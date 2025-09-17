Mở phiên Mỹ: Liệu việc nới lỏng chính sách của Fed có kích thích thị trường chứng khoán?

Phố Wall gần như đồng thuận rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát đi tín hiệu về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán suy yếu và ổn định tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng.
Trong vài tuần gần đây, các chỉ số chứng khoán Mỹ, bao gồm S&P 500, đã đạt mức cao kỷ lục; tuy nhiên, căng thẳng liên quan đến lạm phát tăng và bất ổn địa chính trị vẫn gây áp lực lên các nhà đầu tư. Các nhà phân tích dự đoán chỉ số S&P 500 có thể tăng khoảng 0,7% vào ngày Fed công bố quyết định, nhưng cảnh báo rằng thị trường đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu nào từ Fed về chính sách tiền tệ trong tương lai.
Cần nhấn mạnh rằng các quan chức Fed sẽ cập nhật dự báo lãi suất và triển vọng tăng trưởng kinh tế trong cuộc họp. Giọng điệu của Jerome Powell sẽ rất quan trọng. Nếu Fed nghiêng về diều hâu (giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất), thị trường chứng khoán và trái phiếu có thể điều chỉnh mạnh. Ngược lại, tín hiệu tiếp tục nới lỏng sẽ được xem là hỗ trợ thị trường nhưng có thể gây lo ngại về rủi ro lạm phát.
Dự báo thị trường hiện tại cho thấy lãi suất có thể giảm tổng cộng khoảng 150 điểm cơ bản trong 12 tháng tới, chủ yếu qua các đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản từng bước. Tuy nhiên, tình hình vẫn biến động và phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, nên các nhà đầu tư chuẩn bị cho các diễn biến bất ngờ.
Kỳ vọng về chính sách tiền tệ mềm mỏng đang hỗ trợ các công ty nhỏ. Việc tái phân bổ vốn hôm nay là nhỏ, nhưng nếu Fed đáp ứng kỳ vọng diều hâu, những động thái mạnh hơn có thể xảy ra. Lãi suất thấp hơn sẽ chủ yếu có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ, do họ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường nợ và thanh khoản tài chính thấp hơn.
Hợp đồng chỉ số S&P 500 (US500) hôm nay duy trì quanh mức đóng cửa ngày hôm qua trong phiên Mỹ. Thị trường đang kiên nhẫn và điềm tĩnh, chờ thông tin quan trọng trong phiên hôm nay. Sự kiện chính là quyết định lãi suất của Fed, dự kiến vào giữa ngày.
Workday (WDAY.US) tăng 9% sau khi Guggenheim nâng khuyến nghị, nhấn mạnh cải thiện ở các lĩnh vực quan trọng của công ty. Chương trình mua lại cổ phiếu 4 tỷ USD và sự tham gia của nhà đầu tư chủ động Elliott Management (nắm 2 tỷ USD cổ phiếu) cũng tác động tích cực. Các nhà phân tích đánh giá tiến triển của Workday trong phát triển nền tảng đám mây, đặc biệt về AI, và nâng dự báo doanh thu 2026 lên 14%.
Rithm Capital (RITM.US) tăng 3,5% sau thông tin mua lại Paramount Group (PGRE) với giá 1,6 tỷ USD, bao gồm danh mục bất động sản văn phòng ở New York và San Francisco. Paramount, chủ sở hữu các tòa nhà danh tiếng, đã tìm người mua từ lâu, với các công ty như Blackstone tham gia quá trình bán.
Manchester United (MANU.US) giảm 6% sau báo cáo quý I năm tài chính 2025, doanh thu giảm 8,9% xuống 143,1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, CLB vẫn lãi ròng 1,4 triệu bảng, cải thiện so với năm trước. EBITDA tăng 1,7% hỗ trợ ổn định tài chính. Các nhà phân tích chỉ ra doanh thu phát sóng và ngày thi đấu giảm, do CLB thi đấu tại Europa League thay vì Champions League. CLB giữ dự báo cả năm: doanh thu 650–670 triệu bảng, lợi nhuận EBITDA điều chỉnh 145–160 triệu bảng.
Netflix (NFLX.US) tăng 1,5% dù thị phần streaming giảm trong tháng 8. Nhà đầu tư kỳ vọng các buổi ra mắt và nội dung mới sẽ thu hút khách trở lại, tăng tương tác và lượng thuê bao mới, cải thiện kết quả tài chính trong các tháng tới.
New Fortress Energy (NFE.US) tăng 42% sau khi ký hợp đồng cung cấp LNG 4 tỷ USD, 7 năm với Puerto Rico, bao gồm quyền gia hạn 3 năm và đảm bảo quyền truy cập terminal nếu giao hàng thất bại.
Oruka Therapeutics (ORKA.US) tăng 10,85% sau dữ liệu Phase 1 cho thấy thuốc ORKA-001 điều trị vẩy nến vượt trội so với AbbVie Skyrizi, với thời gian bán hủy ~100 ngày, cho phép điều trị hàng năm. Đồng thời công ty thông báo đợt phát hành riêng lẻ 180 triệu USD.
Lyft (LYFT.US) tăng 14,5% sau hợp tác với Waymo triển khai dịch vụ lái xe tự động tại Nashville từ 2026, bao gồm cơ sở AV riêng và tích hợp vào nền tảng Lyft.
LightPath Technologies (LPTH.US) tăng 4,4% nhờ đơn hàng bổ sung 22,1 triệu USD cho hệ thống camera hồng ngoại, nâng tổng cam kết 2026–2027 lên 40,3 triệu USD.
Baidu (BIDU.US) tăng 7,6% sau ra mắt mô hình AI Ernie X1.1 nâng cấp, cải thiện độ chính xác dữ kiện, khả năng tuân theo hướng dẫn và năng lực tác nhân.
Forward Industries (FORD.US) giảm 11% sau khi nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lên tới 4 tỷ USD, vốn thu về sẽ dùng cho mục đích chung, bao gồm chiến lược token Solana.
