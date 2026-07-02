Mở phiên Mỹ: Nasdaq tăng mạnh nhờ đà hồi phục của nhóm bán dẫn 🔼 Cổ phiếu Tesla giảm dù báo cáo số xe bàn giao vượt kỳ vọng

Biểu đồ ngày của Tesla cho thấy cổ phiếu đang hình thành mô hình tam giác . Nếu không thể bứt phá lên trên 425 USD , rủi ro kỹ thuật chủ đạo vẫn là phá vỡ xuống dưới, với khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ 390 USD . Ngược lại, nếu giá vượt thành công cạnh trên của mô hình, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới 480 USD , tương ứng vùng đỉnh được thiết lập trong năm 2025.

AeroVironment (+4%) – Cổ phiếu công ty công nghệ quốc phòng tăng sau khi giành được hợp đồng trị giá 500 triệu USD từ Quân đội Mỹ để phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái.

Bending Spoons (-7%) – Cổ phiếu công ty công nghệ Ý điều chỉnh sau phiên IPO hôm thứ Tư. Dù giảm trong hôm nay, giá cổ phiếu vẫn cao hơn khoảng 40% so với giá chào sàn.

Alphabet (-1%) – Công ty mẹ của Google giảm điểm sau khi một tòa án châu Âu giữ nguyên khoản phạt chống độc quyền 4,1 tỷ euro (4,67 tỷ USD) liên quan đến việc ưu tiên các ứng dụng của chính Google trong hệ sinh thái Android.

Tesla (-1%) – Cổ phiếu Tesla giảm nhẹ dù hãng công bố kết quả bàn giao xe quý II vượt xa kỳ vọng. Tesla đã bàn giao 480.126 xe, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 406.600 xe và vượt xa mức 384.000 xe cùng kỳ năm ngoái.

Quan sát trên biểu đồ ngày, hợp đồng tương lai US100 vẫn đang giao dịch phía trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50), được thể hiện bằng đường màu cam, cho thấy động lực tăng vẫn chiếm ưu thế. Thị trường cũng đang hình thành chuỗi đáy sau cao hơn đáy trước, củng cố xu hướng tăng hiện tại. Ở phía trên, vùng 30.300 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng từng nhiều lần tạo phản ứng giá. Hỗ trợ gần nhất nằm quanh 29.400 điểm.

Chỉ số Nasdaq 100 hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 2,5% và đã tăng 18,4% từ đầu năm, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang giao dịch ở mức định giá cao với P/E khoảng 30. Trong các phiên gần đây, vật liệu, tài chính và hàng tiêu dùng thiết yếu là những nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất, trong khi công nghệ và internet lại kém khả quan hơn. Độ rộng thị trường cũng vẫn tích cực khi hơn 60% số cổ phiếu thuộc Nasdaq 100 đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày. Sức mạnh tương đối vẫn tập trung ở các doanh nghiệp AI và bán dẫn như Marvell Technology, Arm Holdings và Intel.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn hồi phục: AMD, Intel và Micron đều tăng khoảng 1% sau khi chịu áp lực bán trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.

Thị trường lao động Mỹ gây thất vọng: Bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 115.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,2%.

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giao dịch trong vùng tăng điểm, dù đã thu hẹp một phần mức tăng ghi nhận ngay sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn kỳ vọng được công bố. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với mức đồng thuận 115.000, qua đó củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể duy trì lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm sau báo cáo, tạo thêm động lực hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Sau đợt bán tháo hôm thứ Tư, nhà đầu tư đã quay trở lại nhóm cổ phiếu bán dẫn, với AMD, Intel và Micron đều tăng khoảng 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Tâm lý tích cực tại Mỹ trái ngược với đợt bán tháo mạnh ở nhóm công nghệ châu Á, nơi Samsung và SK Hynix đều ghi nhận mức giảm sâu.

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn duy trì sắc xanh trước giờ mở cửa

Tesla gây bất ngờ cho Phố Wall khi lượng xe bàn giao tăng 25% và vượt xa kỳ vọng

Tesla đã công bố kết quả bàn giao xe trong quý II/2026 vượt xa kỳ vọng của thị trường, cho thấy giai đoạn suy giảm doanh số kéo dài của hãng có thể đang dần kết thúc. Nhà sản xuất xe điện này đã bàn giao 480.126 xe, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận của Phố Wall khoảng 406.600 xe. Kết quả này không chỉ vượt xa dự báo mà còn đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng mạnh sau hai năm liên tiếp doanh số hàng năm suy giảm.

Những số liệu chính trong quý II/2026

Ra mắt các phiên bản giá thấp hơn của Model 3 và Model Y.

Triển khai hệ thống Full Self-Driving (Supervised) tại một số thị trường châu Âu.

Nhu cầu xe điện tại châu Âu gia tăng trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao do xung đột với Iran.

Đồng thời, Tesla cũng đang nỗ lực phục hồi sau nhiều trở ngại trong hai năm qua, bao gồm phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng đối với Elon Musk, việc chấm dứt các ưu đãi thuế xe điện tại Mỹ, cũng như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ BYD, Nio, Xiaomi, Hyundai và Volkswagen.

Mảng năng lượng cũng vượt kỳ vọng

Mảng Energy của Tesla cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Trong quý II, công ty đã triển khai 13,5 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng, cao hơn dự báo của giới phân tích là 13,3 GWh và cải thiện đáng kể so với 9,6 GWh cùng kỳ năm trước.

Động lực bổ sung đến từ giao dịch với SpaceX, khi công ty này đã mua 269 triệu USD hệ thống pin Tesla Megapack trong tháng 4 để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng lớn của xAI.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Trong nửa cuối năm, Tesla dự kiến tập trung mở rộng sản xuất các dự án chiến lược:

Cybercab tự hành,

xe tải điện Tesla Semi,

robot hình người Optimus.

Công ty cũng thông báo sẽ ngừng sản xuất Model S và Model X nhằm dành công suất tại nhà máy Fremont cho việc sản xuất Optimus.

Những thách thức vẫn còn

Mặc dù kết quả bàn giao xe rất tích cực, Tesla vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức:

Cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Nhu cầu xe thuần điện tại Mỹ suy yếu khi người tiêu dùng chuyển dần sang xe hybrid.

Bất ổn liên quan đến lạm phát, chính sách thương mại và chi phí ngày càng cao của chất bán dẫn cũng như các linh kiện quan trọng khác.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo lợi nhuận

Mặc dù báo cáo bàn giao xe đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường, tâm điểm tiếp theo sẽ là kết quả kinh doanh quý II, dự kiến được Tesla công bố vào ngày 22 tháng 7 sau khi Phố Wall đóng cửa. Nhà đầu tư sẽ theo dõi liệu mức tăng mạnh về số xe bàn giao có chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận và lợi nhuận ròng hay không. Các bảng chỉ số tài chính của Tesla Biểu đồ đầu tiên cho thấy mặc dù Tesla vẫn tạo ra doanh thu rất lớn, nhưng khả năng sinh lời đã suy giảm đáng kể trong hai năm qua. Trong quý I/2026, doanh thu đạt khoảng 22,4 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng chỉ còn khoảng 477 triệu USD. Biên lợi nhuận hoạt động phục hồi nhẹ lên 5,0%, nhưng biên lợi nhuận ròng vẫn ở mức thấp, chỉ 3,9%, thấp hơn nhiều so với mức trên 15% vào cuối năm 2023. Điều này cho thấy Tesla vẫn đang chịu áp lực về giá bán và chi phí gia tăng do cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện. Báo cáo lợi nhuận quý II sắp tới sẽ cho thấy liệu mức tăng mạnh về lượng xe bàn giao có thực sự chuyển hóa thành cải thiện biên lợi nhuận và khả năng sinh lời hay không. Biểu đồ thứ hai cho thấy khả năng tạo lợi nhuận trên vốn đầu tư của Tesla đã suy yếu đáng kể trong hai năm gần đây. Trong quý I/2026, ROIC của công ty giảm xuống khoảng 3,4%, trong khi WACC tăng lên 16,1%, đồng nghĩa với việc Tesla hiện đang tạo ra mức sinh lời thấp hơn nhiều so với chi phí sử dụng vốn. EBITDA giảm xuống khoảng 2,5 tỷ USD, còn lợi nhuận gộp đạt khoảng 4,7 tỷ USD, vẫn thấp hơn các mức ghi nhận trong nửa cuối năm 2025. Khoảng cách lớn giữa ROIC và WACC tiếp tục phản ánh áp lực lên hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời. Vì vậy, kết quả bàn giao xe vượt kỳ vọng trong quý II sẽ cần được phản ánh bằng sự cải thiện của các chỉ số lợi nhuận để xác nhận rằng nền tảng tài chính của Tesla đang thực sự phục hồi.

Biểu đồ thứ hai cho thấy khả năng tạo lợi nhuận trên vốn đầu tư của Tesla đã suy yếu đáng kể trong hai năm qua. Trong quý I/2026, ROIC của công ty giảm xuống khoảng 3,4%, trong khi chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) tăng lên 16,1%, cho thấy Tesla hiện chỉ tạo ra mức sinh lời thấp hơn đáng kể so với chi phí vốn. EBITDA giảm xuống khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi lợi nhuận gộp đạt khoảng 4,7 tỷ USD, vẫn thấp hơn mức ghi nhận trong nửa cuối năm 2025. Khoảng cách lớn giữa ROIC và WACC phản ánh áp lực kéo dài lên khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Để xác nhận sự cải thiện bền vững trong các yếu tố nền tảng của Tesla, kết quả bàn giao xe quý II vượt kỳ vọng sẽ cần được phản ánh bằng sự cải thiện rõ rệt của các chỉ số lợi nhuận trong báo cáo tài chính sắp tới.

Nguồn: XTB Research