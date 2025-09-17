Mở phiên Mỹ: Liệu việc nới lỏng chính sách của Fed có kích thích thị trường chứng khoán?

Phố Wall gần như đồng thuận rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát đi tín hiệu về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán suy yếu và ổn định tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Trong vài tuần gần đây, các chỉ số chứng khoán Mỹ, bao gồm S&P 500, đã đạt mức cao kỷ lục; tuy nhiên, căng thẳng liên quan đến lạm phát tăng và bất ổn địa chính trị vẫn gây áp lực lên các nhà đầu tư. Các nhà phân tích dự đoán chỉ số S&P 500 có thể tăng khoảng 0,7% vào ngày Fed công bố quyết định, nhưng cảnh báo rằng thị trường đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu nào từ Fed về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Cần nhấn mạnh rằng các quan chức Fed sẽ cập nhật dự báo lãi suất và triển vọng tăng trưởng kinh tế trong cuộc họp. Giọng điệu của Jerome Powell sẽ rất quan trọng. Nếu Fed nghiêng về diều hâu (giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất), thị trường chứng khoán và trái phiếu có thể điều chỉnh mạnh. Ngược lại, tín hiệu tiếp tục nới lỏng sẽ được xem là hỗ trợ thị trường nhưng có thể gây lo ngại về rủi ro lạm phát.

Dự báo thị trường hiện tại cho thấy lãi suất có thể giảm tổng cộng khoảng 150 điểm cơ bản trong 12 tháng tới, chủ yếu qua các đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản từng bước. Tuy nhiên, tình hình vẫn biến động và phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, nên các nhà đầu tư chuẩn bị cho các diễn biến bất ngờ.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ mềm mỏng đang hỗ trợ các công ty nhỏ. Việc tái phân bổ vốn hôm nay là nhỏ, nhưng nếu Fed đáp ứng kỳ vọng diều hâu, những động thái mạnh hơn có thể xảy ra. Lãi suất thấp hơn sẽ chủ yếu có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ, do họ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường nợ và thanh khoản tài chính thấp hơn.

US500 (khung H1)

Hợp đồng chỉ số S&P 500 (US500) hôm nay duy trì quanh mức đóng cửa ngày hôm qua trong phiên Mỹ. Thị trường đang kiên nhẫn và điềm tĩnh, chờ thông tin quan trọng trong phiên hôm nay. Sự kiện chính là quyết định lãi suất của Fed, dự kiến vào giữa ngày.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty: