Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Baidu (BIDU.US) tăng hơn 10% sau khi công bố kế hoạch niêm yết đơn vị AI của mình trên Sở Giao dịch Hong Kong. Đây được coi là cơ hội để khai thác giá trị công ty và tạo thêm lựa chọn tài chính mới.

ASML (ASML.US) tăng gần 6% sau khi Aletheia Capital nâng khuyến nghị. Các nhà phân tích chỉ ra nhu cầu tăng đối với thiết bị sản xuất chip EUV do phát triển AI, cùng với kế hoạch mở rộng nhà máy và tăng công suất, mang lại triển vọng tăng trưởng cho công ty.

Vertiv Holdings (VRT.US) tăng 5% sau khi Barclays nâng khuyến nghị. Các nhà phân tích cho rằng định giá hiện tại hấp dẫn sau các biến động gần đây và có tiềm năng bắt kịp các công ty liên quan AI và công nghệ năng lượng.

NIO (NIO.US) lập kỷ lục về giao hàng xe điện trong tháng 12 và cả quý 4. Kết quả cho thấy công ty không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn củng cố vị thế tại thị trường EV Trung Quốc, tạo nền tảng vững chắc cho mở rộng thêm.

Sable Offshore (SOC.US) tăng hơn 14% sau khi nhận sự chấp thuận để khởi động lại đường ống gây tranh cãi tại California. Quyết định pháp lý này mang lại tác động ngay lập tức, nhấn mạnh tầm quan trọng của các phê duyệt trong lĩnh vực năng lượng.

Outlook Therapeutics (OTLK.US) giảm khoảng 50% sau khi FDA từ chối đơn đăng ký điều trị thoái hóa điểm vàng ướt liên quan tuổi già (wet AMD) tại Mỹ.