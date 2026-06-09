Thị trường châu Âu giao dịch với tâm lý trái chiều trong ngày hôm nay. Chỉ số Euro Stoxx 50 ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Banca Monte dei Paschi di Siena nổi bật trong nhóm tài chính với cổ phiếu tăng gần 10%. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 0,5%.

Chứng khoán Mỹ đang đi lên, tuy nhiên điều đáng lo ngại là đà tăng chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu công nghệ từng giảm mạnh nhất vào thứ Sáu, đặc biệt là nhóm bán dẫn và AI. Các lĩnh vực khác lại đang tỏ ra kém tích cực hơn. Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ, trong khi Nasdaq 100 tăng khoảng 1,3%. Độ rộng thị trường suy yếu, khi mức tăng ngày càng tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhỏ, là tín hiệu không mấy lành mạnh cho triển vọng dài hạn của thị trường.

Giá dầu giảm đã giúp giới đầu tư phần nào thở phào bất chấp căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã chỉ đạo nước này không đáp trả các đợt tấn công mới nhất từ Tehran, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận với Iran hiện đang trong giai đoạn hoàn tất. Kết quả là giá dầu giảm từ khoảng 98 USD/thùng lúc mở cửa xuống dưới 94 USD/thùng.

Đồng thời, các dự báo được Bloomberg trích dẫn cho thấy lượng tồn kho toàn cầu có thể sụt giảm mạnh, làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn vào tháng 10 năm 2026 nếu không đạt được giải pháp ngoại giao và việc lưu thông bình thường qua Eo biển Hormuz không được khôi phục.

Nhóm kim loại quý nhìn chung vẫn chịu áp lực, mặc dù vàng đang cố gắng phục hồi một phần mức giảm đầu phiên và giao dịch quanh 4.320 USD/ounce. Bạch kim và palađi đều giảm khoảng 2%. Bitcoin đã lấy lại một phần đà tăng và hiện giao dịch gần 63.000 USD, sau khi rơi xuống dưới 60.000 USD vào tuần trước. Thông báo hôm nay từ Strategy về việc tiếp tục mua thêm Bitcoin đã phần nào hỗ trợ đồng tiền số này. EUR/USD ghi nhận một nhịp hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh của tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ.

Lầu Năm Góc có kế hoạch đưa Alibaba, Baidu và BYD vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc, theo một thông báo trên công báo liên bang. Cổ phiếu ADR của các doanh nghiệp Trung Quốc đồng loạt giảm sau thông tin này — cổ phiếu Alibaba gần như đã xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được kể từ đầu tháng 4.

Đợt IPO sắp tới của SpaceX trên sàn Nasdaq đang thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn từ giới đầu tư và được cho là đã vượt xa lượng đăng ký dự kiến. Công ty dự kiến sẽ khóa sổ lệnh sau phiên giao dịch ngày thứ Tư và chính thức ra mắt Phố Wall vào thứ Sáu, ngày 12/06.