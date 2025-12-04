Thị trường Mỹ bước vào trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch thứ Năm, khi tuần tới thị trường sẽ nhận được thông tin từ FED về mức lãi suất. Hiện tại, thị trường dự báo khả năng 90% FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản. Biến động trên các chỉ số chính ở Mỹ đầu phiên vẫn rất nhỏ - hợp đồng tương lai trên các chỉ số chủ chốt chỉ dao động trong biên độ tối đa 0,1%.

Dữ liệu vĩ mô

Hôm nay, nhà đầu tư đã nhận được số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Con số công bố thấp hơn dự báo (219 nghìn), chỉ đạt 191 nghìn, giảm tháng thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ đầu năm ngoái. Thị trường lao động mạnh gây áp lực lên các chỉ số và hỗ trợ đồng USD, đồng thời giảm bớt kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất.

US100 (D1)

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ có thể quan sát thấy mô hình vai–đầu–vai (RGR) đang hình thành. Mặc dù xu hướng tăng vẫn còn, nhưng động lực tăng đang suy yếu rõ rệt. Hiện tại, lực mua đang dừng lại tại mức Fibonacci 23,6% của nhịp tăng gần nhất. Nếu phá lên nhanh, xu hướng tăng có thể tiếp diễn. Nếu giá quay đầu giảm, đường giá có thể hướng về vùng ~24.500, kích hoạt khả năng hoàn thiện mô hình đảo chiều xu hướng.

Tin tức công ty

Snowflake (SNOW.US) – Một trong những công ty lớn trong lĩnh vực dịch vụ đám mây giảm hơn 8% sau báo cáo kết quả. Công ty đưa ra dự báo cho thấy biên lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng doanh thu giảm.

Toast (TOST.US) – Tăng hơn 2% sau khi nhận được khuyến nghị tích cực từ một ngân hàng đầu tư.

Stellantis (STLA.US) – Tổng thống Mỹ rút lại cam kết trước đó về việc nới lỏng các quy định liên quan đến khí thải và tiêu thụ nhiên liệu – điều vốn giúp ô tô châu Âu cạnh tranh hơn. Giá cổ phiếu tăng hơn 3%.

Micron (MU.US) – Nhà sản xuất RAM thông báo rút khỏi thị trường tiêu dùng để tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và mảng AI.

Meta (META.US) – Lại trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý châu Âu do nghi ngờ về tính hợp pháp của một số tính năng AI.

Đồng thời, CEO công bố giảm đầu tư vào dự án Metaverse, giúp nhà đầu tư “thở phào” – cổ phiếu tăng hơn 5%.

Symbotic (SYM.US) – Giảm gần 15% sau khi nhận khuyến nghị tiêu cực từ ngân hàng đầu tư.

Philips (PHG.US) – Cổ phiếu giảm tới 8% sau khi ngân hàng đầu tư cảnh báo về các vấn đề liên quan đến thuế quan và tăng trưởng yếu tại Trung Quốc.