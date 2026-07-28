Mở phiên Mỹ: Nới rộng đà bán tháo và sự phục hồi của nhóm SaaS

Hiện tại, thị trường vẫn đang mắc kẹt trong một mạng lưới các tín hiệu giá trái chiều, rủi ro và sự bất định. Xung đột tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt, các công ty công nghệ tiếp tục khiến thị trường thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận, trong khi nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức độ tuân thủ của tân Chủ tịch Fed đối với các khuôn mẫu chính sách truyền thống, bất chấp việc ông đã công khai bác bỏ cách tiếp cận này.

Tại thời điểm thị trường Phố Wall mở cửa, hợp đồng tương lai US500 giảm khoảng 0,3%. US100 chịu áp lực mạnh hơn khi giảm khoảng 1,5%. Trong khi đó, US30 diễn biến tích cực hơn với mức tăng khoảng 0,5%.

Trong nhóm công nghệ thuộc chỉ số NASDAQ100, các công ty SaaS đang nổi bật với mức tăng mạnh, dẫn đầu bởi Shopify và Workday. Ngược lại, nhóm bán dẫn và cổ phiếu bộ nhớ vẫn tiếp tục chịu áp lực bán.

Tin tức doanh nghiệp:

Applied Digital (APLD.US): Nhà cung cấp hạ tầng kỹ thuật số, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tiền điện tử, đã công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng thị trường. Công ty chuyển từ mức lỗ EPS 0,04 USD sang lợi nhuận 0,19 USD/cổ phiếu. Doanh thu đạt 258 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với dự báo đồng thuận. Cổ phiếu tăng hơn 5%.

Amkor Technology (AMKR.US): Nhà sản xuất chất bán dẫn giảm hơn 10% sau buổi công bố kết quả kinh doanh và triển vọng doanh thu thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Carrier Global (CARR.US): Nhà cung cấp giải pháp HVAC giảm hơn 4% sau báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 gây thất vọng.

Coca-Cola (KO.US): Tập đoàn thực phẩm và đồ uống công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Công ty ghi nhận EPS cao hơn kỳ vọng (0,97 USD so với 0,93 USD) và nâng dự báo tăng trưởng hữu cơ cả năm lên 5%. Cổ phiếu tăng khoảng 3%.

S&P Global (SPGI.US): Công ty phân tích và tư vấn giảm hơn 5% sau khi kết quả quý II/2026 gây thất vọng rõ rệt đối với nhà đầu tư về khả năng sinh lời (4,83 USD so với 5,02 USD).

Phân tích kỹ thuật US100 (D1)

Thị trường đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ được xác định bởi đường trung bình động EMA100, tiến gần đến mức mở rộng Fibonacci 161,8% của nhịp tăng từ tháng 5. RSI (14) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025, dưới ngưỡng 35. Nguồn: xStation5

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: