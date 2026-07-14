Mở phiên Mỹ: Nasdaq 100 tăng 1% 🔼 Cổ phiếu phần mềm giảm mạnh, JPMorgan tăng sau báo cáo lợi nhuận

Các chỉ số chính của Phố Wall đang giao dịch trong sắc xanh sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng làm giảm lo ngại về một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong ngắn hạn. Chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu Goldman Sachs nhưng bị kìm hãm bởi cú lao dốc của IBM. Đà tăng chung vẫn khá hạn chế do giá dầu tăng mạnh và làn sóng bán tháo trên nhóm cổ phiếu phần mềm, trong đó IBM giảm khoảng 25% sau khi cảnh báo nhu cầu đối với mảng phần mềm và hạ tầng suy yếu, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1987. Nhà đầu tư hiện đang đánh giá liệu lạm phát hạ nhiệt có đủ để duy trì đà tăng của thị trường trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, giá năng lượng tăng cao và mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp diễn biến trái chiều hay không.

CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng giảm 0,2%; lạm phát theo năm giảm xuống còn 3,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận là 3,8%.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 giảm xuống còn 17% từ mức 42% của một ngày trước đó, tạo động lực ngắn hạn cho tâm lý thị trường chứng khoán.

Thị trường vẫn định giá xác suất 63% Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng tin rằng Fed đã kết thúc chu kỳ chính sách cứng rắn.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ phục hồi từ mức thấp trong phiên khi sự chú ý của nhà đầu tư chuyển từ dữ liệu lạm phát sang giá dầu tăng và bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đang phục hồi mạnh, với quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng hơn 2%, trong khi Applied Materials, Lam Research, Teradyne và Micron đều ghi nhận mức tăng tích cực.

Dầu WTI đã vượt 80 USD/thùng và Brent vượt 86 USD/thùng, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch tái áp đặt phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran qua Eo biển Hormuz.

IBM giảm khoảng 24% sau khi cảnh báo lợi nhuận quý II sẽ thấp hơn kỳ vọng do nhu cầu đối với mảng phần mềm và hạ tầng suy yếu.

Chỉ số Niềm tin Doanh nghiệp Nhỏ NFIB tăng tháng thứ hai liên tiếp và vượt xa dự báo, cho thấy điều kiện kinh doanh tại Mỹ và khu vực doanh nghiệp nhỏ đang cải thiện.

Biểu đồ US100 (khung H1)

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang ghi nhận mức tăng nhẹ trong hôm nay nhưng đã đánh mất phần lớn đà tăng sau báo cáo CPI được công bố lúc 2:30 PM. Vùng kháng cự quan trọng hiện nằm tại 29.900–30.000 điểm, trong khi vùng hỗ trợ đáng chú ý ở quanh 29.400 điểm, nơi phản ứng giá gần đây trùng với mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp giảm gần nhất.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Goldman Sachs, Caterpillar và Honeywell là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày, trong khi nhóm giảm mạnh nhất tập trung ở lĩnh vực phần mềm, bao gồm IBM, Salesforce, Microsoft và hãng dược phẩm Merck.

Nguồn: XTB Research

IBM (IBM.US)

Cổ phiếu IBM giảm gần 25% sau khi công ty công bố kết quả sơ bộ quý II và hạ triển vọng doanh thu cũng như lợi nhuận. Nếu mức giảm được giữ đến cuối phiên, đây sẽ là phiên giảm mạnh nhất của IBM kể từ Black Monday ngày 19/10/1987, khi cổ phiếu mất 23,7%. Đồng thời, đây cũng sẽ là mức giảm trong một ngày lớn nhất trong lịch sử công ty kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1972. IBM cho biết nhiều khách hàng doanh nghiệp đang cắt giảm chi tiêu cho phần mềm và dịch vụ CNTT để chuyển ngân sách sang đầu tư hạ tầng AI.

JPMorgan Chase (JPM.US)

JPMorgan công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của Phố Wall. Ngân hàng đạt EPS 6,14 USD/cổ phiếu (không bao gồm các khoản mục một lần) với doanh thu 58,02 tỷ USD, so với dự báo của các nhà phân tích là EPS 5,85 USD và doanh thu 50,19 tỷ USD. Cổ phiếu tăng gần 1,5% khoảng 30 phút sau khi thị trường Mỹ mở cửa.

Goldman Sachs (GS.US)

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng hơn 5% sau khi công bố kết quả quý II vượt xa kỳ vọng. Ngân hàng ghi nhận EPS 20,98 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 14,48 USD, trong khi doanh thu đạt 20,34 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 16,13 tỷ USD. Báo cáo này đang hỗ trợ toàn bộ nhóm tài chính và là một trong những bất ngờ tích cực nhất của mùa công bố lợi nhuận hiện nay.

Citigroup (C.US)

Citigroup cũng công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Ngân hàng ghi nhận EPS 3,15 USD/cổ phiếu với doanh thu 24,77 tỷ USD, so với dự báo đồng thuận là EPS 2,74 USD và doanh thu 23,74 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp kết quả tích cực, cổ phiếu vẫn giảm khoảng 2%, cho thấy hoạt động chốt lời hoặc kỳ vọng của nhà đầu tư đã ở mức rất cao trước khi báo cáo được công bố.

Bank of America (BAC.US)

Bank of America cũng vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Ngân hàng công bố EPS 1,21 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 1,13 USD, trong khi doanh thu đạt 31,7 tỷ USD, vượt kỳ vọng 30,72 tỷ USD.

Wells Fargo (WFC.US)

Wells Fargo công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng với EPS 2,00 USD/cổ phiếu và doanh thu 22,62 tỷ USD. Các nhà phân tích trước đó dự báo EPS 1,72 USD và doanh thu 21,84 tỷ USD. Dù vượt kỳ vọng, cổ phiếu vẫn giảm khoảng 1%.

Merck (MRK.US)

Merck & Co. tiếp tục được chú ý sau khi BMO Capital nâng giá mục tiêu lên 142 USD từ 135 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Outperform. Việc nâng định giá được thúc đẩy bởi tốc độ tiếp nhận Keytruda Qlex, phiên bản tiêm dưới da của loại thuốc điều trị ung thư chủ lực của công ty, mạnh hơn kỳ vọng.

BMO dự báo doanh số quý II của sản phẩm này sẽ đạt 363 triệu USD, cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 334 triệu USD.

Theo công ty môi giới này, động lực chính đến từ việc áp dụng mã J-code chính thức tại Mỹ, giúp đơn giản hóa quy trình hoàn trả chi phí cho bác sĩ và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh tốc độ triển khai trên toàn hệ thống y tế Mỹ. Mặc dù một số bệnh viện vẫn chưa tích hợp phương pháp điều trị này vào hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, BMO tin rằng tốc độ tiếp nhận tại Mỹ sẽ tiếp tục vượt kỳ vọng của thị trường.

Merck cũng đón nhận tin tích cực từ cơ quan quản lý. FDA đã mở rộng chỉ định của vắc-xin Capvaxive cho trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ cao mắc bệnh do phế cầu khuẩn, đồng thời công ty cũng mở rộng khả năng tiếp cận thuốc điều trị HIV IDVYNSO thông qua các chương trình hỗ trợ của các bang tại Mỹ.

Biểu đồ cổ phiếu Merck (MRK.US)

Cổ phiếu Merck đã điều chỉnh về đường EMA 50 ngày (đường màu cam) và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 15% so với giá mục tiêu 142 USD của BMO Capital.

Nguồn: xStation5