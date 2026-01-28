Mở phiên Mỹ: Mức cao kỷ lục và kỳ vọng trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.

Phiên giao dịch trước thềm quyết định của Fed mở cửa trong tâm lý rất tích cực, với chỉ số S&P 500 chạm mức cao nhất mọi thời đại tại 7.000 điểm. Tuy nhiên, theo thời gian, sự lạc quan của nhà đầu tư dần suy yếu, giá trượt trở lại gần mức mở cửa và thị trường đang rõ ràng chờ đợi quyết định của Fed cũng như thông điệp từ cuộc họp FOMC.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư vẫn là Fed. Việc giữ nguyên mức lãi suất hiện tại gần như chắc chắn, trong khi tuyên bố của FOMC sau quyết định sẽ mang ý nghĩa then chốt. Nhiều tín hiệu khác nhau - thậm chí mang tính mâu thuẫn - đang xuất hiện từ cả thị trường lẫn nền kinh tế. Đồng thời, định giá vẫn đang ở mức cao kỷ lục.

Biến động thị trường cũng đang được thúc đẩy bởi mùa báo cáo lợi nhuận, vốn đã bước vào giai đoạn cao điểm. Sau nhóm ngân hàng, đến lượt các công ty công nghệ công bố kết quả kinh doanh. Tại châu Âu, ASML đã công bố báo cáo, có thể đóng vai trò như một tín hiệu định hướng tâm lý thị trường. Dù kết quả kinh doanh mạnh và triển vọng tích cực, cổ phiếu ASML vẫn giảm khoảng 2%. Không loại trừ khả năng phản ứng tương tự sẽ xuất hiện tại thị trường Mỹ.

US500 (D1)

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ, giá đã có thời điểm chạm mức đỉnh lịch sử, nhưng lực mua nhanh chóng suy yếu và thị trường điều chỉnh xuống dưới các đỉnh gần đây. Nếu phe bán giành lại quyền kiểm soát, mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên cho một nhịp điều chỉnh sẽ là ngưỡng Fibonacci 23,6%.

Tin tức công ty: