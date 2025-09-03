Mở phiên Mỹ: Phố Wall chững lại sau đợt bán tháo mạnh

Phiên giao dịch thứ Ba đánh dấu bởi đợt bán tháo trái phiếu, xuất phát từ lo ngại gia tăng của nhà đầu tư, đã kéo thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Hợp đồng tương lai S&P 500 có thời điểm mất hơn 1,5%. Phiên hôm nay mở cửa với sự phục hồi sau nhịp giảm hoảng loạn, khi S&P tăng 0,3% và NASDAQ tăng 0,7%.

Thị trường đã đảo ngược phần lớn mức giảm hôm qua, nhưng phiên Mỹ vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm khoảng 0,6%. Các yếu tố rủi ro chính bao gồm lo ngại về khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế suy yếu. Một số nhà đầu tư còn bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của tổng thống đương nhiệm và khả năng ông từ chức. Điểm bùng phát đến từ đợt bán tháo trái phiếu G7, khi nhà đầu tư có vẻ đang định giá lại rủi ro dài hạn và lạm phát.

Hôm nay, tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi cổ phiếu công nghệ, những bình luận ôn hòa từ Waller và dữ liệu thị trường lao động yếu, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn và sâu hơn.

Dữ liệu vĩ mô:

Cục Thống kê Lao động Mỹ đã công bố dữ liệu việc làm được mong đợi. Các nhà đầu tư kỳ vọng thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt, nhưng kết quả còn tệ hơn dự kiến.

Số lượng việc làm trống (Job Openings):

Công bố: 7,181 triệu (Dự báo: 7,382 triệu; Trước đó: 7,437 triệu)

Trong ngày, thị trường sẽ chờ bài phát biểu của thành viên FOMC Kashkari cũng như Báo cáo Beige Book.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Trên biểu đồ, có thể quan sát thấy sức mạnh tương đối của phe mua khi, mặc dù chịu cú giảm mạnh và đột ngột, giá đã dễ dàng phòng thủ vùng hỗ trợ quanh mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Giá nhanh chóng quay lại khu vực gần biên dưới của xu hướng tăng trung hạn, nhưng không thể quay lại kênh tăng giá. Với tình hình hiện tại, kịch bản có khả năng cao là giá đi ngang tích lũy giữa đỉnh gần nhất và vùng kháng cự quanh 6.360 USD. Ngược lại, đợt giảm nhanh và mạnh vừa qua có thể báo hiệu sự thay đổi tâm lý và khả năng đảo chiều xu hướng sang giảm.

Tin tức công ty:

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh sau một phán quyết tòa án quan trọng. Trong vụ kiện chống độc quyền, tòa án quyết định Google không phải chia nhỏ công ty và vẫn có thể giữ quyền quảng bá công cụ tìm kiếm mặc định. Đổi lại, công ty buộc phải chia sẻ dữ liệu thu thập được với đối thủ. Cổ phiếu Alphabet tăng hơn 6% và Apple tăng 3%.

Kraft Heinz (KHC.US) — Nhà sản xuất thực phẩm hồi phục sau mức giảm phiên trước nhờ được Morgan Stanley nâng hạng khuyến nghị. Cổ phiếu tăng hơn 1% trong phiên tiền thị trường.

Zscaler (ZS.US) — Nhà sản xuất phần mềm giảm hơn 3% đầu phiên, dù báo cáo kết quả Q2/2025 vượt kỳ vọng và công ty cũng đưa ra triển vọng lạc quan.

Dollar Tree (DLRT.US) — Nhà bán lẻ công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo của giới phân tích về EPS, doanh thu và doanh số, đồng thời dự phóng tăng trưởng tốt trong tương lai. Tuy nhiên, kết quả và triển vọng không làm hài lòng nhà đầu tư. Cổ phiếu giảm gần 9%.