Mở phiên Mỹ: Phố Wall chịu áp lực bán tháo 📉Oracle lao dốc 4% sau báo cáo của Rothschild & Co Redburn

Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm khi USD tăng mạnh, được thúc đẩy bởi GDP quý 2 tăng trưởng 3,8% (so với dự báo 3,3%), đơn hàng hàng hóa lâu bền phục hồi và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm. Điều này khiến giới đầu tư nghi ngờ liệu Fed có tiếp tục nới lỏng tiền tệ nhanh như kỳ vọng hay không. Cổ phiếu Lithium Americas tăng mạnh nhờ đồn đoán về khả năng nắm giữ cổ phần của chính phủ Hoa Kỳ

Cổ phiếu Oracle phản ứng tiêu cực trước báo cáo của Rothschild & Co Redburn

US500 giảm hơn 0,9%, US2000 mất gần 2%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD củng cố sức mạnh.

Chi tiêu tiêu dùng quý 2 tăng 2,5%, cao hơn nhiều so với dự báo 1,6%.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 217.000, thấp hơn kỳ vọng 233.000. Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1) US500 giảm gần 1%, hiện đang kiểm định ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 6.500 điểm, trùng với đường EMA 50 ngày. Đây là vùng đã được test 3 lần trong những tháng gần đây. Kháng cự gần nhất nằm tại vùng 6.800 điểm. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5 Tin tức công ty Immuneering Corp. (IMRX) giảm ~15% dù công bố kết quả thử nghiệm ung thư tụy khả quan (tỷ lệ sống 9 tháng đạt 86%), do nhà đầu tư chốt lời.

Jabil (JBL) mất gần 9% dù kết quả Q4 vượt dự báo.

Lithium Americas (LAC) tăng gần 12% nhờ thông tin chính quyền Trump có thể mua cổ phần.

Oracle (ORCL) giảm gần 5% sau khi Rothschild & Co Redburn khuyến nghị bán, cho rằng thị trường đang định giá quá cao mảng cloud. Cổ phiếu hiện vẫn trên EMA 50 ngày nhưng đang kiểm định đáy cục bộ dưới 300 USD. Nguồn: xStation5

