Mở phiên Mỹ: Pepsico và Delta báo cáo thu nhập, S&P500 giữ vững vị trí dẫn đầu ↔️

Việc mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay diễn ra trong tâm lý khá thận trọng. Sau cơn hưng phấn ngày hôm qua, nhà đầu tư tiếp cận giao dịch với mức độ cảnh giác cao hơn, phân tích cả kết quả doanh nghiệp mới công bố lẫn tình hình vĩ mô trong bối cảnh chính phủ liên bang vẫn đóng cửa. Hầu hết các chỉ số khi mở cửa duy trì quanh mức đóng cửa ngày hôm qua. Hợp đồng US100 giảm 0,20%.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Ngành khai thác mỏ và tài chính đang dẫn đầu đà tăng hôm nay, trong khi công nghệ thông tin và các nhà bán lẻ rộng lớn tụt lại phía sau.

Phiên giao dịch ngày hôm qua ghi nhận thêm các mức cao kỷ lục trên các chỉ số chính. Việc công bố biên bản cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được thị trường diễn giải như sự xác nhận cho quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư hiểu nội dung biên bản như tín hiệu rằng Fed có khả năng hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo.

Việc chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa khiến hầu hết dữ liệu kinh tế quan trọng không được công bố. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, không thể tham dự hội nghị theo kế hoạch, khiến thị trường thiếu những gợi ý quan trọng về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ. Việc thiếu thông tin từ các cơ quan tiền tệ trong bối cảnh hạn chế dữ liệu có thể làm tăng sự bất định của nhà đầu tư.

Đối với doanh nghiệp, báo cáo quý của PepsiCo và Delta Air Lines đang thu hút sự chú ý. Cả hai công ty đều công bố kết quả vượt kỳ vọng, cung cấp thông tin quý giá về tình trạng tiêu dùng tại Mỹ trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô hạn chế. Báo cáo của Delta đặc biệt được đón nhận sau khi CEO của công ty nhấn mạnh rằng việc chính phủ liên bang đóng cửa không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại, hỗ trợ giá cổ phiếu trước phiên giao dịch.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation5

Hiện giá đang ở rất gần mức cao kỷ lục, đồng nghĩa với việc không gian cho khả năng điều chỉnh tiềm năng tương đối lớn. Xem xét các mức điều chỉnh trước đó, một đợt giảm có thể kéo giá xuống gần biên dưới của kênh tăng trưởng (đánh dấu bằng màu đỏ) và quanh mức 6.700 điểm. Tuy nhiên, để kịch bản này xảy ra, việc phá vỡ rõ ràng vùng hỗ trợ gần nhất quanh 6.750 điểm vẫn là điều kiện then chốt. Một yếu tố bổ sung hỗ trợ phe cung là mức RSI tương đối cao, dao động quanh 70 điểm, báo hiệu thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng cao.

Tin tức doanh nghiệp:

Nvidia (NVDA.US) - Công ty chip lớn nhất thế giới tăng khoảng 1% khi mở cửa, nhờ tin tích cực rằng hãng bắt đầu bán chip AI tại UAE trong khuôn khổ sáng kiến thương mại mới của Tổng thống Mỹ.

US Rare Metals (USAR.US) - Các công ty khai thác và tinh chế kim loại đất hiếm tăng giá nhờ làn sóng hạn chế mới từ Trung Quốc, buộc các nước phát triển tăng sản xuất. US Rare Metals tăng hơn 6% khi mở cửa.

Apogee Therapeutics (APGE.US) - Công ty sinh học giảm hơn 6% khi mở cửa. Định giá của đợt chào bán công khai trước đó ở mức $41 bị thị trường đánh giá là không thuận lợi.

PepsiCo (PEP.US) - Nhà sản xuất đồ uống có ga công bố kết quả EPS 2,29 USD (dự báo: 2,26 USD) và doanh thu 23,94 tỷ USD (dự báo: 23,86 tỷ USD), nhẹ vượt kỳ vọng. Tại buổi hội nghị báo cáo lợi nhuận, CEO cho biết sẽ cắt giảm chi phí để tăng biên lợi nhuận và nhu cầu từ châu Á đang ủng hộ công ty.

Freeport (FCX.US) - Các công ty khai thác đồng tăng giá nhờ tâm lý tích cực với kim loại công nghiệp và dự báo tăng trưởng trong các năm tới. Công ty tăng khoảng 2% khi mở cửa.

Diginex Inc (DGNX.US) - Công ty phần mềm tăng khoảng 30% phiên thứ hai liên tiếp, nhờ chiến lược phát triển hướng tới tiền điện tử, token hóa và AI.

Delta Airlines (DAL.US) - Hãng hàng không dẫn đầu tại Mỹ cũng công bố kết quả hôm nay, vượt kỳ vọng. Đây là thông tin quan trọng để đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô hạn chế. Cổ phiếu tăng hơn 5% khi mở cửa nhờ CEO khẳng định việc chính phủ đóng cửa không ảnh hưởng đến kết quả và công ty đạt doanh thu hoạt động kỷ lục nhờ nhu cầu từ khách hàng hạng cao cấp.