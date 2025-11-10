- Phố Wall tăng điểm trở lại sau dự luật thúc đẩy hy vọng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
- Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng, phục hồi gần như toàn bộ mức giảm gần đây.
- Những thay đổi tiềm ẩn đối với Obamacare gây áp lực lên các công ty bảo hiểm y tế.
Phố Wall đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai sau khi Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận lưỡng đảng nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 40 ngày — bước tiến lớn đầu tiên hướng tới việc mở cửa trở lại các cơ quan liên bang. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chính của Mỹ đã lấy lại gần như toàn bộ mức giảm của hai phiên trước, với tâm lý tích cực lan rộng sang cả thị trường tiền điện tử và trái phiếu (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).
Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 41 ngày đã khiến 1,4 triệu nhân viên liên bang chưa được trả lương và làm gián đoạn nhiều dịch vụ trọng yếu, bao gồm hàng không và hỗ trợ lương thực cho 41 triệu người Mỹ. Thỏa thuận lưỡng đảng tại Thượng viện cung cấp nguồn tài trợ tạm thời đến ngày 30/1, ngân sách trọn năm cho một số cơ quan, và trả lương bù cho nhân viên chính phủ. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, bao gồm Chuck Schumer và Elizabeth Warren, đã phản đối dự luật, cho rằng chưa giải quyết được vấn đề trợ cấp y tế sắp hết hạn, vốn được lên kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 12. Gói ngân sách cũng hoàn trả cho các bang chi phí SNAP và WIC trong thời gian chính phủ đóng cửa, nhưng vẫn còn phải vượt qua trở ngại tại Hạ viện trước khi tới bàn ký của Tổng thống Donald Trump.
Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà phục hồi, với nhóm “Magnificent Seven” kéo các chỉ số chính tăng mạnh. Nvidia là mã tăng mạnh nhất trong nhóm (+3,6%), theo sau là Alphabet (+3,3%), Tesla (+2,7%) và Amazon (+2%). Các cổ phiếu bán dẫn khác cũng tăng mạnh: AMD (+5,4%), Micron (MU) (+7,1%) và Intel (INTC) (+2,5%).
Tâm lý lạc quan lan tỏa toàn thị trường, khi các nhóm ngành phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu, năng lượng, và y tế nhường chỗ cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng/rủi ro cao hơn. Nguồn: Bloomberg Finance LP.
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã bật tăng mạnh hôm nay, hiện chỉ còn cách 0,3% nữa là lấy lại toàn bộ mức giảm của hai phiên trước. Chỉ số đã vượt trở lại trên vùng kháng cự gần 25.375 điểm và đang nỗ lực duy trì đà tăng để bứt phá trên đường EMA 10 ngày. Với RSI ở mức trung tính quanh 55 và giá đang tiến gần vùng giữa của biên độ giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thêm không gian điều chỉnh danh mục trong bối cảnh tin tức tích cực về chính phủ Mỹ và mùa báo cáo lợi nhuận đang diễn ra, với Nvidia là tâm điểm chú ý trong tuần này.Nguồn: xStation5
Tin doanh nghiệp:
-
Cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế giảm mạnh trong phiên thứ Hai sau khi cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi chuyển hướng trợ cấp Obamacare trực tiếp đến người tiêu dùng. Cổ phiếu Centene giảm 8,4%, Elevance Health giảm 1,6%, và UnitedHealth giảm 0,3%. Các khoản trợ cấp này — dự kiến hết hạn vào cuối năm — được triển khai trong đại dịch nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, nhưng hiện đang trở thành trọng tâm của đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài 40 ngày liên quan đến nguồn tài trợ cho y tế.
-
Cổ phiếu Monday.com giảm 16%, mặc dù công ty công bố kết quả quý III kỷ lục và thu hẹp mạnh thua lỗ. Doanh thu tăng 26% lên 317 triệu USD, vượt dự báo, trong khi lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt mức cao kỷ lục 47,5 triệu USD. Dù giữ nguyên dự báo cho cả năm, tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về tác động của AI đối với phần mềm quản lý công việc, cùng với việc phạm vi dự báo doanh thu cả năm bị thu hẹp, làm gia tăng xu hướng bi quan.
-
CEO Nvidia (NVDA.US) Jensen Huang trong chuyến thăm Đài Loan đã yêu cầu TSMC tăng nguồn cung chip, phản ánh nhu cầu AI mạnh mẽ. Ông cho biết sự hỗ trợ của TSMC là yếu tố then chốt cho thành công của Nvidia, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các nhà cung cấp bộ nhớ AI lớn đều đang mở rộng công suất. Dù cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đang chịu áp lực do hoài nghi về đà tăng của lĩnh vực AI, Nvidia vẫn là công ty giá trị nhất thế giới. CEO TSMC C.C. Wei dự báo doanh số kỷ lục sẽ tiếp tục, khi nhu cầu vượt xa nguồn cung.
-
Pfizer (PFE.US: +1%) đã ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD để mua lại hãng dược Metsera — nhà phát triển thuốc điều trị béo phì — vượt qua Novo Nordisk trong cuộc đua thâu tóm khốc liệt. Metsera chấp nhận đề nghị của Pfizer với lý do rủi ro chống độc quyền trong thương vụ của Novo (NOVOB.DK: +2,2%). Thương vụ này giúp Pfizer có được vị thế quan trọng trong thị trường thuốc giảm cân đang bùng nổ, dù các sản phẩm của Metsera vẫn còn vài năm nữa mới ra mắt. Novo Nordisk tuyên bố sẽ tập trung phát triển danh mục thuốc điều trị béo phì hiện có.
-
Cổ phiếu Rumble (RMBL.US) tăng 9% sau khi nền tảng video này thu hẹp lỗ ròng quý III xuống còn 16,3 triệu USD, so với 31,5 triệu USD cùng kỳ năm trước, đồng thời tăng doanh thu bình quân trên mỗi người dùng lên 7% (đạt 0,45 USD). Doanh thu giảm nhẹ còn 24,8 triệu USD, trong khi lượng người dùng hoạt động hàng tháng giảm xuống còn 47 triệu. Nhà đầu tư hoan nghênh tín hiệu cải thiện hiệu quả kiếm tiền và kiểm soát chi phí, dù số lượng người dùng tiếp tục giảm.
