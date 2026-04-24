Mở phiên Mỹ: Nasdaq 100 tăng mạnh nhờ nhóm bán dẫn dẫn dắt tâm lý thị trường

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng hơn 1%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của nhóm bán dẫn, trong đó Intel và AMD đóng vai trò dẫn dắt. Dữ liệu cuối cùng về niềm tin tiêu dùng từ University of Michigan vượt kỳ vọng, với sự gia tăng đáng chú ý trong kỳ vọng lạm phát dài hạn. University of Michigan Consumer Sentiment (final): 49.8 (so với dự báo 48.5 và trước đó 47.6)

Consumer Expectations Index (final): 48.1 (so với dự báo 47.7 và trước đó 46.1)

Current Conditions Index (final): 52.5 (so với dự báo 51.0 và trước đó 50.1)

Kỳ vọng lạm phát 5 năm (final): 3.5% (so với dự báo và trước đó 3.4%)

Kỳ vọng lạm phát 1 năm (final): 4.7% (so với dự báo và trước đó 4.8%) Chúng ta đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trên thị trường cổ phiếu Mỹ — trong khi tâm lý chung vẫn trái chiều giữa các ngành, nhóm bán dẫn và điện tử lại vượt trội mạnh mẽ. Cổ phiếu của Arm Holdings, AMD, Intel và Qualcomm tăng hơn 10%, cho thấy động lực tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu liên quan đến AI. US100 (D1) Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5 Tin doanh nghiệp AbbVie: FDA từ chối phê duyệt phương pháp điều trị nếp nhăn thử nghiệm trenibotE do vấn đề sản xuất. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu lo ngại về độ an toàn hay hiệu quả, cho thấy khả năng nộp lại hồ sơ mà không cần thử nghiệm lâm sàng bổ sung.

Ameriprise Financial: Kết quả quý 1 cho thấy động lực hoạt động mạnh mẽ nhờ tài sản quản lý tăng và thu nhập phí cao hơn. AUM đạt 1,7 nghìn tỷ USD (+12% YoY), lợi nhuận ròng đạt 915 triệu USD.

Baker Hughes: Vượt kỳ vọng lợi nhuận dù mảng dịch vụ dầu khí yếu. Đơn hàng trong mảng công nghệ năng lượng và công nghiệp giúp bù đắp, cho thấy lợi ích từ đa dạng hóa.

Cisco: Tiếp tục mở rộng sang hạ tầng máy tính lượng tử với chip switching mới, hướng tới “internet lượng tử” trong dài hạn.

Citigroup: Tăng cường mảng ngân hàng đầu tư bằng việc tuyển dụng Klaus Hessberger để đồng lãnh đạo đơn vị FSI mới.

Intel: Dự báo quý 2 vượt kỳ vọng, cho thấy nhu cầu phục hồi trong trung tâm dữ liệu và AI.

Newmont: Vượt dự báo lợi nhuận nhờ giá vàng cao kỷ lục, dù sản lượng giảm.

Nike: Cắt giảm khoảng 1.400 nhân sự trong kế hoạch tái cấu trúc.

Palantir Technologies: Đối mặt áp lực danh tiếng, với lời kêu gọi Swiss National Bank thoái vốn.

Tesla: Tiến độ robotaxi chậm hơn kỳ vọng do độ phức tạp vận hành.

VeriSign: Doanh thu ổn định nhưng cổ phiếu chịu áp lực sau báo cáo, dù mô hình doanh thu lặp lại vững chắc; Berkshire Hathaway vẫn là cổ đông. Thay đổi khuyến nghị của các nhà phân tích Blackstone: JPMorgan Chase hạ mục tiêu giá xuống 136 USD từ 142 USD do phí quản lý yếu hơn kỳ vọng.

Monolithic Power Systems: Oppenheimer nâng mục tiêu lên 1.600 USD nhờ triển vọng AI mạnh.

Nasdaq Inc.: JPMorgan Chase nâng mục tiêu lên 111 USD.

Roper Technologies: Piper Sandler nâng mục tiêu lên 540 USD.

West Pharmaceutical Services: Jefferies nâng mục tiêu lên 365 USD sau báo cáo tích cực. Nguồn: xStation5

