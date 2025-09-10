Mở phiên Mỹ: Lạm phát sản xuất tại Mỹ thấp hơn dự kiến, kịch bản cắt giảm lãi suất gia tăng

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang mở phiên thứ Tư trong sắc xanh, nhờ dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 8 mạnh hơn dự kiến. Chỉ số này thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu: thị trường dự đoán PPI tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi dữ liệu chính thức chỉ tăng 2,6%.

Lạm phát giá sản xuất tháng 8/2025 tại Mỹ rõ ràng dưới kỳ vọng. Tỷ lệ PPI hàng năm là 2,6%, giảm từ 3,3% tháng trước. Theo tháng, PPI giảm 0,1%, trái ngược với dự báo tăng 0,3%, so với mức tăng trước đó là 0,7%.

Ngày càng rõ ràng rằng cả báo cáo PPI hôm nay và dữ liệu thị trường lao động Mỹ gần đây — bao gồm điều chỉnh số lượng việc làm mới và tăng trưởng việc làm chậm lại — sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong vài tuần gần đây, có dấu hiệu rõ ràng rằng thị trường lao động Mỹ đang chậm lại, đồng thời áp lực lạm phát giảm dần. Do đó, thị trường gần như đồng thuận rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất lần đầu tiên ngay trong tháng này.

Kỳ vọng của nhà đầu tư ngày càng trở nên “ôn hòa” hơn. Khả năng có ít nhất ba lần hạ lãi suất vào cuối năm 2025 đang tăng lên. Thị trường giả định rằng Fed sẽ có ít lý do duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt nếu dữ liệu sắp tới — đặc biệt là số liệu CPI — xác nhận xu hướng giảm lạm phát. Diễn biến này đang hỗ trợ tâm lý tích cực trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giúp chỉ số chứng khoán tăng đồng thời kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian H1)

Rõ ràng thị trường đón nhận dữ liệu lạm phát hôm nay rất tích cực. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang giao dịch cao hơn các đường trung bình động quan trọng (EMA 25, EMA 50 và EMA 100), cho thấy tâm lý bò mạnh mẽ. Diễn biến này tiếp tục xu hướng tăng sau đợt hồi trước đó, khi nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tiếp tục đi lên.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty:

Oracle (ORCL.US) tăng 39% sau khi công bố kết quả quý I tài khóa 2025. Doanh thu đạt 14,9 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. EPS là 1,47 USD, thấp hơn một chút so với dự báo, nhưng yếu tố chính đẩy giá cổ phiếu tăng là tăng trưởng mạnh trong backlog (RPO), đạt 455 tỷ USD, tăng 359% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ việc ký bốn hợp đồng đa tỷ USD với các khách hàng như OpenAI, Meta, NVIDIA và AMD. Oracle dự kiến tiếp tục mở rộng hạ tầng đám mây, đầu tư 35 tỷ USD cho phát triển trung tâm dữ liệu trong năm nay, với doanh thu hạ tầng đám mây dự kiến tăng 77% trong năm tài khóa hiện tại, có thể đạt 144 tỷ USD vào năm 2029.

Asset Entities Inc. (ASST.US) tăng khoảng 30% sau thông báo sáp nhập với Strive Asset Management. Công ty chuyên về marketing xã hội trên các nền tảng như Discord và TikTok. Thỏa thuận sẽ tạo ra công ty niêm yết đầu tiên tập trung vào đầu tư Bitcoin, giúp huy động vốn nhanh cho các khoản đầu tư tiền điện tử và thực hiện các chiến lược tài chính hiệu quả về thuế.

NIO (NIO.US) giảm 9,4% sau khi công bố phát hành cổ phiếu 1 tỷ USD, dự kiến phát hành 181,8 triệu cổ phiếu với giá 5,50 USD/cổ phiếu. Mặc dù số vốn dùng cho R&D công nghệ xe điện và các mục đích doanh nghiệp khác, nhà đầu tư phản ứng tiêu cực do pha loãng cổ phiếu. Thị trường đang chờ kết thúc đợt phát hành dự kiến đầu tháng 10/2025 cùng chi tiết sử dụng vốn.

Gossamer Bio (GOSS.US) tăng khoảng 9% sau khi UBS khởi đầu bao phủ với xếp hạng “Mua” và giá mục tiêu 19 USD. Các nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng định giá thấp của danh mục lâm sàng và dự đoán giá cổ phiếu tăng ngắn- trung hạn. Công ty phát triển seralutynib cho tăng áp phổi, với kết quả thử nghiệm PROSERA dự kiến tháng 2/2026.