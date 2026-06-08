🚨 Nguy cơ gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu vào mùa thu năm 2026?

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đã xóa gần như toàn bộ mức tăng trong phiên. Thị trường dường như đang nhìn nhận các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel trước hết là một sự kiện mang tính đơn lẻ - một thông điệp mà chính Tehran dường như cũng ngầm phát đi. Thứ hai, Israel đã kiềm chế không đáp trả, điều mà giới đầu tư có thể hiểu là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thực sự đang bước vào giai đoạn quyết định.

Hôm nay, Tổng thống Trump càng củng cố quan điểm đó khi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công từ phía Iran. Kết quả là thị trường dầu mỏ phần lớn đang phớt lờ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, bất chấp những dự báo ngày càng đáng lo ngại về lượng tồn kho toàn cầu. Nếu tình trạng bế tắc hiện tại kéo dài đến tháng 10 năm 2026, các nhà máy lọc dầu có thể phải đối mặt với những thách thức đáng kể về logistics cũng như nguy cơ gián đoạn sản xuất nhiên liệu và các sản phẩm lọc hóa dầu.

Nguồn: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI

Hiện tại, vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ đang suy yếu, trong khi các dữ liệu kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn khá tích cực. Tại Mỹ, tăng trưởng kinh tế vẫn chậm nhưng duy trì ở mức dương, trong khi hoạt động của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại Trung Quốc vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng suy thoái.

Tổng hợp các yếu tố này cho thấy một kịch bản trong đó việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài có thể bắt đầu tạo ra tác động đáng kể lên thị trường năng lượng sau mùa hè, đặc biệt nếu không đạt được bất kỳ giải pháp ngoại giao nào. Tổng thống Trump cũng tuyên bố hôm qua rằng Mỹ có thể cân nhắc thực hiện một chiến dịch kiểu biệt kích tại Iran nếu các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng thất bại.

Nguồn: xStation5