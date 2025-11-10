Phố Wall đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai sau khi Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận lưỡng đảng nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 40 ngày — bước tiến lớn đầu tiên hướng tới việc mở cửa trở lại các cơ quan liên bang. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chính của Mỹ đã lấy lại gần như toàn bộ mức giảm của hai phiên trước, với tâm lý tích cực lan rộng sang cả thị trường tiền điện tử và trái phiếu (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).

Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 41 ngày đã khiến 1,4 triệu nhân viên liên bang chưa được trả lương và làm gián đoạn nhiều dịch vụ trọng yếu, bao gồm hàng không và hỗ trợ lương thực cho 41 triệu người Mỹ. Thỏa thuận lưỡng đảng tại Thượng viện cung cấp nguồn tài trợ tạm thời đến ngày 30/1, ngân sách trọn năm cho một số cơ quan, và trả lương bù cho nhân viên chính phủ. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, bao gồm Chuck Schumer và Elizabeth Warren, đã phản đối dự luật, cho rằng chưa giải quyết được vấn đề trợ cấp y tế sắp hết hạn, vốn được lên kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 12. Gói ngân sách cũng hoàn trả cho các bang chi phí SNAP và WIC trong thời gian chính phủ đóng cửa, nhưng vẫn còn phải vượt qua trở ngại tại Hạ viện trước khi tới bàn ký của Tổng thống Donald Trump.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà phục hồi, với nhóm “Magnificent Seven” kéo các chỉ số chính tăng mạnh. Nvidia là mã tăng mạnh nhất trong nhóm (+3,6%), theo sau là Alphabet (+3,3%), Tesla (+2,7%) và Amazon (+2%). Các cổ phiếu bán dẫn khác cũng tăng mạnh: AMD (+5,4%), Micron (MU) (+7,1%) và Intel (INTC) (+2,5%).

Tâm lý lạc quan lan tỏa toàn thị trường, khi các nhóm ngành phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu, năng lượng, và y tế nhường chỗ cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng/rủi ro cao hơn. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã bật tăng mạnh hôm nay, hiện chỉ còn cách 0,3% nữa là lấy lại toàn bộ mức giảm của hai phiên trước. Chỉ số đã vượt trở lại trên vùng kháng cự gần 25.375 điểm và đang nỗ lực duy trì đà tăng để bứt phá trên đường EMA 10 ngày. Với RSI ở mức trung tính quanh 55 và giá đang tiến gần vùng giữa của biên độ giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thêm không gian điều chỉnh danh mục trong bối cảnh tin tức tích cực về chính phủ Mỹ và mùa báo cáo lợi nhuận đang diễn ra, với Nvidia là tâm điểm chú ý trong tuần này. Nguồn: xStation5

Tin doanh nghiệp: