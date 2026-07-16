Mở phiên Mỹ: Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục điều chỉnh

Phố Wall tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay khi các chỉ số chính đều giao dịch dưới mức tham chiếu. Dow Jones là ngoại lệ duy nhất khi vẫn giữ được mức tăng nhẹ mang tính biểu tượng, trong khi phần còn lại của thị trường chứng khoán vẫn chịu áp lực bán. Nhà đầu tư đang duy trì tâm lý thận trọng khi đánh giá các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những rủi ro địa chính trị và diễn biến của nhóm công nghệ – lĩnh vực vốn là động lực chính thúc đẩy thị trường trong thời gian qua.

Yếu tố gây áp lực lớn nhất lên thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Đây là một trong những nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng hiện lại tiếp tục hứng chịu lực bán mạnh. Nhà đầu tư ngày càng có xu hướng chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó, đồng thời đặt câu hỏi liệu định giá hiện tại của các doanh nghiệp sản xuất chip có còn phản ánh hợp lý kỳ vọng tăng trưởng rất lạc quan của ngành hay không. Diễn biến kém tích cực của các nhà sản xuất chip nhớ và toàn bộ nhóm công nghệ cho thấy thị trường đang nhìn xa hơn kết quả kinh doanh hiện tại và tập trung nhiều hơn vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Xu hướng của Phố Wall vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Mỹ. Dữ liệu kinh tế gần đây đã phần nào làm giảm lo ngại về việc Fed sẽ duy trì chính sách thắt chặt trong thời gian dài, nhưng giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các số liệu lạm phát sắp tới cũng như những tín hiệu mới về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh đó, các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất đã thu hút sự chú ý đáng kể. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo, qua đó khẳng định sự vững chắc của thị trường lao động Mỹ và cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì nền tảng tích cực.

Đồng thời, doanh số bán lẻ gần như phù hợp với kỳ vọng của thị trường, phản ánh tốc độ chi tiêu tiêu dùng ở mức vừa phải mà chưa xuất hiện dấu hiệu suy giảm đáng kể về nhu cầu. Sự kết hợp giữa thị trường lao động mạnh và tiêu dùng ổn định giúp Fed có thêm dư địa để đưa ra các quyết định chính sách một cách thận trọng, đồng thời hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất nhanh chóng.

Các căng thẳng địa chính trị tiếp tục là nguồn bất ổn bổ sung, ảnh hưởng đến tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù hiện tại nhà đầu tư chưa định giá kịch bản xung đột leo thang mạnh, những rủi ro này vẫn đang hạn chế khả năng phục hồi mạnh hơn của các tài sản rủi ro.

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy sự quan tâm đối với nhóm công nghệ vẫn ở mức cao, nhưng tiêu chuẩn đánh giá đối với các doanh nghiệp liên quan đến AI và bán dẫn đã trở nên khắt khe hơn rất nhiều. Thị trường ngày càng đặt câu hỏi liệu những kỳ vọng tăng trưởng đầy tham vọng đã được phản ánh hoàn toàn vào mức định giá hiện nay hay chưa. Những ngày tới sẽ cho thấy liệu đợt suy yếu gần đây của nhóm cổ phiếu chip chỉ là một nhịp điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi tăng mạnh, hay là khởi đầu của một xu hướng hạ nhiệt rộng hơn đối với một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của thị trường Mỹ.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay, với sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bán dẫn là yếu tố chính kéo thị trường đi xuống. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chip một lần nữa đối mặt với lực bán, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nhóm công nghệ. Nhà đầu tư đang chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh nhờ làn sóng AI, đồng thời ngày càng chú ý hơn đến mức định giá cao và kỳ vọng tăng trưởng của ngành. Áp lực hiện tại đối với các cổ phiếu chip cho thấy thị trường đang trở nên chọn lọc hơn với những doanh nghiệp có mức định giá phụ thuộc quá nhiều vào tiềm năng AI trong tương lai. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng thị trường và đưa ra triển vọng tích cực cho những tháng tới. Công ty cho biết động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo, trong khi việc mở rộng nhanh năng lực sản xuất trên tiến trình 2nm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng. TSMC dự báo doanh thu quý III đạt 44,6–45,8 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng trước đó của thị trường. Tuy nhiên, bất chấp triển vọng tích cực, cổ phiếu TSMC vẫn chịu áp lực giảm. Phản ứng của thị trường cho thấy kỳ vọng đối với ngành bán dẫn hiện đang ở mức rất cao và ngay cả những kết quả kinh doanh ấn tượng cũng chưa đủ để duy trì tâm lý lạc quan sau đợt tăng mạnh của các cổ phiếu liên quan đến AI.

UnitedHealth Group (UNH.US) công bố kết quả vượt kỳ vọng, trong đó nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến sự cải thiện về khả năng sinh lời và việc kiểm soát hiệu quả chi phí y tế. Công ty đồng thời nâng triển vọng kinh doanh cả năm, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện tiếp tục trong hoạt động và sự ổn định của biên lợi nhuận. Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy nhà đầu tư đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả tài chính sau giai đoạn chịu áp lực chi phí lớn.

Nvidia (NVDA.US) công bố quan hệ hợp tác với công ty Nhật Bản Noetra nhằm phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiên tiến dựa trên kiến trúc Rubin mới nhất của hãng. Dự án dự kiến sẽ sử dụng khoảng 27.500 bộ xử lý, phục vụ phát triển các giải pháp AI nội địa, robot và các hệ thống tính toán hiệu năng cao. Đối với Nvidia, thỏa thuận này là một minh chứng nữa cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với các dòng chip hiệu năng cao phục vụ trung tâm dữ liệu vẫn đang rất mạnh.

Netflix (NFLX.US) tiếp tục là tâm điểm chú ý trước khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Thị trường sẽ không chỉ theo dõi các chỉ tiêu tài chính mà còn quan tâm đến xu hướng tương tác của người dùng, sự phát triển của mảng quảng cáo và kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo của công ty. Các dự báo hiện tại cho thấy EPS đạt 0,79 USD và doanh thu đạt 12,58 tỷ USD. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đối với định giá của Netflix sẽ là những bình luận của ban lãnh đạo về triển vọng tăng trưởng, hiệu quả của mô hình quảng cáo và cách công ty dự định tận dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Abbott (ABT.US) công bố kết quả kinh doanh được thị trường đón nhận tích cực, giúp cổ phiếu tăng giá sau báo cáo quý. Nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến sự cải thiện trong hiệu quả hoạt động cũng như quyết định nâng dự báo EPS điều chỉnh năm 2026 lên 5,45–5,60 USD/cổ phiếu.