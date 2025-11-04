Mở phiên Mỹ: Phố Wall chịu áp lực trong bối cảnh Chính phủ đóng cửa

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đang làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm cả báo cáo JOLTS hôm nay, qua đó làm gia tăng mức độ bất định và khiến việc đánh giá sức khỏe của nền kinh tế trở nên khó khăn hơn.

Mùa công bố lợi nhuận quý vẫn đang diễn ra; sau phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo từ AMD và Arista Networks, những báo cáo này có thể tác động đến hướng đi tiếp theo của thị trường.

Nhìn chung, phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ đang diễn ra trong bối cảnh tiêu cực. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 và S&P 500 hiện lần lượt giảm khoảng 0,9% và 0,5%. Tâm lý tiêu cực phần nào bắt nguồn từ cảnh báo của các ngân hàng đầu tư về khả năng thị trường có thể điều chỉnh, cùng với sự suy yếu trong tâm lý của nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi thêm dữ liệu vĩ mô và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, trong bối cảnh môi trường thị trường nhiều thách thức.

Mùa công bố lợi nhuận quý vẫn đang diễn ra và tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý thị trường. Sau phiên hôm nay, các công ty công nghệ lớn như AMD và Arista Networks dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao các báo cáo này vì chúng có thể định hướng xu hướng thị trường trong thời gian tới và quyết định liệu đà tăng gần đây có thể tiếp diễn hay không. AMD tập trung chủ yếu vào giải pháp AI và trung tâm dữ liệu, trong khi Arista Networks chú trọng mở rộng hạ tầng mạng để đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu và điện toán đám mây ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài từ ngày 1/10 vẫn đang được cảm nhận rõ. Việc ngừng hoạt động của các cơ quan liên bang như BLS, BEA và Cục Điều tra Dân số (Census Bureau) đã làm trì hoãn việc công bố nhiều chỉ số kinh tế quan trọng. Ví dụ, báo cáo JOLTS về việc làm và biến động lao động hôm nay sẽ không được công bố. Việc thiếu dữ liệu chính thức này làm gia tăng sự bất định của nhà đầu tư, khiến việc đánh giá tình hình kinh tế và chính sách của Fed trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu khu vực tư nhân, bao gồm chỉ số PMI và khảo sát niềm tin người tiêu dùng, vẫn được công bố nhưng không thể thay thế hoàn toàn các thống kê của chính phủ.

Biểu đồ US500 (khung H1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 đang giảm, cho thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng giảm rộng hơn. Sự thận trọng của nhà đầu tư phản ánh tình hình vĩ mô bất ổn và kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ, vốn là yếu tố chủ đạo chi phối tâm lý thị trường trong vài tuần gần đây. Về mặt kỹ thuật, đợt hồi phục ngắn hạn chưa thể vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng hoặc đường trung bình động, cho thấy áp lực bán vẫn mạnh. Tâm lý hiện tại thiên về tránh rủi ro, và các dữ liệu vĩ mô cùng báo cáo lợi nhuận sắp tới sẽ có vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của chỉ số này. Nguồn: xStatio5

Tin tức công ty: