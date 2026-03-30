Mở phiên Mỹ: Khởi đầu thận trọng cho tuần giao dịch mới tại Phố Wall!

Phố Wall đang bắt đầu tuần mới với sắc thái tích cực rõ rệt. Các chỉ số chính đồng loạt tăng, và khẩu vị rủi ro đang dần quay trở lại sau nhịp điều chỉnh của tuần trước. Thị trường có phần nhẹ nhõm sau cuối tuần, khi xung đột tại Trung Đông không leo thang thêm, dù tình hình khu vực vẫn căng thẳng và khó lường.

Tâm lý tích cực một phần được hỗ trợ bởi phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump, khi ông cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển tốt và khả năng đạt được thỏa thuận là có thể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cuộc đối thoại vẫn còn cách xa một bước đột phá. Iran chính thức phủ nhận việc tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ, và nhiều điểm bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Dù thị trường tạm thời “dễ thở” hơn, nguy cơ biến động bất ngờ và rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Nguy cơ về một chiến dịch trên bộ vẫn hiện hữu. Lực lượng quân sự Mỹ đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau, trong khi Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Bối cảnh này khiến thị trường duy trì sự thận trọng trước căng thẳng quanh khu vực Vịnh Ba Tư, và bất kỳ diễn biến mới nào cũng có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và biến động chỉ số.

Thị trường hàng hóa vẫn chịu áp lực từ yếu tố địa chính trị. Dầu Brent đang dao động quanh mức 110 USD/thùng, khi giá năng lượng phản ứng không chỉ với căng thẳng hiện tại mà còn với lo ngại về nguồn cung và sự ổn định trong tương lai. Biến động của hàng hóa cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của các sự kiện toàn cầu đến định giá tài sản và tâm lý thị trường nói chung.

Một tâm điểm khác trong ngày là bài phát biểu dự kiến của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào lúc 16:30. Thị trường sẽ theo dõi sát từng phát biểu để tìm manh mối về triển vọng lạm phát và các quyết định lãi suất. Trong bối cảnh hiện tại, khi tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tạo ra một bài toán khó, những nhận định của Powell có thể định hướng xu hướng cho cả tuần giao dịch tại Phố Wall.

Đà hồi phục của các chỉ số hôm nay cho thấy thị trường có thể phản ứng tích cực với sự “hạ nhiệt” tạm thời của căng thẳng, ngay cả khi các yếu tố nền tảng toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang tăng mạnh trong ngày, được hỗ trợ bởi tâm lý cải thiện trước triển vọng ổn định hơn tại Trung Đông. Sự lạc quan của thị trường được thúc đẩy bởi các báo cáo về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran - dù còn xa mới đạt được đột phá, nhưng vẫn mang lại hy vọng về việc giảm căng thẳng trong khu vực. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Cổ phiếu CrowdStrike (CRWD.US) tăng trong ngày hôm nay sau khi được nâng hạng đánh giá. Các nhà phân tích cho rằng mô hình AI sắp ra mắt từ Anthropic có thể thúc đẩy nhu cầu đối với dịch vụ an ninh mạng và tăng trưởng doanh thu. Đà tăng phản ánh kỳ vọng rằng sự phát triển của AI sẽ làm gia tăng nhu cầu về các công cụ bảo mật tiên tiến.

Cổ phiếu Sysco (SYY.US) giảm hơn 10% sau thông báo mua lại Jetro Restaurant Depot. Thương vụ được định giá 29,1 tỷ USD, trong đó cổ đông của Jetro sẽ nhận 21,6 tỷ USD tiền mặt và 91,5 triệu cổ phiếu Sysco. Đà giảm phản ánh chi phí cao của thương vụ cũng như những thách thức tiềm tàng trong việc tích hợp hai công ty.

Cổ phiếu Palo Alto Networks (PANW.US) tăng sau phát biểu từ CEO nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng AI để đối phó với các mối đe dọa mạng khi các mô hình AI tiên tiến ngày càng phát triển. Những nhận định này cho thấy công ty có thể đẩy mạnh tập trung vào các giải pháp dựa trên AI, qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực an ninh mạng và cải thiện triển vọng tăng trưởng.

MicroStrategy (MSTR.US) cho biết họ không mua thêm bitcoin trong tuần qua, điều này có thể cho thấy sự tạm dừng nhu cầu hoặc sự thận trọng gia tăng trước biến động của thị trường tiền mã hóa. Việc không có giao dịch mua mới cho thấy các tổ chức lớn đang hạn chế mở rộng vị thế BTC trong thời điểm hiện tại.