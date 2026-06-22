Mở phiên Mỹ: Phố Wall đặt cược vào hy vọng hòa bình

Phố Wall khởi đầu tuần mới với diễn biến tích cực, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn cách khá xa trạng thái hưng phấn. Sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, sự chú ý của thị trường chủ yếu tập trung vào những diễn biến tại Trung Đông. Tình hình liên quan đến Iran và Vịnh Ba Tư vẫn hết sức bất định khi những ngày gần đây chứng kiến các căng thẳng mới cùng những màn đe dọa qua lại giữa các bên. Tuy nhiên, các dấu hiệu tiến triển trong đàm phán ngoại giao đã giúp duy trì kỳ vọng về quá trình hạ nhiệt căng thẳng, khuyến khích nhà đầu tư thận trọng quay trở lại với các tài sản rủi ro.

Bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Thị trường dường như ngày càng loại bỏ khả năng xảy ra kịch bản xấu nhất đối với xung đột tại Trung Đông. Mặc dù căng thẳng đã gây gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu và hoạt động vận chuyển hàng hóa, giới đầu tư hiện chuyển trọng tâm sang triển vọng các điều kiện sẽ dần trở lại bình thường. Kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đang hỗ trợ tâm lý thị trường, dù các nhà đầu tư cũng nhận thức rằng việc khôi phục chuỗi cung ứng và đảo ngược các tác động kinh tế từ những biến cố gần đây sẽ cần thêm thời gian.

Niềm tin của nhà đầu tư cũng được củng cố sau các thông tin tích cực về tiến triển trong đàm phán giữa Washington và Tehran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết vòng đàm phán mới nhất đã đạt được "tiến triển đáng kể", điều mà thị trường xem là tín hiệu làm tăng khả năng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Dù tình hình vẫn còn nhiều biến động, nhà đầu tư ngày càng tập trung vào khả năng đạt được một thỏa thuận lâu dài thay vì kịch bản xung đột lan rộng trên toàn khu vực.

Lịch kinh tế đầu tuần tương đối nhẹ, khiến nhà đầu tư hướng sự chú ý tới một số sự kiện quan trọng trong những ngày tới. Báo cáo lạm phát PCE công bố vào thứ Năm – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi – sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Mỹ. Sau khi các quan chức Fed gần đây phát tín hiệu thận trọng đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng đều có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý sắp tới của Micron cũng đang thu hút sự quan tâm lớn và có thể trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất tuần đối với ngành bán dẫn. Nhà đầu tư kỳ vọng báo cáo sẽ xác nhận rằng nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và các giải pháp bộ nhớ tiên tiến vẫn đang được duy trì. Kết quả tích cực có thể trở thành chất xúc tác mới cho nhóm cổ phiếu công nghệ – lĩnh vực đã dẫn dắt đà tăng của thị trường trong nhiều tháng qua.

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn lựa chọn cách tiếp cận lạc quan nhưng thận trọng, đặt cược vào khả năng tiếp tục hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đồng thời duy trì niềm tin vào sức mạnh lợi nhuận doanh nghiệp. Diễn biến đầu tuần cho thấy thị trường vẫn tập trung vào triển vọng bình thường hóa dần tình hình tại Trung Đông, dù phép thử thực sự đối với tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ đến vào cuối tuần này khi các dữ liệu kinh tế quan trọng và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lần lượt được công bố.

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang tăng khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng lâu dài tại Trung Đông. Các báo cáo về tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran cùng kỳ vọng ngày càng lớn rằng một thỏa thuận chính thức có thể được ký kết đang hỗ trợ khẩu vị rủi ro trên toàn cầu. Thị trường đang đặt cược rằng một lệnh đình chiến tiềm năng sẽ mở đường cho quá trình bình thường hóa dần các điều kiện trong khu vực, bao gồm việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Micron (MU.US) đang tăng giá trước khi công bố kết quả kinh doanh quý, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của tuần đối với ngành bán dẫn. Nhà đầu tư tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy điều kiện trên thị trường bộ nhớ tiếp tục cải thiện, khi nhu cầu mạnh vẫn vượt tốc độ tăng của nguồn cung. Việc mở rộng hạ tầng AI tiếp tục là động lực quan trọng, thúc đẩy nhu cầu đối với các giải pháp bộ nhớ tiên tiến dùng trong trung tâm dữ liệu. Báo cáo của Micron có thể trở thành chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe chung của toàn bộ hệ sinh thái AI.

SpaceX (SPCX.US) tiếp tục chịu áp lực sau khi công bố đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên. Động thái này diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu tăng mạnh kể từ khi IPO và được một số nhà đầu tư xem là cơ hội để chốt lời. Đồng thời, nguồn vốn huy động thêm có thể hỗ trợ các kế hoạch mở rộng và đầu tư chiến lược trong tương lai, vốn vẫn là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty.

Super Micro Computer (SMCI.US) đang giao dịch tích cực hơn khi nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng của doanh nghiệp. Những lo ngại liên quan đến việc pha loãng cổ phiếu dần lắng xuống, trong khi sự chú ý quay trở lại nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng máy chủ phục vụ AI. Kỳ vọng tăng trưởng đơn hàng liên quan đến điện toán hiệu năng cao (HPC) và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là động lực chính hỗ trợ tâm lý đối với cổ phiếu.

Cerebras Systems (CBRS.US) vẫn là tâm điểm chú ý trước thềm công bố kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư đang theo dõi sát khả năng công ty thực thi chiến lược tăng trưởng và duy trì đà phát triển kinh doanh mạnh mẽ. Niềm tin vào triển vọng của Cerebras được củng cố nhờ các quan hệ đối tác chiến lược lớn được công bố trong những tháng gần đây, qua đó giúp giảm bớt những lo ngại về nhu cầu trong tương lai đối với các giải pháp điện toán AI của công ty.