Mở phiên Mỹ: Nasdaq khép lại quý tăng mạnh nhất trong nhiều năm

Phiên giao dịch cuối cùng của quý II/2026 diễn ra khá bình lặng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn trên Phố Wall dao động quanh mức đóng cửa của phiên đầu tuần. Mặc dù gần đây tâm điểm thị trường là các nhịp điều chỉnh, nhưng thực tế chúng ta vẫn đang khép lại một trong những quý tích cực nhất trong nhiều năm.

Tính theo quý, Nasdaq đã tăng khoảng 25%, trong khi từ đầu năm đến nay mức tăng đạt khoảng 18%. Các nhóm ngành dẫn dắt thị trường bao gồm chất bán dẫn, năng lượng và phần cứng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Hôm nay, Mỹ công bố hai báo cáo kinh tế quan trọng: Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (Consumer Confidence) tăng lên 91,2 điểm trong tháng 6, tuy nhiên vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường (94,4 điểm). Trong khi đó, báo cáo JOLTS về thị trường lao động lại gây bất ngờ tích cực. Số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 5 tăng lên 7,594 triệu, cao hơn đáng kể so với dự báo 7,296 triệu, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh đáng kể.

Ngoài các dữ liệu kinh tế, giới đầu tư cũng chú ý tới sự mạnh lên của đồng USD, đặc biệt là so với đồng yên Nhật, khi USD/JPY tăng lên 162,4 – mức cao nhất kể từ năm 1986.

Quý kết thúc đầy ấn tượng và sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chuẩn bị khép lại nửa đầu năm 2026 với kết quả rất tích cực, chủ yếu nhờ cú phục hồi mạnh trong quý II. S&P 500 tăng khoảng 14% kể từ đầu tháng 4, ghi nhận quý tăng mạnh nhất trong 6 năm. Nasdaq 100 tăng hơn 25%, đánh dấu quý tốt nhất kể từ Q2/2020. Nếu không tính giai đoạn phục hồi sau đại dịch, đây là quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2001.

Nasdaq 100 ghi nhận đợt phục hồi ấn tượng trong quý II/2026. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Động lực chính của đà tăng vẫn là làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, nhóm phần mềm vẫn tiếp tục yếu hơn thị trường. Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, chỉ 44 doanh nghiệp có liên quan trực tiếp tới AI sẽ đóng góp gần 60% tổng mức tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn 40%, gần gấp ba lần phần còn lại của thị trường.

Kể từ đầu năm nay, nhóm công ty phần cứng đã có màn trình diễn rất ấn tượng, nổi bật gồm SanDisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD và Lam Research. Tất cả các doanh nghiệp này đều hoạt động, ở các mức độ khác nhau, trong lĩnh vực chất bán dẫn và chip. Trong khi đó, các công ty như Workday, Adobe hay Thomson Reuters lại đang bị tụt lại phía sau trong làn sóng AI. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Phiên giao dịch hôm nay khởi đầu khá bình lặng, với các chỉ số dao động quanh mức đóng cửa của ngày thứ Hai:

US500 (hợp đồng tương lai S&P 500) tăng 0,15% trong 20 phút đầu phiên.

US100 (hợp đồng tương lai Nasdaq 100) tăng tới 0,75%.

US30 giảm khoảng 0,07%, trong khi US2000 giảm 0,15%.

Phân tích kỹ thuật: US100

Chỉ số công nghệ Nasdaq 100 trên thị trường cơ sở mở đầu phiên hôm nay với mức tăng hơn 25% trong quý, vượt xa mức tăng trung bình theo quý kể từ đầu những năm 1980 là 4,25%. Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, cây nến xanh dựng đứng trên khung thời gian quý (mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn phục hồi hậu đại dịch và thời kỳ bong bóng dot-com) cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua rất mạnh trong trung và dài hạn. Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) của nhiều cổ phiếu liên quan cũng đang tiến gần đến các vùng cực đoan. Tuy nhiên, miễn là động lực tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp dẫn đầu cuộc cách mạng AI vẫn theo kịp mức định giá cổ phiếu, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng. Những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường (chẳng hạn như đợt giảm của Bitcoin hay giai đoạn đi ngang của Microsoft) hiện vẫn được dòng tiền xem là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

US100 tiếp tục đà hồi phục từ phiên hôm qua và vượt mốc 30.000 điểm. Nếu chỉ số bứt phá thành công 30.300 điểm – tương ứng với mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp tăng gần nhất – đây có thể là tín hiệu mở đường cho một đợt tăng hướng tới đỉnh lịch sử, hiện nằm ngay dưới 31.000 điểm.

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